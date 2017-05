Truppinventering: Mittfältare

Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?

Man skulle ”walk the league” sades det. Alla vet att Championship inte är en trevlig söndagspromenad. Men Newcastle lyckades slutligen förlora sig till en Premier League-plats efter en svag aprilmånad, mycket tack vare en fenomenal höstperiod då man slog alla topplagen och visade upp fantastisk pragmatisk fotboll. Gapet mellan Premier League och Championship är däremot ännu enormt. Här kommer inventeringen av Newcastles mittfältare.



MITTFÄLTARE



Jack Colback

Har blivit supportrarnas slagpåse på grund av ett otroligt banalt spel de två senaste säsongerna. Verkar vara oförmögen att passa bollen framåt och har påvisat sina kreativita brister i spelet. Tar stundtals "rätt" gula kort för att förhindra att motståndarlaget etablerar anfall, men alldeles för ofta är det onödiga gula som engelsmannen gör i förhoppning om att visa hjärta och få supportrarna med sig. Vad jag förstått var Colback nyttig under den fenomenala höstperioden när Newcastle knep bortasegrar på löpande band med uddamålet, då Colback med sin destruktiva mittfältsroll hjälpte Newcastle att kontrollera matchbilder. Sammanfattningsvis en otroligt tröttsam mittfältare som inte erbjuder någon dimension alls i dagens Newcastle.

Betyg: 4/10

Framtid: Skrev på ett femårskontrakt när han kom till Newcastle som bosman från Sunderland 2014. Han har således två år kvar på sitt kontrakt och inget indikerar för tillfället att Colback skulle lämna Newcastle.



Isaac Hayden

Värvades in utan några särskilda förväntningar på sig. Var utlånad till Hull som tog steget upp till Premier League 2015/16, men var ingen centralfigur i det lagbygget. Fostrad i Arsenals akademi men lyckades inte knipa ett A-lagskontrakt hos The Gunners. En mångsidig spelare som i slutet på säsongen fick vikariera som mittback efter skadeproblem i truppen. Har visat sig vara otroligt nyttig och 22-åringen född 1995 kan utveckla en fantastisk karriär i Newcastle under rätt förutsättningar. En bollvinnare på mittfältet, en dynamisk djupledslöpare och en säker kortpassningsspelare med fin bollkontroll är en välförtjänt beskrivning efter en lyckad förstasäsong i Newcastle. Utmärkt komplement till Shelvey, och det har blivit påtagligt när Hayden varit skadad vilken skillnad det blir i Newcastles spel när Colback istället huserat bredvid Newcastles distributör på mitten.

Betyg: 7/10

Framtid: Värvades i sommar för gnutta £2.5m, och kommer högst troligt försöka gjuta sig in i startelvan även i Premier League. Även en bra truppspelare som Rafa kommer ha användning av även ifall konkurrenssituationen i startelvan skulle bli för tuff.





Jonjo Shelvey

Har spelat samtliga ligamatcher förutom de fyra matcherna vid årsskiftet då han var avstängd efter den verbala incidenten mot Romain Saïss i matchen mot Wolves i september. Var vital på höstsäsongen och var onekligen en av ligans bästa spelare under den perioden. Under vårsäsongen har man inte känt igen spelaren som var en av ligans bästa i höstas, dels för att motståndarlagen lyckades plocka bort Shelvey från matcherna, i kombination med att Colback inte erbjuder några kreativa lösningar. Temperamentet är däremot fortsatt instabilt och det instabila psyket är Shelveys akilleshäl. Höstsäsongen räddar Shelveys betyg.

Betyg: 8/10

Framtid: Kommer troligtvis vara en centralfigur den kommande Premier League-säsongen och är en av de spelare i Newcastles trupp med uppenbarlig Premier League-kvalité. Med en ny kollega bredvid sig till nästa säsong så kan Shelvey få ut mer av sitt spel. Det är även upp till Benitez att hitta lösningar i de matcher Shelvey blir bortplockad.



Mohamed Diamé

En enorm besvikelse efter en märklig säsong. Med en suverän Dwight Gayle på topp så vill Benitez ha tyngd i nummer tio rollen, och det skulle han få med Diamé. Nyförvärvet från Hull, som valde att flytta till en Championship-klubb trots att Hull avancerade till Premier League tack vare senegalesens högerfot i playoff-finalen på Wembley, har inte kommit upp i nivå, och även erkänt att han har haft sin sämsta period i karriären under tiden i Newcastle. Han pensionerade sig även från landslagsspel med Senegal för att fullt ut fokusera på Newcastle. Har trots svaga insatser fått spela 37 ligamatcher och gjort tre mål samt tre assist på dessa, vilket visar på vilken bristvara Newcastle haft på nummer tio rollen i år.

Betyg: 4/10

Framtid: Oviss. Kommer det ett tillräckligt bra bud i sommar så kommer Benitez troligen inte tveka på att sälja och försöka hitta en ersättare. Lär däremot inte vara den hetaste spelaren på marknaden efter den gångna säsongen. Är däremot en ”Benitez-spelare” då han kan användas i olika roller. Ambitionen finns, hoppas på en uppenbarelse i sommar.



