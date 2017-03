Inför Portsmouth - Newport

Newport har bortabesegrat Portsmouth tre gånger i rad med totalt 6-0. Vad talar för ett trendbrott imorgon? Portsmouth under Paul Cook har klappat ihop på hemmaplan då och då, och särskilt svårt har man haft mot lag som spelar som Newport.

2017-03-24 10:55:13

En vecka är en lång tid i fotboll. Ungefär så inleddes The Football Hour . I veckan introducerade The News oss för en överraskande nyhet. Miljardären Michael Eisner vill köpa Portsmouth . Nyheten tvingade klubben att komma ut med ett uttalande som bland annat säger att när ett bud väl ligger på bordet kommer delägarna att få rösta om det. Separat artikel med tankar kring detta kommer.Debaclet i Stevenage läggs åt sidan. Experimentet med 3-5-2 var en bra tanke från start, men fungerade dåligt. Stevenage är starka centralt, men Portsmouth var lite för vilsna i samarbetet i trebackslinjen och mellan backlinje och vingbackar. Med lite tur hade Portsmouth ändå kunnat rädda en poäng med två ribbträffar som var värda ett bättre öde i första halvlek, men Stevenage vann rättvist.Nu är förhoppningsvis både Kyle Bennett och Kal Naismith tillbaka och det kommer att bli 4-2-3-1. Om båda två saknas blir det dock problem, Jamal Lowe är ännu lite för oerfaren för att få det tunga ansvaret att starta en så pass viktig match och Gary Roberts är inte i form. En av dem kan kastas in från start, men knappas båda.Newport ligger nu sex poäng efter Cheltenham och säker mark efter en stark poäng hemma mot Luton, men hur har två matcher på en tung hemmaplan påverkat benen? Nu har man ett antal slitna spelare och saknar dessutom viktige försvararen Mark O’Brien, som blev utvisad mot Luton. Mitch Rose är också han avstängd och Jamie Turley, Lennel John-Lewis och Ben Tozer är skadade. Räkna med att Dan Butler och Ryan Bird får spela på sin gamla hemmaplan.Newports form är skaplig trots tabelläget. Sju poäng på fyra matcher sedan Michael Flynn tog över som caretaker är inte så tokigt, och man var inte långt ifrån att vinna mot Luton. Även om Luton hade ett avslut som räddades på mållinjen på stopptid var det Newport som skapade flest chanser. Portsmouth å andra sidan har tre vinster med totalt 10-0 mellan två förluster med totalt 0-4. Crewe kunde tämja Portsmouth på Fratton Park medan Grimsby inte hade någon chans. Newport lär spela som Crewe och Fratton Faithful måste ha tålamod.Men kanske spelar Newport lite mer som på sin hemmaplan nu när man verkligen måste vinna. I så fall talar mer för Portsmouth. Trots underläge med 2-0 i paus vann man i mötet på bortaplan med 2-3. Till skillnad från förra säsongen kan laget ta kampen mot de mer destruktiva och fysiska lagen.Förutom frågetecknen Bennett och Naismith saknar Portsmouth Jack Whatmough och Curtis Main, men båda två är på väg tillbaka. I avstängde Christian Burgess frånvaro kommer Tom Davies att starta. Davies verkade en aning vilsen senast och hade nog kunnat göra mer åt det första och tredje målet, men visade under hösten att han är en pålitlig mittback.Tabelläget är bra för Portsmouth efter Lutons poängtapp. Stevenage är så klart det största hotet med deras närmast hysteriska form (nio vinster på elva matcher), men ligger fyra poäng efter och har ett par tuffa uppgifter framöver. Luton ligger fem poäng efter och är märkbart slitet, bland annat fick Danny Hylton kliva av i paus mot Newport, och inte i speciellt bra form. En vinst mot Newport kommer sätta press på de jagande lagen medan ett poängtapp kommer att skapa ordentlig nerv inför nästa omgång.Elvan: David Forde – Gareth Evans , Tom Davies, Matt Clarke Enda Stevens – Danny Rose, Michael Doyle – Carl Baker, Kal Naismith, Kyle Bennett – Eoin Doyle Portsmouth under Paul Cook har klappat ihop på hemmaplan då och då, och särskilt svårt har man haft mot lag som spelar som Newport.Två ribbträffar och underläge med 3-0 efter en minut av andra halvlek. Därefter en utvisning och en straffmiss. Det här var en dålig dag på jobbet.Portsmouth gjorde ett litet ryck i tisdags och parkerar nu på tredjeplatsen med sex poäng till fyran Carlisle. Ytterligare en poäng bakom ligger Stevenage, som efter åtta vinster och en oavgjord åkte på stryk i Blackpool.Pompey gjorde processen kort mot ett Grimsby som inte backade hem likt andra lag på Fratton Park. Portsmouth visade för hemmasupportrarna att laget även kan spela fin fotboll även på hemmaplan och när matchens lirare Carl Baker satte 3-0-målet strax innan halvtidsvilan så var matchen i princip avgjord.Ett Portsmouth stärkt av två imponerande segrar på bortaplan måste nu visa att laget även kan leverera på Fratton Park, då Grimsby Town gästar under tisdagskvällen. Kan Pompey bygga vidare på de senaste insatserna, eller blir det ett fiasko likt den senaste matchen på Fratton Park?Colchester hade vunnit sju av de åtta senaste hemmamatcherna trots en diger skadelista. Portsmouth hade gått som en hyfsat fungerande maskin. Inte lysande hemma eller borta, men jobbet hade blivit gjort för det mesta. Det var svårt att veta på förhand hur det här skulle sluta. Vilket Portsmouth skulle dyka upp?Efter att ha jagat länge är Portsmouth jagat. Nu har man en tredjeplats att försvara inför en tuff bortamatch mot hemmaformstarka Colchester.Bouncebackability.Portsmouth tar sig den korta vägen till Crawley för att lägga lördagens usla insats bakom sig och ta sig upp på tredje plats. Hoppas jag.Portsmouth hade chansen att gå upp till direktuppflyttningsplats i händelse av seger, men man kunde inte alls hantera pressen och gav istället över initiativet till Luton.