Barnet 1-1 Portsmouth

Det bjöds inte på någon vidare underhållning på The Hive denna lördagseftermiddag. Om det berodde på den slitna gräsmattan eller lagens prestationer låter jag vara osagt. Pompey-supportrarnas favorit Conor Chaplin såg till att laget åtminstone fick åka hem med en poäng i bagaget efter att han kvitterat med ett långskott i matchens slutskede.

Paul Cook valde föga förvånande att ställa upp med samma startelva som han gjort i de tre senaste matcherna. Gareth Evans ansågs vara tillräckligt hel för att kunna starta matchen och han återfanns till höger i backlinjen. Noterbart är att även denna gång så återfanns ingen av de naturliga högerbackarna på bänken.Det var inget vidare spel från något av lagen under matchinledningen och den slitna gräsmattan gjorde det inte enklare för lagen. Det var gästerna som fick den första halvchansen och det var genom Eoin Doyle som mötte Gary Roberts inlägg med pannan. Nicken var dock alldeles för lös och missriktad vilket resulterad i att bollen studsade ut över kortlinjen.Hemmalaget började ta över lite av spelet efter halva den första halvleken och David Forde tvingades till en vass räddning vid sitt vänstra kryss när Curtis Weston klippte till på volley. Skyttekungen John Akinde testade även han lyckan men hans skott hamnade precis ovanför ribban. Strax innan halvtidsvilan var Charlie Clough nära att ge Barnet ledningen, men hans nick på hörna tog på Michael Doyle och bollen hamnade strax utanför stolpen.Cook var inte nöjd med det han fick se i den första halvleken och valde att agera på detta i halvtid. In med Conor Chaplin och Danny Rose till förmån för Kyle Bennett och Jamal Lowe . En 4-2-3-1-uppställning formerades då om till ett diamantliknande 4-4-2 med två renodlade anfallare på topp. Bytena gav dock inte den effekt som Cook hade hoppats på och det dåliga spelet fortsatte på samma sätt som i den första halvleken.Chaplin försökte så gott han kunde men fick allt för ofta se sina skottförsök blockerade. Det var inte mycket som skapades från något av lagen och Cook valde att göra sitt sista byte med tio minuter kvar då Carl Baker ersatte en trött Roberts. Båda lagen hade nog ställt in sig på att det här skulle bli en tråkig 0-0-historia men så fick Barnet en frispark strax utanför straffområdet efter att Justin Amaluzor gått omkull.Fram klev Mauro Vilhete och smekte bollen över muren och in i det första hörnet, vilket lämnade Forde chanslös. Vid det här laget var det nog inte så många Portsmouth anhängare som trodde att det skulle bli några poäng i denna match men en ung herre vid namn Conor Chaplin ville annat.Han tog emot en passning från Amine Lingazi och drev bollen några meter och klippte sen till med sin sämre högerfot och bollen flög in i det första krysset. Ett klassmål från ynglingen dels för att det var hans sämre fot men även för att det var en bra bit från straffområdet.Nästa match är en så kallad sexpoängsmatch mot Carlisle som för närvarande innehar den sista direktplatsen till League One. En vinst i den matchen och Portsmouth kan då vara tre poäng från Carlisle med en match mindre spelad. En förlust innebär nog tyvärr att laget får ställa in sig på playoff-spel även denna säsong.1-0 Mauro Vilhete (82), 1-1 Conor Chaplin (89)Vickers; Clough, Nelson, Santos, Johnson; Vilhete, Bover, Champion, Weston; Akinola, AkindeForde; Evans, Burgess, Clarke, Stevens; Linganzi, M.Doyle; Lowe, Roberts, Bennett; E.DoyleMark Brown4,571 (2,430 Pompeysupportrar)