Diamé skulle behöva Matt Ricthies trollkarskonst för att vända den negativa spiralen.



Matt Ritchie

Lyfte hela laget på vårsäsongen efter formsvackor i höstas. Newcastle hade inte gått upp utan Ritchie i laget. Sprider energi, löper enormt i båda riktningarna, erbjuder ett bra alternativ på fasta situationer och gör en hel del poäng. Var garanterat en av Championships två bästa högermittfältare den här säsongen tillsammans med Antony Knockaert i Brighton. En publikfavorit och har en ömsesidig kärlek till klubben.

Betyg: 8/10

Framtid: Kommer stanna i klubben och vara en viktig spelare för Newcastle i Premier League.



Haris Vuckic

Jaha, han den 19-åriga talangen som Newcastle behöll trots intresse från Manchester United? Vuckic har nu blivit 24 (25 i augusti) och fick en karriär i Newcastle som inte tog den riktning man hade hoppats på. Var utlånad till Bradford som med uddamålet förlorade playoff-finalen i League One mot Millwall. Slovenens kontrakt går ut i sommar, och han har inte visat sig förtjänt av något nytt. Har inte lyckats knipa en startplats i Bradford, och gjorde totalt tio framträdanden i League One.

Betyg: -

Framtid: Kommer inte få förlängt, kontraktet går ut 30e juni i år.



Yoan Gouffran

Renässans under Benitez och blev en komponent i Newcastle som han inte varit förut. Har tidigare säsonger varit meningslös i Newcastles trupp, men har den här säsongen fått en roll i laget där han faktiskt har tillfört något. Har hunnit bli 30 år efter sina fyra år i Newcastle och det blev på något sätt ett värdigt avslut för fransmannen vars kontrakt går ut i sommar.

Betyg: 6/10

Framtid: Gouffran har precis som Anita kontrakt som går ut till sommaren. Kommer troligtvis inte få förlängt, då han inte är en spelare för högstaligan.



Rolando Aarons

Fick ännu en säsong spolierad av skador. Aarons är fortfarande ung, men det är prekärt när en ung talang är skadad mer än han är spelbar. 21-åringen hade i somras fokuserat extra på förebyggande träning och mina personliga förhoppningar var höga. Ett skadefritt år i Championship skulle varit precis det som behövdes för Aarons utvecklingskurva. Fyra ligamatcher blev hans facit, och personligen har jag tappat förhoppningen om att han ska uppfylla den potentialen han besitter.

Betyg: -

Framtid: Har kontrakt till 2021 och kommer förmodligen få chansen att i lugn och ro bevisa sina kvalitéer under försäsongen.



Christian Atsu

Den ständigt utlånade Chelsea-spelaren hamnade säsongen 2016/17 hos Newcastle – däremot med köpoption vid säsongsslutet. Den ghananska landslagsmannen har gett ett positivt intryck under säsongen och har varit viktig när han från bänken kommit in och förändrat matchbilder. Blev klar för Newcastle på deadline day i höstas och spelade därför inte i säsongsinledningen. Var även frånvarande under AFCON, men han har, när han varit disponibel, endast blivit kvar på bänken vid fyra tillfällen. 32 matcher totalt, fem mål och tre assist blev 25-åringens facit. Personligen minns jag det matchavgörande målet borta mot Rotherham i höstas som det positivaste minnet från säsongen.

Betyg: 6/10

Framtid: Har ryktats febrilt om att Atsu kommer bli Newcastles första sommarköp, då Benitez vill aktivera köpklausulen på £6m för att lösa ghananen till Newcastle permanent. En bra truppspelare i Premier League för ett bra pris. Köp!



Byt ut, byt rätt!

Det har påtalats att både Gouffran och Anita har utgående kontrakt, som båda har använts på mittfältet de föregående säsongerna. Ritchie känns som given startspelare på en av flankerna, samtidigt som Shelvey är en suverän distributör och som möjligen kommer få mer tid med bollen i Premier League då Newcastle inte är ett topplag i den ligan. Det har ryktats om att Benitez vill värva en kvalitetsspelare på innermittfältet, vilket är välbehövligt för att uppgradera truppen från en Championship-trupp till en Premier League-trupp. Möjligen kommer Hayden hålla måttet även i högstaligan, men en spetsvärvning på innermittfältet samt en kvalitetsvärvning på en av flankerna känns som nödvändiga investeringar. Atsu kan fungera som tredjeval, och om Aarons någon gång kommer ifrån kryckorna så har Newcastle även alternativ i honom. Dessutom måste Benitez nästa säsong få ut mer av nummer tio rollen. Varken Diamé eller Ayoze Perez har levererat på den positionen den här säsongen, på en position där de offensiva chanserna ska skapas. Shelvey måste få en kreativ kollega även högre upp i banan. En realistisk drömvärvning är Swanseas Gylfi Sigurdsson. Det har även ryktats om att Newcastle vill värva Leganés brasilianare Gabriel Pires. Benitez har en fantastisk möjlighet att justera det här mittfältet till något spännande även i högstaligan.