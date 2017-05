Old School Football Podcast #55 - om ligamästarna Chelsea

Då och nu. Chelseas pendel slår alltid fullt ut mot ytterligheterna i fotbollshistorien. Old School hyllar årets ligamästare genom en resa tillbaka i tid och rum.





Och så de där kulturbärarna som inte alltid nämns som just kulturbärare.



Old School Football Podcast - i väntan på... söndag, denna gång.



» Klicka här för att lyssna



Skål på er! Till tider då Chelsea kanske inte var lika framgångsrikt, men minst lika intressant. Ett 80-tal med den bästa Chelsea-elvan för att trigga Tipsextra-minnen, men också en jämförelse med Italien 1982 och Juventus. Pendelrörelser mellan Pat Nevin galleribesök och Diego Costas punggrepp. Chelseas olika skepnader i en och samma klubb.Och så de där kulturbärarna som inte alltid nämns som just kulturbärare.Old School Football Podcast - i väntan på... söndag, denna gång.Skål på er!

2017-05-19 11:00:00

Short Stories är små korta program som tar upp stora spelare och händelser. Idag - Ray Kennedy.Veckans avsnitt bjuder på en resa tillbaka till nordost och tider när Keegan, Super Mac och Varadi leddes av herrar som Joe Harvey, Gordon Lee och Arthur Cox.Brighton and Hove Albions dramatiska historia, Bobby Zamoras kultstatus, den förhatlige Steve Foster, the M23 derby och så snackar jag med Wimbledon-experten Henrik Persson om den legendariske ordföranden Sam Hamman.Veckans Old School sitter och läser i godan ro, men kan inte låta bli att fundera över Manchester Uniteds såväl som Tottenhams bästa elvor av 80-talsspelare.Old School tar ut bästa elvor för Liverpool på 60-talet och Arsenal på 70-talet.Podden firar femtio avsnitt med att tala om unik lagsammanhållning i engelska klubbar från förr och landar i mina egna minnen från tiden som ungdomsspelare i handboll och så ett rop på hjälp. Ett rop till er lyssnare.En magiker som tycktes flyta fram på de oftast rätt ojämna och ogröna planerna i ett lag som charmade England och Tipsextra i slutet av 70-talet.Vi reser tillbaka till Plough Lane, The Crazy Gang, mardrömmar, drömmar och så ett nytt The Dons som reser sig ur askan.The Golden Vision dog den 27 februari i år. Detta är hans podd. Och så blir det en del om kampen mellan Bill Shankly och Harry Catterick.