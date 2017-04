Inför Aston Villa-Norwich

I eftermiddag har Norwich chans att både förbättra ett dåligt bortafacit samt hålla sig kvar i kampen om play-off när man åker till Birmingham för att möta Aston Villa.

Så fick då manager Alex Neill gå till sist. Allt för sent i en majoritets ögon, tåget till uppflyttning och play-off har ju redan gått och den svaga formen i november-december borde ha inneburit sparken tycks vara majoritetens åsikt. In i strålkastarskenet har nu rutinerade f.d. assisterande Alan Irvine kommit för att tillfäligt (?) leda laget för åtminstone ett antal matcher till medan klubben letar efter en ny "head coach" som ska arbeta i tandem med en ny sportchef. En sportchef som antagligen blir Huddersfields unge lovande bakom-scenen-man Stuart Webber. Webber verkar bli en tung person som ska finnas i klubben under en ny längre tid för att planera för det längre perspektivet medan den nya coachen blir den som sköter det dagliga arbetet med a-laget.Föreslagna namn på ny coach har förekommit en masse men Uwe Rossler och Paul Heckingbottom verkar för tillfället vara favoriter till posten skuggade ,faktiskt, av Alan Irvine. Irvine har hittills ledit laget till en oavgjord (med tidigt rött kort) samt en seger och gjort ett självsäkert intryck på sina presskonferenser samt har rykte om sig att gilla att vara nere vid planen snarare än på kontoret vilket kanske skulle passa för rollen som coach snarare än den traditionella managerrollen. Kan han dessutom vinna i dag och förbättra vår svaga bortastatistik (en vinst borta på senaste 13) så lär han stärka sina aktier. Ja sanningen är ju att det fortfarande (hur går det till?) är teoretiskt möjligt att med åtta matcher kvar av ligaspelet, fem poäng upp till play-off och tre andra play-off kandidater att möta är möjligt att uppbåda en sista push mot play-off under säsongsavslutningen. Gör man det under Irvine så går han väl inte att bortse ifrån som kandidat.Läget hos oss:Wes Hoolahan närmar sig comeback efter en kortare skadefrånvaro. Verkar dock inte aktuell för spel utan sparas som en säkerhetsåtgärd till resterande matcher. Nelson Oliviera samt Yussouf Mulumbu är också på väg tillbaka efter lite längre skadeperioder men är nog inte heller aktuella för spel. Blir en fin boost om vi kan spela Oliviera snart igen medan Mulumbu är en spelare som inte skulle bidra med något särskilt.Dijks är fortfarande avstängd efter sitt röda kort mot Blackburn Läget hos Villa:Klassiska och inför säsonge storsatsande Villa är för tillfället på en för dem misslyckad 12:e i tabellen för tillfället men har sett en klar förbättring sedan f.d. Norwich mittbacken Steve Bruce kom in som ny manager och man är för tillfället seriens formstarkaste lag och man kan t.ex. stoltsera med tre raka hemmavinster i vilka man har hålit nolla i samtliga.Skademässigt har man inför start i dag ett moln på i himlen i form av skadeproblem på duktige mittfältaren Jedinak som kommer tillbaka från landslagsspel med Australien i slitet skick.Statistikbiten:Det är två rutinerade lag som möts i dag. Norwich har en trupp med sammanlagt 1750 Premier League matcher på kontot medan Aston Villa har spelare som spelat 1600 Premier League matcher. Att satsa på rutin verkar alltså inte vara ett enkelt recept för framgång i denna liga.Vi har inte vunnit på Villa park sedan november 1992, sedan dess har Villa sju raka segrar mot oss på den arenan.Som sagt: En seger på bortaplan på senaste 13 är för svagt. Sammanlagt fyra vinster och två hollna nollor på bortaplan är två andra svaga noteringar. Bortaspelet och att vi inte har besegrat något lag ovanför oss i tabellen (!) är två faktorer som har tyngt ned oss under säsongen. Två svagheter som måste övervinnas om vi ska ha minsta chans till topp sex.Tips:Form och hemmaplansfördel gör att vi måste utgå från en etta här. Trenden över senaste tiden är att Norwich i regel är inblandade i matcher där det blir en del mål. 2-1 till Villa känns ungefär som ett rimigt resultat.