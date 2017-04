Ett mål och en assist av matchens lirare Kal Naismith.

Hartlepool 0 - 2 Portsmouth

?Avståndet nedåt består efter femte vinsten på sex matcher. Hartlepool bjöd på tufft motstånd och hade mycket väl kunnat ta poäng, men Portsmouth var vassare framåt och gjorde vad som krävdes framför båda målen för att ta de tre poängen.





Ledningsmålet kom efter 16 minuter. Danny Rose satte ut bollen på



Hartlepool svarade med att ta över initiativet på nytt och tryckte tillbaka Portsmouth, men särskilt farligt blev det inte. David Forde hade mest inlägg och hörnor att arbeta med tack vare att försvaret var så starkt. I andra änden var Hunt nära att komma på ett inlägg och sedan sköt han ett svagt skott rakt på målvakten i ett bra läge.



På stopptid drabbades Portsmouth av ytterligare ett tungt anfallsavbräck. Hunt, som hade arbetat hårt och varit besvärlig för hemmaförsvaret, landade illa och slog axeln ur led. Efter ett längre avbrott fick han bäras ut på bår och ersättas av



Det var Hartlepool som inledde andra halvlek bäst. Riktigt nära var det när Nathan Thomas satte ett 25-metersskott i stolpen. Närmare än så kom dock inte Hartlepool och det var fortsatt så att Portsmouth skapade det mesta av det bästa. Roberts fick ett gyllene läge till 0-2 på Stevens perfekta inlägg, men nicken gick högt och snett. Målet kom dock strax efter sedan Lowe vunnit boll på offensiv planhalva. Naismiths skott blockades, men han fick en ny chans och slog istället en perfekt passning till Roberts som satte 0-2 från nära håll.



Hartlepool var ett slaget lag och det kunde mycket väl ha blivit större siffror. Bland annat sköt Naismith i stolpen och både Lowe och inhopparen Kabamba brände hyfsade chanser. Portsmouth spelade av matchen utan problem och bibehöll med det sexpoängsavståndet gentemot Stevenage. För nionde gången i rad höll Portsmouth nollan mot Hartlepool, men det var den kämpigaste nollan hittills den här säsongen enligt Burgess. Hartlepool var inte helt olikt Portsmouth en dålig dag med mycket bollinnehav, fyndigt anfallsspel men utan spets i den sista tredjedelen.



Toppstriden är relativt oförändrat med undantaget att



Tolv poäng garanterar uppflyttning för Portsmouth och med fyra hemmamatcher kvar ser läget bra ut. Så många poäng kommer heller inte att krävas för varken Stevenage eller Luton kommer att vinna resten av matcherna. Yeovil väntar på hemmaplan på lördag och en seger där sätter ordentlig press på Stevenage och Luton som i sin tur har luriga bortamatcher mot



Det är för tidigt att ta ut uppflyttningen, men Portsmouth har alltså råd att förlora två av fem matcher och kan ändå vara säkra på att seger i hemmamatchen mot Cheltenham kommer att räcka för att ta steget upp utan kvalspel. Och just nu är laget i bra form trots skadeproblemen. Med fem vinster och en förlust på sex matcher är man ligans formlag, och formen är inte heller tillfällig för på de senaste tolv matcherna har det blivit 26 poäng.



Hartlepool (4-1-4-1): Fryer - Donnelly (Magnay 90+2), Walker, Harrison, Deverdics - Featherstone (k) - Alessandra, Oates (Rodney 75), Woods, Thomas - Amond



Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Rose, M. Doyle (k) - Lowe (Chaplin 80), Naismith (Kabamba 90), Bennett - Hunt (Roberts 45+5)



Domare: Mark Brown



2017-04-03

