Inför Portsmouth - Cheltenham

Dags att ta farväl av League 2 och varför inte passa på att snika åt sig titeln?

Jag hade ett tag drömt om chans till direktuppflyttning inför sista omgången, men absolut inte om chans att vinna titeln. Fyra klubbar har vunnit alla fyra högsta divisionerna tidigare. Portsmouth kan bli den femte bredvid Wolves , Preston, Burnley och Sheffield United. Det skulle smälla högt. Att sedan knäppa Plymouth på näsan för allt "mind the gap" vore förstås inte helt fel. Plymouth har stadigt legat runt tio poäng före Portsmouth som som mest har haft 17 poäng till förstaplatsen. Doncaster ledde då, för mindre än 20 omgångar sedan, och nu är Plymouth en poäng före Donny som är en poäng före Portsmouth.Paul Cook har fått utmärkelsen månadens manager efter fem vinster och en oavgjord i april. Tack vare den sviten blev det direktuppflyttning vilket var avlägset efter förlusterna mot Exeter och Wycombe i månadsskiftet januari-februari. Kan han följa upp detta med en seger i sista matchen eller faller han också för vad britterna tycks tro är en förbannelse? Men bara för att några lag då och då tappar poäng efter en månadens manager-utmärkelse betyder det så klart att det inte finns ett mönster.Det blir en match mot ett redan klart lag som omväxling. Portsmouth har vunnit mot två kvaljagande lag och kan nu stoltsera med raden 9-1-1 efter den där säsongsvändande förlusten hemma mot Crewe . Portsmouths mest impotenta hemmamatch sedan Tom Craddock gjorde sitt enda mål för klubben. Typ. Cheltenham är nyuppflyttade och säkrade i helgen nytt kontrakt efter att ha spenderat hela säsongen i tabellens bottenregioner. Formen är god, åtta poäng på fem matcher är inte fy skam för ett bottenlag, men man är riktigt svaga borta och endast Hartlepool är sämre. I mötet i Cheltenham blev det 1-1 efter att Kyle Bennett träffat stolpen vid 0-0, vilket blev kostsamt då ett svagt försvarsingripande gav hemmalaget ledningen i andra halvlek. Michael Smith kvitterade dock sent för Portsmouth.Portsmouth mot Cheltenham är ingen avgjord historia. Lagens fem senaste möten har slutat med kryss, men jag är helt säker på att det blir en etta imorgon. Motivation och klass slår... tja, Cheltenham antar jag. Det må vara så att skillnaderna mellan toppen och botten är mindre i den här serien än i andra serier, men Portsmouth är ändå klasser bättre än Cheltenham. Harry Pell, som Portsmouth var intresserade av i vintras men som skrev på ett nytt kontrakt, säger att Cheltenham kommer ha en fördel av att för en gångs skull kunna spela avslappnat. Ingen press då kontraktet är klart, betyder det att vi kommer slippa se en parkerad buss imorgon? Nog kan jag tänka mig att Cheltenham för en gångs skull kan njuta av att spela fotboll när det är storpublik och allt, men jag har svårt att se att den formen av motivation kan trigga det hårda arbete som krävs för att ta poäng på Fratton Park. Pell själv har lite press på sig. Med hela 14 gula kort under säsongen kommer ytterligare ett imorgon att rendera en tre matcher lång avstängning. Låter inte som en spelare Portsmouth behöver i League 1.Cheltenham saknar Carl Winchester som är skadad, men verkar i övrigt vara i gott skick. Portsmouth saknar fortfarande Eoin Doyle och Noel Hunt och det är klart osäkert om vi ser någon av dem i kungsblå tröja nästa säsong. Nicke Kabamba och Conor Chaplin har fått leda linjen varsin gång sedan uppflyttningen säkrades och nu är frågan om det kanske kan bli Curtis Main som får chansen. Just 9-rollen är något som Cook måste få rätsida på inför League 1 och av dagens anfallare är det nog Kabamba som är mest lämpad, men han har ju liten erfarenhet på den här nivån. Main har erfarenheten och alla kvalitéer som krävs, men har haft problem med kylan framför mål och framför allt skador den gångna säsongen.Jag tror att Cook vill fortsätta testa Stanley Aborah som verkligen visade hög klass mot Cambridge och är enligt mig ett måste att knyta till sig över sommaren. Jack Whatmough bör ha gjort tillräckligt för ett nytt kontrakt och lär finnas med på ett hörn imorgon. Kanske testar Cook någon gång under matchen en trebackslinje? Det är när Whatmough är med i en sådan som den fungerar.Jag tänker mig följande elva: David Forde - Gareth Evans Christian Burgess , Jack Whatmough, Enda Stevens - Stanley Aborah, Michael Doyle - Carl Baker, Kal Naismith , Kyle Bennett - Curtis Main.Det är dags att säga hejdå till League 2 och allra helst med ett på icke-återseende men det kan man förstås aldrig veta. Vissa saker kommer saknas, andra inte. Här är tre anledningar till varför det ska bli skönt att slippa League 2:Accrington har här fortfarande chansen till kvalspel, men självmålet bidrar till en klar förlust mot Luton: https://twitter.com/EFL/status/859008133590601728?s=09 Crawley möter Accrington och det tar ett tag innan man förstår vilka som försöker göra mål på vilka, och frågan är om något av lagen egentligen försöker göra mål här: https://twitter.com/GilesyL14/status/790129449849225217 Vi räknar med att Clarke och Stevens inte gör likande självmål som mot Yeovil i League 1: https://twitter.com/ProudieYT/status/850810113803812865