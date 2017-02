Inför The Old Farm

Två av Englands mest bittra rivaler möts på söndag då Norwich och Ipswich möts i "old farm" derbyt.

Förra helgens 2-1 förlust mot bottenhalvanlaget Burton på bortaplan fick mest troligt mycket av luften att gå ur Norwich City faithfuls. Förlusten visade återigen på lagets allt för låga lägstanivå samt ökade avståndet till tuffa sju poäng upp till play-off. Det går att argumentera för att säsongen dog med föregående helgs resultat DOCK kanske vi har chansen att haka på där uppe igen under dem kommande dagarna. En stor match i morgon i derbyt och sedan bortamatch mot play-off laget Sheffield Wednesday är vad som väntar här näst. Två tunga segrar skulle kunna ge både råg i ryggen samt knappra in på ovan nämnda sju poäng.Läget hos oss:Inga nya skador eller avstängningar. Dock eventuellt några eller någon spelare tillbaka från skadeperiod: Naismith, Pinto och Mulumbu är alla, som det heter, "touch-and-go". Förhoppningarna är främst att Pinto ska kunna spela igen. Övriga två har lit bromsklossair över sig och känns inte så heta.Av i senaste matchen petade spelare så är Hoolahan och Oliviera välkomna in i startelvan igen enligt undertecknad. In med lite offensivt sting!Läget hos tractor boys:Ipswich placerar sig i mitten av tabellen på en femtondeplats med oavgjort-vinst-oavgjort-oavgjort under dem fyra senaste matcherna. Till denna match saknar man eventuellt kaptenen Luke Chambers samt mittfältaren Toumani Diagouraga som bägge har varit sjuka under veckan.Statistikbiten:Vi är inne i stark period i våra möten med lokalrivalen. På åtta år har vi inte förlorat en match mot Ipswich och vi har nu fem vinster och två oavgjorda i dem senaste old farm. En rekordsvit vad gäller obesegrade matcher mot Ipswich.Vi har därtill fina sex raka på Carrow Road utan förlust. Fyra vinster och två oavgjorda.Mannen att se upp med för Ipswich del borde vara Cameron Jerome. Han har gjort mål i dem senaste två derbymatcherna och kvitterade till 1-1 i den oavgjorda matchen i slutet av förra säsongen. Han gjorde ju dessutom vårt enda mål mot Burton.Ipswich är för tillfället ganska svåra att slå men man har även svårt att vinna matcher då man bara har vunnit en av dem sju senaste. Vi har trots den bleka matchen insatsen senast gjort oss svåra att slå under den senaste tiden; en förlust på senaste sju är starka papper.Tips:Favoritskapet är på oss. Tror dock att vi kan vänta oss en jämn match i morgon. Tror på minst en poäng men att vi kan snika oss till alla tre.