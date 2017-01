Old School Football #41 - om tre managers, NUFC, Keegan och en bokhandel

I Old School Footballs årspremiär vandrar jag tillbaka till bokhandeln vid St James´ Park och sedan vidare mot tre managers vilka aldrig nådde de stora framgångarna.





Dessutom lite Subbuteo och hockeyspel, Allan Simonsen, Bill Shankly, Joe Mercer, Malcolm Allison och så en av mina första idoler - Imre Varadi.



Old School Football - i väntan på lördag.



Skål på er!



» Klicka här för att lyssna Joe Harvey, Gordon Lee och Arthur Cox är tre Newcastle-managers under en spännande tid på 60- 70- och början av 80-talet. Podden tar er med till deras tid, deras problem och deras spelare. Från Malcolm Macdonald till Kevin Keegan. Men också Chris Waddle, Terry McDermott, Terry Hibbitt, Alan Kennedy, Alan Gowling, Peter Beardsley och Paul Gascoigne.Dessutom lite Subbuteo och hockeyspel, Allan Simonsen, Bill Shankly, Joe Mercer, Malcolm Allison och så en av mina första idoler - Imre Varadi.Old School Football - i väntan på lördag.Skål på er!

0 KOMMENTARER 181 VISNINGAR 0 KOMMENTARER181 VISNINGAR PER MALMQVIST STOLT

skribentper@gmail.com

På Twitter: @permalmqvist

2017-01-13 11:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Old School Football

Old School Football

2017-01-13 11:30:00

Old School Football

2016-12-02 12:15:00

Old School Football

2016-11-25 11:30:00

Old School Football

2016-11-18 11:30:00

Old School Football

2016-11-11 11:30:00

Old School Football

2016-11-11 11:30:00

Old School Football

2016-11-04 12:30:00

Old School Football

2016-11-04 11:30:00

Old School Football

2016-11-03 16:30:00

Old School Football

2016-10-28 11:30:00

ANNONS:

I Old School Footballs årspremiär vandrar jag tillbaka till bokhandeln vid St James´ Park och sedan vidare mot tre managers vilka aldrig nådde de stora framgångarna.Under december tar podden juluppehåll, men håll utkik efter repriser och länkar till andra nostalgiartiklar under månaden. Denna fredag blir det skyttekungar från 80-talet.Ett besök i Stoke väcker tankar om historier från förr. Historier om managers tjuv- och rackarspel, om värvningar på toaletten och om The Wizard of the Dribble.En biografi om Bryan Robson leder podden in på den stora förbannelse som rådde över Manchester United på 70- och 80-talet. Ett ok från en ärorik historia som nu återigen måste bäras innan nya dynastier kan byggas.Två arenabesök präglar avsnittet. Stamford Bridge och Goodison Park. Båda väcker känslor och minnen. Dessutom träffar vi en historieberättare utöver det vanliga.Den sjunde november 1964 blev en skammens dag för engelsk fotboll.Nostalgin i Sveriges nördigaste fotbollspodd är inne i en förnyelseprocess, vilket kan låta som en motsägelse, men ändå helt naturligt. Det är dags för samtal om nostalgi kring fotbollsklubbarna.Först ut är Everton FC.Old School besöker västra London för ett hett derby och dagen efter ett besök på Craven Cottage.Jag har funnit engelsk fotbolls stora vägskäl. Eller åtminstone symbolen för denna kulturförgrening. Och det handlar om omklädningsrum.I packningstagen inför helgens intensiva fotbollsresa med fyra matcher på fyra dygn och så en hyllning till min manager. Dessutom boktipset.