Joel Lynch under en av sina många säsonger i Forest. Under lördagen sänkte han sin förra arbetsgivare när han satte 2-0 till sitt QPR.

QPR - Forest 2-0

Bottenstriden tätnar och efter förlusten mot Queens Park Rangers under lördagseftermiddagen står det klart att Forests framtid i The Championship avgörs kommande helg i säsongens sista match. Försvararen, Joel Lynch, med flera säsonger bakom sig i just Nottingham Forest, fastställde slutresultatet på Loftus Road till 2-0.

0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR TOBIAS KARLSSON

2017-04-30 16:25:00

Efter gårdagens förlust mot QPR är framtiden i The Championship oviss för Forest. En av lagets nyckelspelare, Michael Mancienne, har dock koll på sin framtid. Den välmeriterade mittbacken skrev nämligen på ett nytt kontrakt med klubben igår. Det meddelar Nottingham Forest på sin officiella hemsida.Glasgow Rangers 20-åring, Emerson Hyndman, ser ut att vara högt upp på tapeten när Nottingham Forest skall försöka förstärka sitt mittfält under sommaren. Amerikanen själv är dock tyst om sin framtid. – I denna stund är jag bara fokuserad på vad som komma skall. Jag njuter av min fotboll och vill bara ordna nya segrar till mitt lag, säger han till Daily Record.Forests yngling, Nikolay Todorov, uppges vara på väg bort från klubben. Enligt Edinburgh Evening News tränar anfallaren med den skotska klubben Hearts och förhoppningen skall vara att spela till sig ett permanent kontrakt.Det börjar ljusna en aning på skadefronten hos Forest. Nottingham Evening Post kommer med glada nyheter när man rapporterar om att Nelson Oliveira, som varit skadad sedan mars, förväntas göra comeback innan säsongen är över.Nigel Pearson, ifjol i Leicester, ser ut att ta över som manager för Nottingham Forest efter sparkade Dougie Freedman. Den 52-årige engelsmannen fanns i måndags på plats på City Ground när Forest föll tungt mot Brighton.Med ett transfer embargo som ryggsäck blir kommande månad en utdragen tid för alla Forestsupportrar. Fokus kommer att ligga på free agents med låga lönekrav eller så kommer man att få jobba med en in och en ut principen. Ändå har Nottingham figurerat rätt friskt i media den senaste tiden så vi får väl se hur truppen kommer att se ut när säsongen kickar igång i augusti. Men den första tidens spekulationer känns tyvärr inte alltför upphetsande.Forest vände ett underläge och lyckades besegra serieledande Middlesbrough genom två fantastiska mål av Gardner och Blackstock.Efter en mållös första halvlek la Forest in turboväxeln och krossade Reading i andra!Forest fortsätter att imponera när man vände och vann mot Bournemouth ikväll på City Ground. Matchens lirare blev Henri Lansbury som också gjorde det snygga segermålet på frispark.