Old School Football Podcast #54 - om Newcastle med Keegan och Super Mac

Veckans avsnitt bjuder på en resa tillbaka till nordost och tider när Keegan, Super Mac och Varadi leddes av herrar som Joe Harvey, Gordon Lee och Arthur Cox.





Minnen som går tillbaka till Joe Harvey, Super Mac, Terry Hibbitt, Gordon Lee, Terry McDermott, FA-cupfinalen 1974, Arthur Cox, tidigt 80-tal, Kevin Keegan, Chris Waddle, Imre Varadi, David McCreery, Terry McDermott igen, Peter Bearsley, stämningen från förr på St James´... Ja, fotbollsnostalgi helt enkelt.



Old School Football - i väntan på lördag.



Skål på er!



2017-05-12 11:00:00

