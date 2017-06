Truppinventering: Utlånade spelare

Förutom de A-lagsspelare som under säsongen kunde titulera sig som mästare i The Championship så finns en mer bortglömd skara lånespelare som tillhör Newcastle. Hur har deras säsonger varit och hur ser deras framtid i klubben ut?

Newcastle har under säsongen haft ett antal spelare ute på lån – dels ungdomsspelare men även A-lagsspelare. Franska floppköp skickades tillbaka till Ligue 1 och skadebenägna holländare fick chans att spela till sig formen i Eredivise. Här kommer utvärderingen av Newcastles utlånade spelare.



UTLÅNADE SPELARE



Kevin Mbabu

Mbabu fick lite av ett genombrott förra säsongen efter en fenomenal insats mot Chelsea i ligan, följt av flera fina ligainsatser från en vänsterbacksposition där Newcastle hade skadekris, varpå Mbabu ironiskt nog skadade sig. Den 22-åriga schweizaren är främst en högerback och det är på högerbacksplatsen han har huserat den gångna säsongen i BSC Young Boys. Det blev till slut 20 matcher i den schweiziska superligan och två ynka minuter i Europa League, efter att Mbabu åkte på ett rött kort i den enda Europa League-matchen han fick spela. Totalt gjorde Mbabu 26 matcher för Young Boys, som slutade tvåa i schweiziska ligan efter dominerande FC Basel. På dessa 26 matcher gjorde han två mål och fyra assist. Kuriosa kring Mbabus säsong är att han har registrerats som världens näst snabbaste spelare – den ende spelaren som haft en högre uppmätt maxhastighet är Gareth Bale.

Framtid: Mbabu är fortfarande ung, men inte purung. Däremot verkar det öppnas upp en trupplats för Mbabu ifall Anita försvinner, Gaméz fortsätter vara indisponibel och Lazaar inte nöjer sig med att nöta bänk. En styrka är att han hanterar i princip alla platser i backlinjen, och spelade även en match som högermittfältare för Young Boys den här säsongen. Mbabu har kontrakt till 2018.



Siem De Jong

De Jong hade initialt problem med sin fitness efter en lång skadefrånvaro i PSV Eindhoven. Han hade sedan problem med vaden och blev borta tre matcher på grund av det. Han kom sedan igång en bit in på säsongen och började leverera från sin offensiva mittfältsposition. De Jong fick 90 minuters speltid mot Bayern München i Champions League – men i ligan blev det endast 19 framträdanden totalt. På de matcherna stod Siem för sex mål och en assist.

Framtid: Det finns kapacitet i Siem, men skadehistoriken gör att man aldrig kan räkna med holländaren över en hel säsong. Skrev på ett långt kontrakt när han kom till Newcastle som sträcker sig till 2020. Rafa kommer analysera behoven och möjligen ge De Jong en chans att konkurrera sig in i startelvan på försäsongen innan han fattar ett beslut.



Henri Saivet

Kan det bli en mer klassisk Newcastle-värvning än detta? Saivet anslöt till Newcastle som en januarivärvning när Newcastle var i behov av förstärkning och skrev på ett femårskontrakt. Saivet var högaktad lagkapten i Bordeaux och personligen var jag försiktigt optimistisk till senegalesen. Han pratade stort om Newcastle och hade stora ambitioner med klubben. Istället blev det 147 minuter Premier League-spel för mittfältaren 2016, som sedermera fastnade i Benitez frysbox. Lånades inför säsongen ut till Saint-Étienne där han startat de flesta matcher när han varit disponibel. Var precis som flera Newcastle-spelare på afrikanska mästerskapen i januari, men spelade därefter samtliga matcher för Saint-Étienne i Ligue 1 på en offensiv mittfältsposition. Saivets slutfacit blev ett mål och två assist på 27 ligamatcher.

Framtid: Benitez har haft chans att se Saivet både på träning och i match, men verkar uppenbarligen inte vara särskilt förtjust av 26-åringen. En svår situation, men potentiella lösningar lär bli ytterligare utlåningar, ett tillbakaköp till Ligue 1, eller att Benitez ser att han kan göra ett jobb som truppspelare i Newcastle den kommande säsongen. Oklart i nuläget.

Florian Thauvin

Har en fantastisk säsong i Ligue 1 bakom sig. Thauvin och Newcastle blev ingen ”match made in heaven”, och möjligen dömde Newcastle-publiken ut Thauvin lite för tidigt. Fransmannen fick inte mycket tålamod, och hade han anslutit till ett mer harmoniskt Newcastle hade utfallet möjligtvis blivit annorlunda. Har spelat samtliga matcher för Marseille i Ligue 1, stått för 15 mål och gjort nio assist. Här fanns det kapacitet Newcastle gick miste om.

Framtid: Hade en klausul i sitt kontrakt som sa att han blev Marseille-spelare efter att han spelat visst antal matcher för klubben. Klausulen aktiverades snabbt och Thauvin kommer vara Marseille-spelare permanent från och med första juli.



Tveklöst en av Marseilles viktigaste spelare den här säsongen



Emmanuel Riviére

En av de mest apatiska anfallarna jag sett i Newcastle på senare år. Var den här säsongen utlånad till Osasuna i spanska högstaligan – där det inte gått bättre. Efter en säsong med både avstängningar, skador och petningar så är troligen inte Osasuna särskilt sugna på att försöka få till en permanent lösning för fransmannen. Dessutom gjorde han inget mål för klubben på totalt 17 framträdanden.

Framtid: Helt kontraktslös efter den här säsongen. Degerfors kanske behöver en ersättare ifall Shpetim Hasani skulle gå sönder?



Ivan Toney

Det är lätt att glömma bort Ivan Toney, som glimrat till under säsongen under sin utlåning i Shrewsbury Town i League One. Har fått beröm av tränaren och gjort både mål och assist, möjligen inte i den utsträckning man hade önskat, men Toney har fått förtroende i klubben och verkar ha trivts under sin lånesejour i Shrewsbury. Det blev slutligen tolv ligamål och fyra assist för 21-åringen på 34 ligamatcher.

Framtid: Inte en Premier League-spelare, kanske inte ens en startspelare i Championship ännu. Det finns talang där, men frågan är hur mycket. Kommer högst trolig bli utlånad även nästa säsong. Toney har kontrakt till 2020.