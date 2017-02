Inför Carlisle - Portsmouth

Trean mot femman i en ren sexpoängare i kampen om direktuppflyttning. Det här är en av säsongens absolut viktigaste matcher.

Northampton, december 2015. Sex poäng upp till trean och en sexpoängsmatch på bortaplan. Situationen är bekant. Då stod Portsmouth för en perfekt insats och vann rättvist med uddamålet. En nödvändig seger, men det blev ingen positiv, långvarig effekt. Förutom för Northampton som inte förlorade mer den säsongen.Den här gången tror jag att Portsmouth faktiskt kan få en positiv, långvarig effekt i händelse av seger mot Carlisle. Laget är på rätt väg sedan Eoin Doyle lånades in. Vi glömmer Barnet . Att Portsmouth presterade dåligt hade mer med planen att göra än någon form av arrogans. Hoppas jag, jag vågar inte helt tro på att laget kan få till ett aningens bättre snitt än två poäng per match resten av säsongen, men den här truppen borde kunna göra det.Portsmouth saknar alltjämt bara Curtis Main. Nye Stanley Aborah är sannolikt med i truppen. Carlisle har två tunga avbräck. Danny Grainger, han som kvitterade i sista stoootidssekunden med ett långskott i krysset med fel fot sist lagen möttes i Carlisle, är skadad liksom bäste målskytten Jason Kennedy. Charlie Wyke är såld och ersatt av Jamie Proctor . Han var Portsmouths plan b ifall det inte skulle lösa sig med Eoin Doyle och har gjort två mål på tre matcher, att jämföra med Doyles ett på fyra. Så kan det gå ibland.När säsongen inleddes hamnade Portsmouth snabbt i underläge mot Carlisle på hemmaplan. Blott tio minuter fick David Forde hålla nollan. Carlisles första avslut gick in och det var uppförsbacke från start. En utvisning efter halvtimmen för gästerna bidrog till kraftig envägstrafik och kvitteringen kom innan paus, men mer blev det inte, trots 23-2 i avslut. Närmast kom Danny Rose med ett stolpskott. Hade den bollen gått in kanske Portsmouth varit trea idag, vem vet.Det är ju Carlisle som är bytet i toppstriden, även om såväl Doncaster som Plymouth visat tendenser på att även de kan tappa poäng lite här och där. Carlisle hade det tufft ett tag och åkte på en rejäl klocka hemma mot Blackpool (1-4) men reste sig och vann med 2-1 hemma mot Doncaster och borta mot Wycombe. Laget gör mycket mål men har inte hållt nollan på länge. Det ska bli intressant att se hur seriens bästa försvar står sig här. Det gick inte så bra borta mot ett annat starkt anfall, Doncasters.Det är lätt att tro att det kommer bli en öppen match där det är frågan om vem som gör flest mål snarare än släpper till minst. Men inte ens Doncaster, på sin egen hemmaplan, spelade sitt spel mot Portsmouth. Är Keith Curle smart satsar han på kontringar. När det är sagt ska det förstås nämnas att Portsmouth är mer potent än mot Doncaster med Eoin Doyle längst fram.Frågan är vilka tre han får bakom sig. Gary Roberts och Kyle Bennett hade det tufft senast, liksom Jamal Lowe . Åtminstone den sistnämnde lär få vila till förmån för Carl Baker. Kanske får Kal Naismith starta? Det blir nog bara en eller två ändringar denna gång, och kanske några fler till veckomatchen. Conor Chaplin agerade supersub sist och ordnade poäng med ett sent klassmål. Lita på att han får speltid i veckan, men knappast från start.Det är en ångestfylld match för en supporter, men något att se fram emot som spelare. Den som inte gör det kommer inte att prestera. Det här är en typ av match som Cooks lag har presterat i förr. Northampton borta är bara ett exempel, matcherna mot Luton den här säsongen är två andra. Accrington borta ifjol, Plymouth hemma i första play off-semin och Blackpool hemma för dryga veckan sedan är ytterligare tre.Förlust och det är nio poäng upp. Mycket, men inte omöjligt med en match mindre spelad. Seger och en tydlig signal skickas internt och externt. Upp till bevis!Elvan som jag hoppas ska göra det: David Forde - Gareth Evans Michael Doyle - Carl Baker, Gary Roberts, Kal Naismith - Eoin Doyle.