Inför Crawley - Portsmouth

Portsmouth tar sig den korta vägen till Crawley för att lägga lördagens usla insats bakom sig och ta sig upp på tredje plats. Hoppas jag.



En vecka kan göra så stor skillnad. Efter segern mot Carlisle var det stor optimism och det blev inte sämre av en poäng med stor mersmak hemma mot Morecambe, även om alla förväntade sig tre poäng. Ytterligare poäng skulle ju tas in mot Crewe , som kom till Fratton Park utan självförtroende och utan ett par nyckelspelare. Inte skulle väl fjolårets synder upprepas igen? Jo, det var precis vad som skedde. 0-1 hemma mot Crewe kunde varit en större förlust. Precis som den där hemmamatchen mot Newport förra säsongen som slutade 0-3.

Turned a corner? Knappast. Som någon skrev på Twitter är kopplingen mellan fast situation och Portsmouth alltid negativ. Det här laget fortsätter att frustrera. Den här divisionen likaså. Hur kan ett lag förlora stort mot mediokra Hartlepool för att i nästa match vinna rättvist mot Portsmouth som hade tredjeplatsen inom räckhåll? Hur kunde Morecambe stå emot 26 avslut, bland annat genom att blockera hälften, och ta med sig en flytpoäng från Fratton Park för att några dagar senare förlora en jämn match mot Blackpool?

League 2 är oförlåtande. Alla vill slå det överlägset största laget inför överlägset största publiken. Fråga Bradford. Men det är inte enda problemet. När spelet inte fungerar gör Paul Cook desperata byten. I flera fall har laget tappat formation och framförallt innermittfältet efter dessa ändringar (se http://jamesmrichardson.blogspot.se/2017/03/the-crewe-view.html?m=1 för en utmärkt analys av detta). Kal Naismith som innermittfältare i andra halvlek senast, hur tänkte han där? En desperat manager leder inte sitt lag till framgång. Det borde finnas bättre sätt att skaka liv i laget (Cook var efteråt självkritisk till sina byten).

Största problemet är dock beroendet av Michael Doyle . Han är 35 år och klarar inte längre tre matcher i veckan. När han är dålig är laget dåligt. När han inte är med kan laget inte vinna i League 2. Portsmouth kan mycket väl ta sig upp som trea, men det kommer vara haltande ben utan rejält klipp, och beroende av att Luton inte lägger in en bra spurt.

Man kan lätt tro att en stark och bred trupp, som rymmer två kompletta elvor, är en fördel nu. Men Cook roterar sparsamt, konsistens är ju viktigt det med. Matcherna mot Barnet och Crewe visade att elvan inte klarar tätt matchande och var tredje eller fjärde match blir ett bottennapp. Hade Doyle vilat mot Crewe hade vinstchanserna varit hyfsade mot Crawley och Colchester , men nu vet jag inte. Om han var sliten i lördags är han knappast fräschare den kommande veckan.

Crawley är mer före Crewe i tabellen än i alfabetet och är starka hemma. Men när lagen skulle mötts i januari hade man fyra raka hemmasegrar, nu har man fyra raka utan vinst hemma. En förlustsvit på tre raka bröts med starka 0-0 hemma mot Doncaster , som dock inte är i särskilt gott slag just nu. Det var ändå en poäng man fick tacka sin målvakt Glenn Morris för som bland annat räddade en straff av John Marquis

Crawley är för mig ett anonymt lag. James Collins har gjort 18 mål och blir förstås något att se upp med. Jimmy Smith står för assist och mål från mittfältet och har totalt gjort tio poäng så här långt i liga och cup. I höstens möte hade Portsmouth lekstuga med Crawley före paus och ledde med 3-0 efter en dryg halvtimme. När lagen möttes i Crawley ifjol blev det 0-0 sedan hemmalaget spelat pinsamt defensivt och firat poängen som om det var en cupfinal, men hade linjemannen bara lagt märke till en mittback som upphävde offsiden han tyckte sig se hade Portsmouth vunnit.

