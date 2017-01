Old School Football podcast #42 - om musik, Big Dunc, Davies morbror och Steve Perryman

Podden tar avstamp från gemensamma tv-program med pappa via avancerade musikstycken om en gammal fotbollsikon till historien om Tom Davies morbror och så ger Steve Perryman tips om hur man hanterade domare på 80-talet.





Andra ledande och mindre ledande roller i veckans podd: Duncan Ferguson,



Old School Football - i väntan på lördag.



Skål på er!



» Klicka här för att lyssna





Sten Broman och Kontrapunkt såväl som Osmo Tapio Räihäla och Finlands radiosymfoniker sätter tonen av minnen från en tv-gemenskap med min pappa, där även Tipsextra ingick. Det blir centerikoner, fängelsevistelser och potentiella storspelare som aldrig blev så bra som man hoppades.Andra ledande och mindre ledande roller i veckans podd: Duncan Ferguson, Tom Davies , Alan Whittle, Shahen av Iran, Graeme Souness, Graham Roberts, Steve Perryman, Clive Thomas, Leighton James, Lennart Hyland, den första tv-matchen, Dixe Dean, Tommy Lawton, Ted Drake, Ross Barkley, Harry Catterick och Bobby Moore. Ja, och så sprit, mat och bilar.Old School Football - i väntan på lördag.Skål på er!

0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR 0 KOMMENTARER143 VISNINGAR PER MALMQVIST STOLT

skribentper@gmail.com

På Twitter: @permalmqvist

2017-01-20 11:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Old School Football

Old School Football

2017-01-20 11:30:00

Old School Football

2017-01-13 11:30:00

Old School Football

2016-12-02 12:15:00

Old School Football

2016-11-25 11:30:00

Old School Football

2016-11-18 11:30:00

Old School Football

2016-11-11 11:30:00

Old School Football

2016-11-11 11:30:00

Old School Football

2016-11-04 12:30:00

Old School Football

2016-11-04 11:30:00

Old School Football

2016-11-03 16:30:00

ANNONS:

Podden tar avstamp från gemensamma tv-program med pappa via avancerade musikstycken om en gammal fotbollsikon till historien om Tom Davies morbror och så ger Steve Perryman tips om hur man hanterade domare på 80-talet.I Old School Footballs årspremiär vandrar jag tillbaka till bokhandeln vid St James´ Park och sedan vidare mot tre managers vilka aldrig nådde de stora framgångarna.Under december tar podden juluppehåll, men håll utkik efter repriser och länkar till andra nostalgiartiklar under månaden. Denna fredag blir det skyttekungar från 80-talet.Ett besök i Stoke väcker tankar om historier från förr. Historier om managers tjuv- och rackarspel, om värvningar på toaletten och om The Wizard of the Dribble.En biografi om Bryan Robson leder podden in på den stora förbannelse som rådde över Manchester United på 70- och 80-talet. Ett ok från en ärorik historia som nu återigen måste bäras innan nya dynastier kan byggas.Två arenabesök präglar avsnittet. Stamford Bridge och Goodison Park. Båda väcker känslor och minnen. Dessutom träffar vi en historieberättare utöver det vanliga.Den sjunde november 1964 blev en skammens dag för engelsk fotboll.Nostalgin i Sveriges nördigaste fotbollspodd är inne i en förnyelseprocess, vilket kan låta som en motsägelse, men ändå helt naturligt. Det är dags för samtal om nostalgi kring fotbollsklubbarna.Först ut är Everton FC.Old School besöker västra London för ett hett derby och dagen efter ett besök på Craven Cottage.Jag har funnit engelsk fotbolls stora vägskäl. Eller åtminstone symbolen för denna kulturförgrening. Och det handlar om omklädningsrum.