Crawley 0 - 2 Portsmouth

Bouncebackability.

Efter drygt fem månader utanför topp tre är nu Portsmouth trea. På tredje försöket fick man till det. Efter den oturliga slash klantiga poängförlusten mot Morecambe och säsongens sämsta insats mot Crewe tog man sig samman och vann rättvist borta mot Crawley.



Paul Cook gjorde två ändringar, båda hyfsat väntade. Amine Linganzi och Gary Roberts fick vila och ersattes av Danny Rose och Carl Baker. Stanley Aborah fick plats på bänken. Portsmouth tog tag i spelet direkt och hade flera farliga anfall innan Crawley insåg att det nog var bäst att parkera bussen trots allt. Gästerna skapade tre bra lägen utan att få till det. Rose sköt rakt i famnen på Glenn Morris som sedan kom ut bra på Eoin Doyle s friläge. Kal Naismith fick fritt skottläge från 15 meter, men liksom Rose sköt han för nära målets mitt för att det skulle vara farligt.

I andra änden hände inte mycket. David Forde var sysslolös, men såg ett avslut han knappast hade nått vissla tätt utanför stolpen. Mållöst i paus samtidigt som

I andra änden hände inte mycket. David Forde var sysslolös, men såg ett avslut han knappast hade nått vissla tätt utanför stolpen. Mållöst i paus samtidigt som Plymouth något överraskande låg under med två bollar hemma mot Blackpool.

Crawley inledde andra halvlek med en bra chans efter att Christian Burgess blivit bortgjord på mittplan. James Collins sköt utanför från snäv vinkel när en passning hade varit ett bättre val. Det kom hemmalaget att ångra, för strax därefter tog Portsmouth ledningen.

Det började med att Enda Stevens bröt in i straffområdet, men där tog det stopp på Josh Lelan som effektivt blockerade vägen utan att vara nära bollen. Straffspark, men inte solklart, indirekt frispark hade nog varit mer korrekt. Det såg nämligen ut som att Stevens valde att falla över försvararen snarare än att han blev fälld, men vi kan väl kvitta det mot offsideavvinkningen på Matt Tubbs på samma planhalva hösten 2015. Stevens skadade sig i situationen då han fick backens knä precis ovanför sitt ena knä, men kunde fortsätta.

Eoin Doyle hade ett gyllene läge att få slut på sin måltorka, men slog en riktigt svag straff som målvakten räddade och även om han var snabb på returen hann två försvarare före. Den ena glidtacklade bollen på den andre så att den smet en decimeter utanför stolpen. Det hade kunnat bli ett fantastisk dråpligt självmål. Andra straffräddningen i rad av Morris och Portsmouths sjätte straffmiss den här säsongen.



Detta gjorde inget för den efterföljande hörnan satte Naismith perfekt på Christian Burgess panna och bortalaget var i ledning, hur rättvist som helst. Minuterna senare tvingades Stevens av med den lårkaka han ådrog sig vid straffsituationen och anfallaren Noel Hunt ersatte. Naismith klev ner som vänsterback och även om han spelat där förut verkade han tro att han hade en fri roll. Han dribblade, anföll och lämnade sin position i tid och otid och kom sedan att utses till matchens lirare. Det borde blivit 0-2 efter ytterligare ett fint inlägg av skotten, men en bra blockering av Doyles närskott räddade Crawley.

Hunt är den perfekta spelaren när en ledning ska försvaras. Han slutar aldrig jaga bollar och lägger aldrig för lite press. Och så får han saker att hända. Han hade inte varit på plan länge innan han tunnelpassade till Kyle Bennett . Bennett drev inåt och avlossade ett skott som touchade lätt på ett knä och gick in bredvid Morris. 0-2. Inhoppande Billy Clifford var nära att reducera med Crawleys andra avslut på mål, men Forde räddade med benen. Sista chansen för hemmalaget kom efter en hörna som ledde till en tilltrasslad situation. Svårare afton än så blev det inte för målvakten, som återigen fick hålla nollan.

