2017-03-14

Portsmouth - Grimsby



Inför Portsmouth – Grimsby

Ett Portsmouth stärkt av två imponerande segrar på bortaplan måste nu visa att laget även kan leverera på Fratton Park, då Grimsby Town gästar under tisdagskvällen. Kan Pompey bygga vidare på de senaste insatserna, eller blir det ett fiasko likt den senaste matchen på Fratton Park?





Vi kan räkna med att Grimsby noga har studerat Portsmouths senaste match på Fratton Park där laget inte hade ett enda skott på mål. Var det Crewe som stod för väl genomförd match eller var det Portsmouth som helt enkelt inte kom upp i nivå?



Nu har Portsmouth återhämtat sig bra sedan fadäsen mot Crewe, men jag är ändå orolig att laget ska falla tillbaka i gamla synder. Efter två raka vinster så tror jag inte att Paul Cook kommer att rotera i startelvan.

De två som imponerade mest i den senaste matchen mot Colchester var



Doyles arbetskapacitet är enorm och han verkar nästintill vara outtröttlig i press-spelet. Om han bara höjer effektiviteten framför mål så kommer det inte bli roligt för kommande motståndare. Defensiven har på senare tid sett väldigt stabil ut, och som David nämnde så har laget en målskillnad på 0-9 i de tre senaste bortamatcherna och detta talar sitt tydliga språk. Cook har inga nya skadebekymmer att handskas med inför denna match vilket innebär att endast



Trettondeplacerade Grimsby kommer från en övertygande vinst borta mot



Grimsbys manager Marcus Bignot har gått ut med att han kommer rotera en del i startelvan från vinstmatchen mot Leyton. Det har inte uppkommit några nya skadebekymmer för Bignots del, men det faktum att det är två bortamatcher inom kort tid kräver en del rotation enligt Bignot.



Senaste matchen mellan lagen slutade 0-1 efter att Naismith avgjort med en frispark i matchen slutskede. Jag ser detta som en god möjlighet att utöka avståndet ner till fjärdeplatsen, men den stora frågan är som tidigare nämnt: vilket Portmouth är det som dyker upp till denna match?



Trolig elva: Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Rose, M. Doyle - Baker, Naismith, Bennett - E. Doyle

2017-03-13 18:59:37

