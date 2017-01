Doncaster 3 – 1 Portsmouth

Ett effektivt hemmalag gjorde processen kort mot ett sömnigt Pompey. Gästerna var inte med i inledningen av båda halvlekarna och blev hårt straffade för detta.

Matchen kändes som en repris från vilken som helst av de tidigare förlusterna denna säsong. Laget släpper in i princip varje skott som går på mål samtidigt som man har otroligt svårt att få in bollen i andra änden av planen. Det spelar ingen roll att laget dominerar bollinnehavet när det inte finns någon effektivitet och skärpa framför motståndarnas mål.Paul Cook valde att ställa upp med samma elva som i föregående match mot Luton. Det vill säga en 4-2-3-1-uppställning med Michael Smith som spets framför trion Kyle Bennett Kal Naismith och Carl Baker. Portsmouth startade matchen svagt och laget såg väldigt sårbart ut när hemmalaget ställde om snabbt. Det dröjde inte läge innan bollen låg bakom David Forde i gästernas mål och det var det gamla Portsmouthlånet John Marquis som hittade nätmaskorna med en lös men välplacerad nick.Bollen hittade Marquis något turligt efter att ett inlägg som tog på en Doncaster spelare, men Gareth Evans markeringsspel i den situationen får vi sätta ett frågetecken på samtidigt som Forde såg ut som att han hade frusit fast på mållinjen. Forde börjar se riktigt gammal ut och jag läste en kommentar om att han inte har slängt sig i någon av de senaste matcherna, detta kan mycket väl stämma. Det ser tyvärr inte ut som att han försöker rädda nicken, som att han har gett upp när han inte tror att han kommer nå bollen. För min egen del skulle det kännas skönare om han åtminstone gjorde ett försök även om det kanske inte är troligt att han hunnit ner på den bollen ändå.Pompey var strax därefter nära att kvittera på hörna när Matt Clarke s nick tog på en Doncasterförsvarare och ändrade riktning. Till skillnad från Forde så slängde sig Marko Marosi och lyckades på något vis styra bollen utanför målramen. Portsmouth börjar i det här skedet av matchen ta över bollinnehavet samtidigt som Doncaster fortsätter att se farliga ut på omställningarna. Marquis var ytterst nära att dubblera sin målskörd när hans nick tog i utsidan av kryssribban.Gästerna började få lite tryck på hemmalaget och fick några hörnor i följd som inte resulterade i några farligheter. En kvittering skulle dock komma för Pompey strax innan halvtidsvilan och det var genom en omställning. Det var den forne Doncasterspelaren Kyle Bennett som bröt en passning på mittplan och hittade Kal Naismith i djupet som med ett kyligt avslut placerade in bollen tätt intill den första stolpen.Det oavgjorda resultatet stod sig inte allt för länge då hemmalaget återigen tog ledningen i början av den andra halvleken. Det var en kontring som avslutades med att Tommy Rowe smällde upp bollen i det vänstra krysset. Vid det målet får vi även sätta ett frågetecken för Evans försvarsspel då han tunnlas på straffområdeslinjen av målskytten Rowe. Det fanns ingen beslutsamhet i Evans agerande och jag har svårt att se att en naturlig ytterback hade agerat på liknande vis.Cook agerade och slängde in både Milan Lalkovic och Gary Roberts i hetluften. Istället för en kvittering så var det tyvärr Doncaster som utökade sin ledning i den 71:a minuten när Marquis gjorde sitt andra mål för dagen. Målet påminde en del om det första då ett inspel från vänsterkanten tog på Christian Burgess och letade sig fram till Marquis som denna gång med ett volleyskott smällde in bollen bakom Forde. Portsmouths målvakt var även denna gång fastfrusen på mållinjen och även om han inte hade kunnat rädda skottet så skulle det som sagt vara skönt att se att han åtminstone gjorde ett försök.Cook gör sitt sista byte när han tar in Conor Chaplin till förmån för målskytten Naismith. Närmast en reducering var Lalkovic när han helt omarkerad med pannan mötte Evans inlägg vid den bortre stolpen, men Mariosi stod för en imponerande reflexräddning. Målvakten var senare tvungen att avbryta matchen då han efter ett upphopp landat konstigt med foten. Det blev hela sju minuter tilläggstid till följd av Marosin skada, men gästerna var aldrig riktigt nära att få ett reduceringsmål.Förlusten innebär att Portsmouth nu är hela tio poäng bakom serieledande Doncaster och fyra poäng bakom Carlisle på tredjeplats, dock har Portsmouth en match mer spelad så vill det sig riktigt illa så är det återigen sju poäng upp till direktplatserna.Nu var det förvisso serieledarna som stod för motståndet men jag tycker ändå att det går att dra en del slutsatser från den här matchen. Ett konstaterande är att David Forde måste åldrats 10 år under de senaste veckorna då han börjar se riktigt gammal och stel ut. Ett annat konstaterande är att laget behöver en naturlig högerback och om det högerbacken som inhandlades till denna säsong ( Drew Talbot Adam Buxton ) inte håller måttet så måste det komma in en ny i januari.Sen är det den där eviga frågan om vem som ska spela i anfallet och om eventuellt två anfallare ska användas. Cook står inför ett problem i den frågan då Smith har fysiken för att klara av att spela som ensam anfallare men han saknar tyvärr all form av skärpa och effektivitet i straffområdet. Det har varit några hårresande missar i de senaste matcherna och han är mållös sedan förlustmatchen mot Stevenage i slutet av november.Chaplin saknar fysiken för att hålla upp en anfallslinje själv men när det kommer till målfarlighet så är han flera klasser bättre än Smith. Jag kommer nog fram till att jag skulle vilja se dessa herrar i ett tvåmanna-anfall, samtidigt som det finns övriga alternativ att experimentera med i Noel Hunt , Curtis Main och nyförvärvet Jamal Lowe . Roberts form är även något som måste ge Cook huvudbry då han inte har varit sig själv de senaste veckorna.Det ska bil intressant att se hur Cook agerar i januari då det finns en budget att spendera samtidigt som det är en del spelare som möjligen bör vilja se sig om efter andra arbetsgivare.1-0 Marquis (5), 1-1 Naismith (41), 2-1 Rowe (58), 3-1 Marquis (71)Marosi; Alcock, Baudry, Butler, Mason; Blair, Houghton, Grant; Coppinger, Rowe; MarquisForde; Evans, Burgess, Clarke, Stevens; Rose, Doyle; Baker, Naismith, Bennett; SmithJeremy Simpson5,568 (669 Pompeysupportrar)