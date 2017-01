Inför Norwich-Birmingham

Hemmamatch mot ett formsvagt Birmingham borde vara en bra uppgift för Norwich City.

3-1 segern senast mot ett uppåtgående Wolves under Paul Lambert var lite av en boost för Norwich som nu har icke omöjliga fem poäng till play-off. Ska vi klamra oss kvar i stiden om play-off är dock vinst i en match lik den i dag ett måste; hemmamatch mot ett mittenlag utan vinst på åtta matcher.Frågan är dock hur ambitiösa klubben är i jakten på uppflyttning. Försäljningen av Martin Olsson verkar nu följas av försäljning av Robbie Brady till Premier League . Brady ska dock tydligen finnas med i eftermiddagens trupp. Spelare över 25 år och med viss kvalitet verkar alltså säljas av och detta samtidigt som klubben under veckan verkar ha nobbats av två potentiella nyförvärv då holländska försvararna Marwin Zeegelar och Mitchell Dijk verkar ha nobbat klubben. Känslan är att Norwich City inte är någon av dem hetare klubbarna i Europa just nu (heller).Läget i övrigt hos oss:Stephen Whittaker har dragits med problem med baksida lår efter senaste matchen och är tveksam till start. Den evige bänknötaren kan vi nog klara oss utan även om backsidan börjar att bli tunn om vi får långvariga skador där.Ett större avbräck är i så fall Nelson Olivera som nu dock avtjänar sin sista avstängda match efter sitt röda kort mot Burton.Till sist noteras att unge Louis Thompson missar resten av säsongen p.g.a skada. Inget avbräck för den innevarande säsongen men trist med tanke på framtiden.Läget hos Blues:Har ny manager i den f.d. legedariske spelaren Gianfranco Zola som relativt nyligen ersatte Gary Rowett . Zola har dock fått en katastrofstart i nya klubben med ovan nämnda åtta matcher utan vinst vilket ska vara den sämsta starten för i en manager i Birmingham någonsin. Trots denna rad är man fortfarande bara två placeringar och tre poäng bakom oss i tabellen så deras rad av matcher utan vinst får gärna utsträcka sig en match till.Birmingham, som övertogs av kinesiska investerar under fjolåret, har till skillnad från oss använt transferfönstert till att stärka truppen med en handfull av nyförvärv. Dem flesta av dessa är dock spelare från Championship nivå och nedåt. Men en rad alternativ formeringsmässigt finns nog att göra för en ,kan man tänka, något pressad Zola.Statistiken:Vår form har faktiskt börjat att ta sig efter att den bottenfrös i slutet av förra året och vi har nu fyra vinster och en förlust på dem senaste fem ligamatcherna. Samtidigt har vi vi fyra raka hemma mot Birmingham i ligaspel. Lägg därtill nio raka bortamatcher för Blues utan att dem har hållit nollan så har vi i alla fall statistiken på vår sida.Tips:Ett Birmingham i förändring och uppförsbacke som vi möter på hemmaplan bör vara en sund etta. Kvalitet finns dock hos Blues så dem kommer ju inte att förlora matcher i all evighet men som sagt: låt vändningen dröja!