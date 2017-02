Carlisle 0 - 3 Portsmouth

En jämn och händelsefattig första halvlek, sedan kopplade Portsmouth greppet. Toppmötet slutade med en klar bortaseger efter en styrkedemonstration.

Två offensiva lag med olika styrkor. Toppstridens svagaste försvar mot seriens starkaste. Ett anfallsförvärv som hittat målet oftare än det tyngre förvärvet i det andra laget. Carlisle hade hittat tillbaka till vinnarspåret efter storförlusten mot Blackpool. En viktig nyckel var Mike Jones på innermittfältet. Portsmouth hade också visat återfunnen form med två raka hemmasegrar, men 1-1 på en svårspelad plan borta mot Barnet väckte frågor. Paul Cook gjorde dock bara en ändring. In kom Carl Baker istället för Jamal Lowe Båda lagen satsade offensivt från start. Jamie Proctor fick tidig nätkänning, men flaggan var uppe sedan länge. I andra änden briljerade Baker med fin teknik innan han skickade iväg ett distansskott som Mark Gillespie kunde styra undan. David Forde var också sysselsatt. Först avstyrde han ett friläge innan han räddade Nicky Adams optimistiska skott från svår vinkel. Däremellan hade Carlisle tvingats till ett backbyte. Ut gick Shaun Brisley och in kom Tom Miller.Det var nu lite mer Carlisle och Gary Roberts tvingades blocka ett farligt avslut av Miller. Sedan tvingades Keith Curle att byta ut sin andra mittback då Michael Raynes gick sönder. Portsmouth stack emellan med en farlig frispark av Roberts som dock smet utanför. Efter det följde en smått märklig situation då Forde tafatt boxade bort ett långt inkast. Gareth Evans försökte ta undan bollen genom att hoppa och på vägen ner träffades hans arm av bollen. Mer oskickligt än ofrivilligt och hemmaspelarna ropade på straff. Domaren friade och frågan är om det ändå inte var utanför straffområdet (vi minns förstås motsvarande match ifjol då Carlisle fick straff för en incident utanför straffområdet och Portsmouth fick frispark för en klart innanför straffområdet).Halvlekens bästa chans gick till bortalaget. Carlisle fick inte undan ett inlägg från Evans och bollen studsade till Eoin Doyle två meter från mål. Doyle lyckades dock lyfta bollen över med höger utsida. En felträff hade funkat, men precis som Baker mot Wycombe fick han för mycket fot på bollen. 0-0 i paus får ses som rättvist och känslan var den att något av lagen skulle skrapa till sig en knapp uddamålsseger. Andra halvlek skulle dock inte alls se ut som den första.Portsmouth ökade nämligen trycket direkt efter paus. Enda Stevens inlägg styrdes nästan i eget mål av Gary Liddle. Eoin Doyle satte sedan bollen i mål från nära håll, men var knappt offside i förstaläget och målet dömdes bort. När inlägget kom från vänster gick det över offsidestående Doyle och när bollen kom till honom från Roberts var han inte offside. Jag är själv en anhängare av den äldre offsideregeln och tycker att det var ett korrekt beslut, men eftersom Doyle inte fick någon fördel av att vara offside i förstaläget kan det nog argumenteras för att godkänna målet (det var i varje fall inte alls lika tydligt mål som det Southampton fick bortdömt igår).Gästerna trummade på och ett fint anfall avslutades med ett långskott av Doyle. Bollen touchade på en försvarare och Gillespie fick sträcka ut ordentligt för att rädda till hörna. Carlisle skapade sedan en av få riktiga chanser i andra halvlek och den var vass. Luke Joyces långa inlägg hittade Proctor tio meter från mål, men Proctor hittade inte nätet. Nicken gick fem meter utan och möjligen stördes han av Forde som kom ut bra. Portsmouth var nära igen när Amine Linganzi nickade och Kyle Bennett sköt på returen, men Gillespie och hans försvar fredade målet. Och i andra änden testade Reggie Lambe Forde med ett lågt skott som gick till hörna.Med 20 minuter kvar gjorde Cook en vågad förändring. Jack Whatmough och Conor Chaplin kom in och Baker och Bennett gick ut. 4-2-3-1 blev 3-5-2 och det gav resultat direkt. Roberts gled igenom i mitten och lättade elegant in en vänster yttersida i vänstra krysset. Det var en sådan där bolltouch som man inte förstår hur den gick till. Någon slags chip med fart, fast med fotens utsida.Sju minuter efter målet ersattes Roberts av Kal Naismith . Portsmouth lät nu Carlisle ha boll och försvarade sig väl. I alla ligamatcher som laget gjort första målet har det blivit seger, och så skulle det bli igen. Med fem minuter kvar avancerade Linganzi, höll ifrån sig en motståndare och sköt stenhårt in 0-2 från 20 meter. Hans första mål för Portsmouth och vilket tillfälle att göra det på.Carlisle hade räddat 2-2 två gånger på stopptid hemma mot Portsmouth men blixten slog inte ner en tredje gång. Whatmough klev upp och satte Naismith i ett bra läge i straffområdet. Naismith höll i och skickade bollen tillbaka till mittbacken som behärskat slog in 0-3. Han firade sitt första seniormål genom att knätackla gräsmattan med en faceplant som resultat. Det blir extraträning på målgester framöver, förhoppningsvis inte med Johnny Ertl.Doyle hade sedan en jättechans att till slut få dit bollen efter att en märklig studs lurat Gillespie. Han tog enkelt bollen förbi målvakten men lyckades återigen lyfta den över tomt mål. Vi räknar med att anfallaren har bättre utdelning i veckan som kommer.När övriga topplag spelade lika visade Portsmouth klass. En tremålsseger på bortaplan mot en toppkonkurrent snackar man inte bort hur lätt som helst. Det här var Carlisles första förlust mot ett annat topplag och blott den tredje förlusten på hemmaplan. Men kanske var det inte helt oväntat att Portsmouth skulle leverera.Det är mot de sämre lagen som Portsmouth oftast har problem. Ett sådant lag är Morecambe, som man nu ställs emot imorgon på Fratton Park. Morecambe är i god form till skillnad från förra vårens möte. Då var målvakten absolut tvungen att gå upp på en hörna i sista stopptidsminuten för att med sin kvittering stoppa en dyster svit av förluster. Å andra sidan är ett mer självförtroendefyllt Morecambe inte så roliga att tas med heller. Minns hur de ryckte åt sig en 0-3-ledning på Fratton Park ifjol (3-3) och hemmavann mot Portsmouth efter två tidiga mål i höstas.När det är sagt är detta ett läge att gilla. Tre poäng från tredjeplatsen, en match mindre spelad och två hemmamatcher som väntar.Carlisle (4-2-3-1): Gillespie - Liddle, Raynes (k) (McQueen 36), Brisley (Miller 15), Gillespie - Joyce, Jones - O’Sullivan (Ibehre 60), Lambe, Adams - ProctorPompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Linganzi, M.Doyle (k) - Baker (Whatmough 72), Roberts (Naismith 80), Bennett (Chaplin 72) - E. DoylePublik 7197 (1209 gästande)