Vi har många gånger frågat oss vilket Portsmouth som dyker upp när matchen sparkas igång och den här gången är inget undantag. Blir det det laget som imponerade stort i Carlisle, mer av det som skedde i lördags eller något mitt emellan? Och vilka spelar? I grund och botten tror jag att ungefär samma elva som senast har en god chans, men här är det frågan om hur pass slitna spelarna är. Cook har möjligheten att låta samma spelare revanschera sig eller göra större ändringar, men av ovan nämnda anledningar är hans möjligheter till kvalitetsförändringar begränsade. Det finns bara en Michael Doyle, och hur fräsch är nu Amine Linganzi ? Någon ändring lär vi få se. Christian Burgess, Matt Clarke, David Forde - Gareth Evans Enda Stevens - Danny Rose, Michael Doyle - Carl Baker, Gary Roberts , Kal Naismith - Eoin Doyle

0 KOMMENTARER 128 VISNINGAR 0 KOMMENTARER128 VISNINGAR DAVID GUNNARSSON LORENTZEN

2017-03-06 15:01:40

ANNONS:

Fler artiklar om Portsmouth

Portsmouth

2017-03-06 15:01:40

Portsmouth

2017-03-04 20:33:46

Portsmouth

2017-03-03 13:44:57

Portsmouth

2017-03-02 18:00:50

Portsmouth

2017-02-27 17:48:18

Portsmouth

2017-02-27 13:47:07

Portsmouth

2017-02-24 19:14:06

Portsmouth

2017-02-19 19:03:50

Portsmouth

2017-02-16 22:50:14

Portsmouth

2017-02-16 15:49:15

ANNONS:

Portsmouth tar sig den korta vägen till Crawley för att lägga lördagens usla insats bakom sig och ta sig upp på tredje plats. Hoppas jag.Portsmouth hade chansen att gå upp till direktuppflyttningsplats i händelse av seger, men man kunde inte alls hantera pressen och gav istället över initiativet till Luton.Portsmouth kröp en poäng närmare topp tre sist, men hade varit där om det inte varit för en sen försvarsmiss mot Morecambe. Eller om ett av övriga 25 avslut hade gått in. Förhoppningsvis går detta ut över Crewe som kommer från en storförlust i Hartlepool.Ett ineffektivt Portsmouth missade chansen att kliva upp på en direktplats till League One efter ett sent kvitteringsmål från Morecambe. Skottstatistiken 26-7 talar sitt tydliga språk och det var en sån där afton när bollen helt enkelt inte ville in för hemmalaget.Efter en heroisk insats mot toppkonkurrenten Carlisle väntar nu en ny tuff utmaning i form av Morecambe på Fratton Park. Gästerna har endast förlorat en av de tio senaste matcherna, så det kommer inte bli någon lätt uppgift för Paul Cooks mannar.En jämn och händelsefattig första halvlek, sedan kopplade Portsmouth greppet. Toppmötet slutade med en klar bortaseger efter en styrkedemonstration.Trean mot femman i en ren sexpoängare i kampen om direktuppflyttning. Det här är en av säsongens absolut viktigaste matcher.Det bjöds inte på någon vidare underhållning på The Hive denna lördagseftermiddag. Om det berodde på den slitna gräsmattan eller lagens prestationer låter jag vara osagt. Pompey-supportrarnas favorit Conor Chaplin såg till att laget åtminstone fick åka hem med en poäng i bagaget efter att han kvitterat med ett långskott i matchens slutskede.Efter två raka segrar på Fratton Park beger sig Pompey till Barnet i hopp om att bygga vidare på denna fina svit. Om laget kan komma upp i samma nivå som i de senaste matcherna så bör samtliga poäng följa med hem till sydkusten, dock är inte kontinuitet något som vi är bortskämda med denna säsong.Blackpool hade chansen att närma sig topp sju efter en imponerande seger mot Carlisle och skulle bli ett tufft test för hemmalaget. Portsmouth har haft svårt att visa upp varför man ska flyttas upp direkt till League 1 och Blackpool hemma var ett lämpligt tillfälle att visa just detta.