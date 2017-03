Old School Football #48 - om Wimbledon FC och AFC

Vi reser tillbaka till Plough Lane, The Crazy Gang, mardrömmar, drömmar och så ett nytt The Dons som reser sig ur askan.

2017-03-17 10:49:00

Old School Football återupplever ångest för de flesta, men magi för Wimbledon-fans.Plough Lane, John Fashanu, Vinnie Jones, Crazy Gang och framgång.Men också slutet som sedan blev en ny början då Wimbledon FC efter ett tag utvecklades till AFC Wimbledon. Den medlemsägda klubben. Allt med hjälp av Wimbledon-oraklet Henrik Persson.Old School Football - i väntan på lördag.Skål på er!Vi reser tillbaka till Plough Lane, The Crazy Gang, mardrömmar, drömmar och så ett nytt The Dons som reser sig ur askan.The Golden Vision dog den 27 februari i år. Detta är hans podd. Och så blir det en del om kampen mellan Bill Shankly och Harry Catterick.Tack vare omklädningsrummens utveckling kan vi också fånga den nya tidens fotboll i förhållande till Old School-tiden. Och så besöker vi Wembley 1973 samt följer rotsystem i den lilla orten Ellesmere Port.Våren närmar sig med nytt tema för podden, vilket innebär ytterligare ett steg ut i periferin i jakt på historier en bit bortom det som kan vara värt att komma ihåg, förutom för nostalgimissbrukare. Vi börjar med Port Vale, Peterborough, John Platt och Glenn Keeley.Bob Latchford präglade min barndom mer än Vilse i pannkakan. Och så njuter vi av Waggstaffe, McGovern och Hinton.De hopplösa, odisciplinerade, svårplacerade och envisa är de spelare som alltid är mest intressanta att följa. Denna gång följer vi upp tre problemspelare med olika typer av problem. Dessutom Bryan Robsons första och enda hårtork.Podden tar avstamp från gemensamma tv-program med pappa via avancerade musikstycken om en gammal fotbollsikon till historien om Tom Davies morbror och så ger Steve Perryman tips om hur man hanterade domare på 80-talet.I Old School Footballs årspremiär vandrar jag tillbaka till bokhandeln vid St James´ Park och sedan vidare mot tre managers vilka aldrig nådde de stora framgångarna.Under december tar podden juluppehåll, men håll utkik efter repriser och länkar till andra nostalgiartiklar under månaden. Denna fredag blir det skyttekungar från 80-talet.Ett besök i Stoke väcker tankar om historier från förr. Historier om managers tjuv- och rackarspel, om värvningar på toaletten och om The Wizard of the Dribble.