I förra veckan bröts en imponerande svit då Portsmouth för första gången tappade poäng efter att ha gjort första målet. En annan svit består. I de sex matcher laget missat straff har man tagit full pott. Segern innebär en tredjeplats med en poäng ner till Carlisle och ytterligare en till Luton som har en match tillgodo. Till tvåan Plymouth är det nu sex poäng och plötsligt är det inte givet vilka som går direkt upp.

Crawley (4-2-3-1): Morris - Lelan, Connolly, McNerney, Young - Smith (k), Payne (Henderson 72) - Boldewijn (Bawling 76), Murphy, Cox (Clifford 72) - Collins

Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens (Hunt 64) - Rose, M. Doyle (k) - Baker, Naismith, Bennett (T. Davies 90) - E. Doyle

Åskådare: 5350 (2300 gästande)

0 KOMMENTARER 42 VISNINGAR 0 KOMMENTARER42 VISNINGAR DAVID GUNNARSSON LORENTZEN

2017-03-09 20:08:26

ANNONS:

Fler artiklar om Portsmouth

Portsmouth

2017-03-09 20:08:26

Portsmouth

2017-03-06 15:01:40

Portsmouth

2017-03-04 20:33:46

Portsmouth

2017-03-03 13:44:57

Portsmouth

2017-03-02 18:00:50

Portsmouth

2017-02-27 17:48:18

Portsmouth

2017-02-27 13:47:07

Portsmouth

2017-02-24 19:14:06

Portsmouth

2017-02-19 19:03:50

Portsmouth

2017-02-16 22:50:14

ANNONS:

Bouncebackability.Portsmouth tar sig den korta vägen till Crawley för att lägga lördagens usla insats bakom sig och ta sig upp på tredje plats. Hoppas jag.Portsmouth hade chansen att gå upp till direktuppflyttningsplats i händelse av seger, men man kunde inte alls hantera pressen och gav istället över initiativet till Luton.Portsmouth kröp en poäng närmare topp tre sist, men hade varit där om det inte varit för en sen försvarsmiss mot Morecambe. Eller om ett av övriga 25 avslut hade gått in. Förhoppningsvis går detta ut över Crewe som kommer från en storförlust i Hartlepool.Ett ineffektivt Portsmouth missade chansen att kliva upp på en direktplats till League One efter ett sent kvitteringsmål från Morecambe. Skottstatistiken 26-7 talar sitt tydliga språk och det var en sån där afton när bollen helt enkelt inte ville in för hemmalaget.Efter en heroisk insats mot toppkonkurrenten Carlisle väntar nu en ny tuff utmaning i form av Morecambe på Fratton Park. Gästerna har endast förlorat en av de tio senaste matcherna, så det kommer inte bli någon lätt uppgift för Paul Cooks mannar.En jämn och händelsefattig första halvlek, sedan kopplade Portsmouth greppet. Toppmötet slutade med en klar bortaseger efter en styrkedemonstration.Trean mot femman i en ren sexpoängare i kampen om direktuppflyttning. Det här är en av säsongens absolut viktigaste matcher.Det bjöds inte på någon vidare underhållning på The Hive denna lördagseftermiddag. Om det berodde på den slitna gräsmattan eller lagens prestationer låter jag vara osagt. Pompey-supportrarnas favorit Conor Chaplin såg till att laget åtminstone fick åka hem med en poäng i bagaget efter att han kvitterat med ett långskott i matchens slutskede.Efter två raka segrar på Fratton Park beger sig Pompey till Barnet i hopp om att bygga vidare på denna fina svit. Om laget kan komma upp i samma nivå som i de senaste matcherna så bör samtliga poäng följa med hem till sydkusten, dock är inte kontinuitet något som vi är bortskämda med denna säsong.