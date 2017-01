Inför Portsmouth - Luton

Fyran och femman möts i jakten på topp 3 i en match där bara tre poäng räknas för båda lagen.





När femman Luton kommer på besök är Fratton Park utsålt.



Luton får en dags mindre vila då man föredrog en lördagsmatch av ekonomiska skäl. 3-1 mot



En dags mindre vila lär göra skillnad imorgon. Portsmouth är fysiskt starkt den här säsongen vilket främst yttrar sig i lysande statistik under slutkvarten. Endast ett insläppt mål på hela säsongen och inget på hemmaplan. Laget vet nu också hur det ska göra för att sätta press på motståndaren i matchens slutskede. Med tätt matchande kan vi räkna med förändringar. Portsmouth saknar Curtis Main medan Luton tvingades till ett tidigt byte. Nathan Doyle och



Portsmouth då? Jag tror att den 4-3-3-uppställning som användes senast kan vara användbar mot defensivt motstånd, men 4-2-3-1 satt perfekt borta mot Luton då Portsmouth tog en mycket stark 3-1-seger. Nu är det nog dags att vila Smith och starta med



Så har Portsmouth chansen att nå 85 poäng? Det skulle innebära två poäng per match i snitt resten av säsongen, samma snitt laget har på de nio senaste. Ändå får vi känslan av att det borde kunna gå ännu bättre. Effektivitet är så klart nyckeln här. Att Portsmouth är seriens mest slösaktiga lag bevisas av Ben Mayhew på hans Experimental361.com. Det är främst på Fratton Park förbättringen måste ske. Hela 13 av 23 matcher ska spelas där. Av de tio bortamatcherna är ingen en lång resa mitt i veckan. Det talar också för.



2017-01-01 14:12:38

Den här artikeln samlar rykten och klara övergångar som gäller Portsmouth.I en match där spelet påverkades av kraftig dimma slutade det mållöst i Yeovil på fredagkvällen. Portsmouths oförmåga att följa upp en seger med ytterligare en seger håller i sig och det gör likaså den förlustfria sviten på bortaplan som nu är uppe i åtta raka. Matchen var lika trist som resultatet.Hemma bra men borta bäst gäller när Portsmouth avslutar 2016 med en kort utflykt till Yeovil i afton. I bagaget har man ingen förlust på bortaplan sedan i september.Portsmouth vände ett tvåmålsunderläge till en rättvis seger mot jumbon Newport. Detta trots missad straff vid ställningen 2-1.Portsmouth åker till Wales i hopp om att inte avståndet uppåt ska öka. Bottenlaget Newport är en lämplig uppgift, men en svårt sliten plan kan ställa till med problem.Det blev ytterligare en besvikelse på Fratton Park när Portsmouth inte lyckades få hål på ett försvarsinriktat Hartlepool. Det oavgjorda resultatet betyder att Pompey tappar viktiga poäng i tabelltoppen när samtliga lag ur topptrion vann sina respektive matcher.Pompey minskade gapet till topptrion under föregående helg när Grimsby besegrades på bortaplan efter ett sent frisparksmål av Kal Naismith. På lördag gästas Fratton Park av ett Hartlepool med en målskillnad på 0-11 i de tre senaste matcherna och det känns upplagt för en hemmaseger. Blir det ett debacle likt Stevenage-matchen senast på Fratton Park, eller kan Pompey bygga vidare på vinsten mot Grimsby?Efter två frustrerande veckor utan match efter den oväntade och onödiga förlusten mot Stevenage visade spelare, ledare och supportrar prov på fin sammanhållning när Grimsby besegrades med matchens enda mål. Precis som under uppflyttningssäsongen 2002-2003 gjordes segermålet sent av en inhoppande skotte.Förra omgången gav en oväntad hemmaförlust och två toppkonkurrenter som vann. Med sju poäng upp till tredjeplatsen är det helt enkelt bara tre poäng som gäller. Kan Portsmouth studsa tillbaka?