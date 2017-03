Old School Football Podcast #50 - om The Howard Kendall Moment

Podden firar femtio avsnitt med att tala om unik lagsammanhållning i engelska klubbar från förr och landar i mina egna minnen från tiden som ungdomsspelare i handboll och så ett rop på hjälp. Ett rop till er lyssnare.





Howard Kendall skapade lyckliga stunder för en tonåring som jag var då. Stunder som bärs med resten av livet och kan tas fram ur minnesarkivet när dagarna kanske inte är så där muntra som man kunde önska. Alla fotbollsfans har dom. Alla kan känna igen sig. Jag har dock döpt dessa magiska stunder till Howard Kendall Moments.



Det för mig också till mitt egna självupplevda Howard Kendall Moment. Min enda idrottsliga framgång, vilken jag fortfarande lever på och så gärna skulle vilja föra över till äldste sonens forbollslag, där jag nu är lagledare. Men, vi saknar tränare, så podden är också en rakt igenom fräck kontaktannons till dig som kanske skulle vara intresserad av att träna ett breddlag pojkar 02 i norra delarna av Stockholm. Förklarar mer i podden och om du är intresserad, mejla mig på: skribentper@gmail.com



Det hänger nämligen ihop. Från engelska ligans giganter, via ens egna upplevelser till våra aktiviteter för döttrar och söner. Idrotten. Kittet över generationer. Och allt för att vi vill föra över vad jag kallar för Howard Kendall Moments.



Old School Football - i väntan på lördag!



» Klicka här för att lyssna



PER MALMQVIST STOLT

skribentper@gmail.com

På Twitter: @permalmqvist

2017-03-31 12:15:00

Podden firar femtio avsnitt med att tala om unik lagsammanhållning i engelska klubbar från förr och landar i mina egna minnen från tiden som ungdomsspelare i handboll och så ett rop på hjälp. Ett rop till er lyssnare.En magiker som tycktes flyta fram på de oftast rätt ojämna och ogröna planerna i ett lag som charmade England och Tipsextra i slutet av 70-talet.Vi reser tillbaka till Plough Lane, The Crazy Gang, mardrömmar, drömmar och så ett nytt The Dons som reser sig ur askan.The Golden Vision dog den 27 februari i år. Detta är hans podd. Och så blir det en del om kampen mellan Bill Shankly och Harry Catterick.Tack vare omklädningsrummens utveckling kan vi också fånga den nya tidens fotboll i förhållande till Old School-tiden. Och så besöker vi Wembley 1973 samt följer rotsystem i den lilla orten Ellesmere Port.Våren närmar sig med nytt tema för podden, vilket innebär ytterligare ett steg ut i periferin i jakt på historier en bit bortom det som kan vara värt att komma ihåg, förutom för nostalgimissbrukare. Vi börjar med Port Vale, Peterborough, John Platt och Glenn Keeley.Bob Latchford präglade min barndom mer än Vilse i pannkakan. Och så njuter vi av Waggstaffe, McGovern och Hinton.De hopplösa, odisciplinerade, svårplacerade och envisa är de spelare som alltid är mest intressanta att följa. Denna gång följer vi upp tre problemspelare med olika typer av problem. Dessutom Bryan Robsons första och enda hårtork.Podden tar avstamp från gemensamma tv-program med pappa via avancerade musikstycken om en gammal fotbollsikon till historien om Tom Davies morbror och så ger Steve Perryman tips om hur man hanterade domare på 80-talet.I Old School Footballs årspremiär vandrar jag tillbaka till bokhandeln vid St James´ Park och sedan vidare mot tre managers vilka aldrig nådde de stora framgångarna.