Inför Portsmouth - Crewe

Portsmouth kröp en poäng närmare topp tre sist, men hade varit där om det inte varit för en sen försvarsmiss mot Morecambe. Eller om ett av övriga 25 avslut hade gått in. Förhoppningsvis går detta ut över Crewe som kommer från en storförlust i Hartlepool.





Var det två tappade poäng eller en vunnen? Det hänger nog på morgondagens resultat. Tvåan



Portsmouth hade händerna lite bakbundna senast. Elvan var intakt från lördagen, men flera av avbytarna spelade hela eller delar av U23-matchen mot



Crewe har det inte lätt just nu. Hela 4-0 blev det stryk med mot Hartlepool i veckan. Nu var matchen jämnare än så, men betänk att det gått mer än fyra år och åtta matcher sedan Hartlepool sist nätade mot Portsmouth (den biten kuriosa har förstås ingen bäring på vare sig tisdagens eller morgondagens match). Annars inledde man säsongen starkt och efter en serie matcher innehållande bland annat 0-0 hemma mot Portsmouth parkerade man på direktuppflyttning innan det gick rejält utför. Idag ligger man på 20e plats.



Det är framförallt på bortaplan det går trögt. På de nio senaste bortamatcherna har man missat målet i sex matcher och tagit tre poäng. Inte en enda seger sedan oktober. Men Crewe har trots det ett par spelare att se upp med. Portsmouth hade vissa problem med



Portsmouth har ofta ställts mot lag i bra form. Exeter, Wycombe och Morecambe är bra exempel på detta. Nu väntar ett lag i dålig form och då talar ju än mer för en hemmaseger, särskilt som Portsmouth har fem raka utan förlust. Det jag är lite rädd för är att vi ser en likadan match som mot Hartlepool, som kom till matchen med många insläppta mål på kort tid och parkerade bussen på ett exemplariskt (om än trist) sätt. Crewe kommer göra detsamma. Som så många gånger hänger mycket på att få in det första målet, i så fall kan det bli proppen ur. Det blev ju förstås inte så mot Morecambe dock, men det är en klar skillnad i självförtroende mellan Morecambe och Crewe.



Målet är närmare nu och jag tror att det motiverar spelarna än mer. Det är en annan press när man måste vinna för att kunna täppa till ett gap jämfört med när man har chansen att ta sig dit man vill genom att vinna matchen. Endast en seger för Carlisle borta mot Plymouth håller Portsmouth utanför topp tre ifall Portsmouth vinner mot Crewe. Även om Carlisle skulle ligga ett, två eller tre poäng före Portsmouth efter morgondagens matcher finns chansen för Portsmouth att nå topp tre redan på tisdag då hängmatchen mot Crawley ska spelas. Pressen har nu börjat skifta från att ligga mest på Portsmouth till att ligga på Plymouth och Carlisle.



Paul Cook lyfte av Carl Baker och



Elvan: David Forde - Christian Burgess, Matt Clarke, På fyra matcher har Portsmouth matat närmare 100 avslut mot Barry Roches mål. Resultatet av detta är tre blygsamma poäng. Sett till målchanser skulle Portsmouth enkelt vunnit med fyra mål eller så, men skärpan fanns inte där och formstarka Morecambe fick in en kvittering efter en sällsynt miss i hemmaförsvaret.Var det två tappade poäng eller en vunnen? Det hänger nog på morgondagens resultat. Tvåan Plymouth och trean Carlisle möts på Home Park så seger innebär ytterligare inknappade poäng på topp tre. Medan Portsmouth hade extremt oflyt i sitt poängtapp stod såväl Plymouth som Carlisle för svaga insatser mot sämre motstånd. Inget av lagen kan hävda att de hade oflyt. Det blir en ångestfylld match på Home Park och endast vinnaren, om det blir någon, kickstartar försöket att nå League 1 direkt.Portsmouth hade händerna lite bakbundna senast. Elvan var intakt från lördagen, men flera av avbytarna spelade hela eller delar av U23-matchen mot Everton dagen innan. Frågan är hur slitna spelarna är. Amine Linganzi tvingades utgå med ljumskkänningar och är ett frågetecken inför imorgon. Gary Roberts spelade hela matchen för en gångs skull och verkar vara på väg mot formen, men är han tillräckligt fräsch? Stanley Aborah får kanske chansen i truppen den här gången. Möjligen behövs inte Linganzis fysik mot Crewe , som inte är lika League 2-stereotypiskt som Morecambe, Barnet och Wycombe.Crewe har det inte lätt just nu. Hela 4-0 blev det stryk med mot Hartlepool i veckan. Nu var matchen jämnare än så, men betänk att det gått mer än fyra år och åtta matcher sedan Hartlepool sist nätade mot Portsmouth (den biten kuriosa har förstås ingen bäring på vare sig tisdagens eller morgondagens match). Annars inledde man säsongen starkt och efter en serie matcher innehållande bland annat 0-0 hemma mot Portsmouth parkerade man på direktuppflyttning innan det gick rejält utför. Idag ligger man på 20e plats.Det är framförallt på bortaplan det går trögt. På de nio senaste bortamatcherna har man missat målet i sex matcher och tagit tre poäng. Inte en enda seger sedan oktober. Men Crewe har trots det ett par spelare att se upp med. Portsmouth hade vissa problem med Chelsea -lånet Alex Kiwomya. Han har gjort sju mål den här säsongen vilket även James Jones och George Cooper mäktat med. Ett par tunga namn saknas imorgon. Jon Guthrie är skadad och Chris Dagnall är avstängd efter sin kontroversiella utvisning mot Stevenage i förrförra matchen. Det är oklart om Danny Hollands kommer till spel mot sin gamla klubb.Portsmouth har ofta ställts mot lag i bra form. Exeter, Wycombe och Morecambe är bra exempel på detta. Nu väntar ett lag i dålig form och då talar ju än mer för en hemmaseger, särskilt som Portsmouth har fem raka utan förlust. Det jag är lite rädd för är att vi ser en likadan match som mot Hartlepool, som kom till matchen med många insläppta mål på kort tid och parkerade bussen på ett exemplariskt (om än trist) sätt. Crewe kommer göra detsamma. Som så många gånger hänger mycket på att få in det första målet, i så fall kan det bli proppen ur. Det blev ju förstås inte så mot Morecambe dock, men det är en klar skillnad i självförtroende mellan Morecambe och Crewe.Målet är närmare nu och jag tror att det motiverar spelarna än mer. Det är en annan press när man måste vinna för att kunna täppa till ett gap jämfört med när man har chansen att ta sig dit man vill genom att vinna matchen. Endast en seger för Carlisle borta mot Plymouth håller Portsmouth utanför topp tre ifall Portsmouth vinner mot Crewe. Även om Carlisle skulle ligga ett, två eller tre poäng före Portsmouth efter morgondagens matcher finns chansen för Portsmouth att nå topp tre redan på tisdag då hängmatchen mot Crawley ska spelas. Pressen har nu börjat skifta från att ligga mest på Portsmouth till att ligga på Plymouth och Carlisle.Paul Cook lyfte av Carl Baker och Kyle Bennett tidigt och ersatte dem med Conor Chaplin och Kal Naismith . Bennett hade spelat riktigt bra så långt, men kört fast och Naismith gjorde mål inom en minut. Jag tror vi ser ett liknande byte imorgon. Baker skapade en del och slog som vanligt bra hörnor och verkar ha hittat formen igen. Han väljs nog före Jamal Lowe Eoin Doyle är sina missar till trots given. Man kan undra vad skillnaden mellan honom och Michael Smith är nu när han inte gör mål, men Doyle gör saker både snabbare och kraftfullare än Smith. Det är bara en tidsfråga innan målen kommer.Elvan: David Forde - Gareth Evans Enda Stevens - Danny Rose, Michael Doyle - Carl Baker, Gary Roberts, Kyle Bennett - Eoin Doyle.

