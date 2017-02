Wolves–Newcastle 0–1: En arbetsseger

Newcastle behöll serieledningen tack vare tre tunga poäng borta i en tät match mot Wolverhampton.

Aleksandar Mitrovic höll sig framme och gjorde matchens enda mål.

Rafa Benitez elva var i stort sett väntad. Noterbart var dock att Jack Colback gick in på mitten istället för Isaac Hayden och att Mitrovic fick en ny chans från start. Men själva starten på matchen...var något av en icke-start.Frånsett en Colback-chans i inledningen hände inte mycket spännande i matchinledningen. Hemmalaget hade en hel del boll och satsade mycket på att komma runt på kanterna. Nouha Dicko sköt strax utanför med en halvvolley och en helt ren Richard Stearman kom ännu närmare efter en frispark, men sköt över. Newcastle hade samtidigt svårt att vinna andrabollar och få till någon form av offensivt spel överhuvudtaget. Som många gånger förr var det tydligt hur motståndarna ofta är rejält ”up for it” just mot Newcastle.Annars handlade mycket om Mitrovic. Serben fick tidigt en frispark emot sig när hade armen uppe i en duell. Kort därefter blev det gult kort för en liknande incident och knappt 20 minuter in i matchen kändes det som att det röda kortet hängde i luften.En liten stund senare befarade nog många att det var kört, då Mitrovic i ett misslyckat försök att nå en djupledsboll istället klart stämplade Wolves målvakt Carl Ikeme på foten. Den annars kortglade Craig Pawson behöll dock kortet i fickan.Intensiteten fortsatte att vara hög, men spelkvaliteten var desto lägre. Det var i stora stunder också en ryckig första halvlek där Pawson inte drog sig för att blåsa i pipan i tid och otid.Men i den 44:e minuten var det dags för Mitrovic att återigen sno åt sig rubrikerna. Jonjo Shelvey slog en frispark in i straffområdet som via lite flipperspel hittade fram till Jamaal Lascelles som klackade fram bollen till en fristående Mitrovic som enkelt kunde slå in 0–1 från nära håll. Plötsligt hade han fått sin revansch efter den horribla starten – och Newcastle hade fått med sig ett mycket viktig ledningsmål in till pausvilan.Trots målet vågade Benitez inte riskera att ha kvar Mitrovic på planen och bytte därför ut honom redan i paus. In kom istället Christan Atsu och Yoan Gouffran gick upp på topp. Benitez pratade efter matchen om att han ville ”skydda” Mitrovic, men tanken var också att möjliggöra ett mer effektivt kontringsspel med vindsnabbe Atsu på ena kanten.Newcastle flyttade också tillbaka i positionerna och hemmalaget fick stundtals ett hyfsat tryck framåt. Dave Edwards kom nära med en nick tidigt i andra halvlek. Men ju längre tiden led var det tydligt att Wolves nu hade svårare att komma runt på kanterna. Istället blev det mycket långbollar in mot straffområdet – något som Lascelles och Ciaran Clark gång på gång hanterade väl. Till skillnad från kaosartade försvarsinsatser som hemma mot QPR för en och en halv vecka sedan visade hela laget nu upp ett gediget försvarsspel.Framåt hände inte särskilt mycket för bortalaget, men samtidigt fortsatte klockan att ticka utan att Wolves riktigt lyckades testa Karl Darlow. Hörnor plockades ner, skott blockerades och glädjande nog såg det överlag mycket kontrollerat ut i de bakre leden. Allra farligast blev det egentligen vid två möjliga handssituationer i straffområdet. En gång var det Colback som fick en boll på handen och den andra gången såg det möjligtvis ut som att bollen snuddade Lascelles hand i en trängd situation. Men inga straffar dömda och Newcastle höll istället ut och tog tre tunga och viktiga poäng.Det här var ingen vacker seger, men personligen har jag i princip slutat bry mig. Det börjar dra ihop sig nu och resultaten är det enda som räknas. Framåt hände inte mycket och avsaknaden av Dwight Gayle börjar verkligen märkas nu. Daryl Murphy må ha en hyfsad näsa för mål, men är för långsam för kontringsfotboll. Mitrovic tänker jag inte ens med ord försöka sammanfatta. Han är bara en outgrundlig varelse. Trots målet gjorde Benitez helt rätt som tog av honom redan i paus. Förhoppningsvis är Gayle tillbaka mot Norwich på tisdag.Det positiva vi tar med oss från den här matchen är istället defensiven som i stort sett fungerade klockrent. Lascelles och Clark var klippor i de bakre leden. Paul Dummett och DeAndre Yedlin stod också för stabila insatser. Faktum är att hela laget jobbade som en fungerande och organiserad enhet och de riktigt heta chanserna för Wolverhampton var i slutändan lätträknade.Det finns matcher där Newcastle har bränt många lägen, vilket flera gånger i slutändan har straffat sig. Men det finns också flera matcher, kanske framförallt på bortaplan där laget har visat upp en imponerande effektivitet. Det här var var ytterligare en av flera ”grind it out”-segrar där man gjorde precis vad som krävdes och inte mycket mer. Det får gå för nu. Snart väntar flera matcher mot svårare motstånd där det gäller att höja sig ett par snäpp. Om defensiven kan fortsätta att fungera som i den här matchen, och om Gayle snabbt hittar formen igen efter skadan, så borde det inte vara omöjligt att lägga in ytterligare någon växel.Darlow 7Behövde inte göra särskilt många räddningar, men såg stabil ut på så gott som alla fasta situationer. Trygg insats.Yedlin 7Blekare offensivt än vanligt, men stabil bakåt.Lascelles 9Horribel mot QPR och petades helt riktigt senast mot Derby. Tog gruvlig personlig revansch här. Oklanderlig i försvaret.Clark 9Säsongens värvning tillsammans med Gayle? Återigen en mycket stark insats.Dummett 7Drog på sig någon klumpig frispark här och där, men höll överlag bra koll på Helder Costa.Ritchie 6Ingen glimrande match offensivt på något sätt, men klart godkänd.Colback 6Blek i första halvlek, men höjde sig ett snäpp i andra.Shelvey 6Hände inte alltför mycket framåt, men bidrog med hårt jobb defensivt, i synnerhet i andra halvlek.Gouffran 5Bra arbetsinsats som vanligt, men anonym i offensiven.Diame 5Ingen toppmatch, men visade sig nyttig på egen planhalva.Mitrovic 6Svårt med betyg här. Var värd en etta fram till att han satte det avgörande målet.Atsu 7Kom in och höll i bollen bra. Slog även en hel del vettiga passningar som gav laget andrum.Murphy och Ayoze Perez spelade för kort tid för att betygsättas.Wolverhampton–Newcastle 0–1Mitrovic 44Wolves (4-2-3-1): Ikeme; Coady; Batth; Stearman; Doherty; Edwards; Price (Evans 45); Weimann (Marshall 75); Enobakhare (Bodvarsson 61); Helder Costa; DickoVarningar: DohertyNewcastle (4-4-1-1): Darlow; Yedlin; Lascelles; Clark; Dummett; Ritchie (Murphy 82); Colback; Shelvey; Gouffran; Diame (Perez 88); Mitrovic (Atsu 45)Varningar: Mitrovic, Ritchie, Colback, Darlow