Emerson Hyndman (till höger), lär vara eftertraktad på sommarens transfermarknad.

Emerson Hyndman aktuell för Forest

Glasgow Rangers 20-åring, Emerson Hyndman, ser ut att vara högt upp på tapeten när Nottingham Forest skall försöka förstärka sitt mittfält under sommaren. Amerikanen själv är dock tyst om sin framtid.

– I denna stund är jag bara fokuserad på vad som komma skall. Jag njuter av min fotboll och vill bara ordna nya segrar till mitt lag, säger han till Daily Record.







Emerson Hyndman är sedan januari utlånad till Glasgow Rangers från



Mark Warburton och Nottingham Forest skall vara den klubb som hittills visat upp störst intresse för amerikanen, men det sägs att Celtic och lagets manager, Brendan Rodgers, imponerats så mycket av Hyndman att han skall göra ett ordentligt försök att locka mittfältaren till lokal- och ärkerivalen.



Bournemouths manager,



Enligt den skotska tidningen skall även Glasgow Rangers vara sugna på att omvandla Emerson Hyndmans låneavtal till en permanent övergång i sommar då han under sin korta period i klubben redan blivit lite av fansens favorit.



På tolv matcher har den unge amerikanen mäktat med fyra mål från sin mittfältsposition. Inte konstigt att hans inledning i skotska Premier League har fått klubbar runt om på de brittiska öarna att höja på ögonbrynen.

2017-04-26 14:20:00

Forests yngling, Nikolay Todorov, uppges vara på väg bort från klubben. Enligt Edinburgh Evening News tränar anfallaren med den skotska klubben Hearts och förhoppningen skall vara att spela till sig ett permanent kontrakt.Det börjar ljusna en aning på skadefronten hos Forest. Nottingham Evening Post kommer med glada nyheter när man rapporterar om att Nelson Oliveira, som varit skadad sedan mars, förväntas göra comeback innan säsongen är över.Nigel Pearson, ifjol i Leicester, ser ut att ta över som manager för Nottingham Forest efter sparkade Dougie Freedman. Den 52-årige engelsmannen fanns i måndags på plats på City Ground när Forest föll tungt mot Brighton.Med ett transfer embargo som ryggsäck blir kommande månad en utdragen tid för alla Forestsupportrar. Fokus kommer att ligga på free agents med låga lönekrav eller så kommer man att få jobba med en in och en ut principen. Ändå har Nottingham figurerat rätt friskt i media den senaste tiden så vi får väl se hur truppen kommer att se ut när säsongen kickar igång i augusti. Men den första tidens spekulationer känns tyvärr inte alltför upphetsande.Forest vände ett underläge och lyckades besegra serieledande Middlesbrough genom två fantastiska mål av Gardner och Blackstock.Efter en mållös första halvlek la Forest in turboväxeln och krossade Reading i andra!Forest fortsätter att imponera när man vände och vann mot Bournemouth ikväll på City Ground. Matchens lirare blev Henri Lansbury som också gjorde det snygga segermålet på frispark.Forest tände på alla cylindrar och slog Bolton stort. Hemmalaget gjorde fyra mål men allra vackrast var helt klart Michail Antonios soloprestation från mittlinjen.Duke-effekten fortsätter i fin stil när Wigan blev utspelade på City Ground. Andra raka segern nu för nye tränaren i sin hemmapremiär!