0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR 0 KOMMENTARER122 VISNINGAR DAVID GUNNARSSON LORENTZEN

2017-03-03 13:44:57

ANNONS:

Fler artiklar om Portsmouth

Portsmouth

2017-03-03 13:44:57

Portsmouth

2017-03-02 18:00:50

Portsmouth

2017-02-27 17:48:18

Portsmouth

2017-02-27 13:47:07

Portsmouth

2017-02-24 19:14:06

Portsmouth

2017-02-19 19:03:50

Portsmouth

2017-02-16 22:50:14

Portsmouth

2017-02-16 15:49:15

Portsmouth

2017-02-13 15:35:53

Portsmouth

2017-02-13 09:45:13

ANNONS:

Portsmouth kröp en poäng närmare topp tre sist, men hade varit där om det inte varit för en sen försvarsmiss mot Morecambe. Eller om ett av övriga 25 avslut hade gått in. Förhoppningsvis går detta ut över Crewe som kommer från en storförlust i Hartlepool.Ett ineffektivt Portsmouth missade chansen att kliva upp på en direktplats till League One efter ett sent kvitteringsmål från Morecambe. Skottstatistiken 26-7 talar sitt tydliga språk och det var en sån där afton när bollen helt enkelt inte ville in för hemmalaget.Efter en heroisk insats mot toppkonkurrenten Carlisle väntar nu en ny tuff utmaning i form av Morecambe på Fratton Park. Gästerna har endast förlorat en av de tio senaste matcherna, så det kommer inte bli någon lätt uppgift för Paul Cooks mannar.En jämn och händelsefattig första halvlek, sedan kopplade Portsmouth greppet. Toppmötet slutade med en klar bortaseger efter en styrkedemonstration.Trean mot femman i en ren sexpoängare i kampen om direktuppflyttning. Det här är en av säsongens absolut viktigaste matcher.Det bjöds inte på någon vidare underhållning på The Hive denna lördagseftermiddag. Om det berodde på den slitna gräsmattan eller lagens prestationer låter jag vara osagt. Pompey-supportrarnas favorit Conor Chaplin såg till att laget åtminstone fick åka hem med en poäng i bagaget efter att han kvitterat med ett långskott i matchens slutskede.Efter två raka segrar på Fratton Park beger sig Pompey till Barnet i hopp om att bygga vidare på denna fina svit. Om laget kan komma upp i samma nivå som i de senaste matcherna så bör samtliga poäng följa med hem till sydkusten, dock är inte kontinuitet något som vi är bortskämda med denna säsong.Blackpool hade chansen att närma sig topp sju efter en imponerande seger mot Carlisle och skulle bli ett tufft test för hemmalaget. Portsmouth har haft svårt att visa upp varför man ska flyttas upp direkt till League 1 och Blackpool hemma var ett lämpligt tillfälle att visa just detta.Två lag som vann senast möts på Fratton Park. För Blackpool är det en chans att haka på topp sju, för Portsmouth är det ytterligare en viktig match i jakten på topp tre.Trots en perfekt start blev det en nervös afton för Portsmouth som gjorde det mesta laget kunde för att inte avgöra matchen. Accrington skapade förvisso inte mycket, men risken för ett drömmål finns ju alltid.