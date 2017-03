Inför Hartlepool - Portsmouth

Efter en nervös 2-1-seger hemma mot Newport väntar lång resa till bottenlaget Hartlepool. Hemmalaget har ryckt upp sig under nye managern Dave Jones och kommer att bli en tuff nöt för Portsmouth. Matcherna blir helt enkelt inte lättare bara för att man slåss i rätt ände av tabellen.

Hemmamatchen mot Newport illustrerade vad som väntar under de sista omgångarna. Det är poäng som räknas. Bara poäng. Om Portsmouth lyckas ta tolv poäng på de sista sju matcherna tvingas Stevenage avsluta med minst 5-2-0 och Luton eller Blackpool måste vinna alla sina matcher för att passera Portsmouth. Luton och Blackpool möts imorgon, så endast ett av de lagen kan nå 80 poäng. Tolv poäng till för Portsmouth och uppflyttningen är med största sannolikhet säkrad.Precis allt är i Portsmouths händer. Inte många tror på att Stevenage kommer fortsätta plocka mer än två poäng per match i snitt. Men för Portsmouths del handlar det förstås om att göra jobbet. Hartlepool borta härnäst, ett lag som inte gjort mål på Portsmouth på åtta möten. Fyra av matcherna har slutat mållöst, resten har Portsmouth vunnit. Men historik spelar förstås inte så stor roll.Det lär bli ett annat Hartlepool än det som mötte Portsmouth på Fratton Park. Då kom man från ett par rejäla förluster och satsade allt på att hålla nollan. Tack vare två eller tre svettiga räddningar av ex-Portsmouth-keepern Trevor Carson lyckades man med det. Det var en frustrerande match för Portsmouth som gjorde tillräckligt för att vinna. Dagens Hartlepool har Dave Jones som manager, han som varit i Southampton och som ledde det Cardiff som Portsmouth besegrade i FA-cupfinalen för nio år sedan. Jones har lett Hartlepool till tre vinster och tre förluster på sex matcher och med det är man på ganska så säker mark. Åtta poäng är det ner till Newport.Hartlepool tar sina flesta poäng på hemmaplan där man släpper in betydligt färre mål. Totalt sett är man ganska så vassa framåt. Det är bara Barnet och Accrington på nedre halvan som har gjort fler mål och Portsmouth får se upp med Padraig Amond, Lewis Alessandra och Nathan Thomas. Hartlepool har haft en del skadeproblem och det är frågetecken för Rhys Oates, men Jones har aviserat att Oates kommer få alla chanser till spel för att hitta matchformen. Billy Paynter och nämnde Carson är borta medan Carl Magnay är åter i full träning efter en korsbandsskada.För Portsmouths del är det ett avbräck som sticker ut. Eoin Doyle skadade ljumsken sist och missar definitivt matchen imorgon och kanske är säsongen redan slut. Det går inte att återkalla Michael Smith så Portsmouth får klara sig med Conor Chaplin Noel Hunt och Nicke Kabamba i väntan på att Curtis Main ska vara redo för spel. Kabamba är en oerhört spännande spelare som visade mot Stevenage att han håller i League 2. Mål i samtliga fyra reservlagsmatcher skvallrar om god form, men är han redo att axla ansvaret? Paul Cook har hintat om att en möjlig lösning är att sätta upp Kal Naismith på topp och i så fall kommer antingen Jamal Lowe eller Gary Roberts gå in som tia. Mot Newport hoppade Chaplin in och satte en assist. Just i den matchen märktes ingen negativ effekt av att Eoin Doyle var borta.Då Stevenage har hemmamatch mot Barnet är det viktigt att Portsmouth fortsätter plocka poäng. För varje omgång som avståndet är mer än tre poäng ner kommer pressen på de jagande lagen att öka. Jag har svårt att tro att varken Stevenage, Luton eller Blackpool kommer att nå 80 poäng, men det vore skönt att bibehålla avståndet och säkra uppflyttningen innan den svåra bortamatchen mot Mansfield i den näst sista omgången.Elvan: David Forde – Gareth Evans Enda Stevens – Danny Rose, Michael Doyle – Carl Baker, Kal Naismith, Kyle Bennett – Noel Hunt.