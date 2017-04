Inför Portsmouth - Cambridge

Det är bäddat för en kul tillställning när Portsmouth som kan spela helt utan några måsten får besök av Cambridge som är ett av många lag i ett vidöppet drama om de fyra playoffplatserna.

Med tre omgångar kvar av denna säsongen står det klart att Portsmouth som sämst kan sluta trea vilket innebär uppflyttning till League One nästa säsong. Där kommer man få möta lag som Charlton, MK Dons och möjligen även Harry Redknapps Birmingham. Efter Pompey i tabellen följer ett hemskt getingbo med tio lag inom sex poäng som alla i högsta grad kan nå eller missa en kvalplats. Snacka om många härliga sexpoängsmatcher som väntar dessa lag under de avslutande omgångarna och det är oerhört skönt att slippa vara involverad i den dramatiken.



Ett av dessa lag är lördagens motståndare Cambridge. Det var det nog inte många som hade kunnat tro i höstas när laget låg sist med blygsamma 3 poäng efter 8 omgångar. Klubben ville då sparka managern Shaun Derry men efter vädjan från spelarna fick han vara kvar och det visade ju sig vara ett klokt beslut då man sedan ryckt upp sig ordentligt.



Portsmouth saknar de offensiva spelarna Noel Hunt och Eoin Doyle för resten av säsongen. Matt Clarke och Danny Rose stod över matchen mot Notts County i måndags med småskador och det är oklart om de är hundra till denna matchen. Det är överflödigt att spekulera i en startelva eftersom laget inte måste ta några poäng och därmed kan Paul Cook mixtra till fullo som det behagar honom. Förmodligen vet han inte ens själv. Men han har gett uttryck för att Nicke Kabamba och Stanley Aborah kommer att få chanser samt att han vill se Jack Whatmough spela mittback tillsammans med Matt Clarke. Utifrån det kan man roa sig med att fantisera ut en startelva så får vi se en timme innan avspark.



Eftersom det fortfarande finns en teoretisk chans att vinna serien och i mina ögon viss prestige i att jaga ikapp den oansenliga sydkustrivalen Plymouth i tabellen så ser jag ingen anledning att känna någon mättnad och inte gå in 100 % för matchen. Hoppas laget känner likadant.



Noterbart är hur lätt Portsmouth brukar ha för Cambridge. Under denna sejouren i League Two har man vunnit samtliga fem möten. På alla möten någonsin, 17 till antalet, har det bara blivit en enda förlust. Det är en särdeles god historik men man ska veta att Cambridge nu är ett av seriens bästa bortalag och då Portsmouth kan ha dagen efter-känningar efter den tidigare i veckan säkrade uppflyttningen så känns matchen ganska öppen.



Domare: Gavin Ward, Surrey

2017-04-21 18:15:00

