Inför Stevenage - Portsmouth

Portsmouth gjorde ett litet ryck i tisdags och parkerar nu på tredjeplatsen med sex poäng till fyran Carlisle. Ytterligare en poäng bakom ligger Stevenage, som efter åtta vinster och en oavgjord åkte på stryk i Blackpool.

2017-03-17 12:21:18

Toppmöte igen. Om vi är generösa mot Colchester (och det ska vi vara efter klubbens Svenska Fans-redaktions alla reserapporter) är det det tredje toppmötet på bortaplan på kort tid för Portsmouth . Carlisle först (3-0), därefter Colchester (4-0) och nu Stevenage. Portsmouth hade arbetat till sig en liten lucka inför veckomatchen mot Grimsby. Hur det än skulle gå skulle laget inleda morgondagens viktiga match på topp tre. Ändå en nervös inledning, och det berodde säkert på två raka fadäser på Fratton Park. Grimsby träffade stolpen och David Forde räddade ett vasst avslut, men sedan drog Kyle Bennett in 1-0 via en försvarare och efter detta turmål tittade Portsmouth aldrig tillbaka. 3-0 i paus och 4-0 efter en knapp minut av andra halvlek, det bästa Portsmouth presterat på hemmaplan på mycket länge.Ibland behövs det lite tur, och vi är inte bortskämda med det. Ramträffar, missade jättelägen och sedan baklängesmål. Ibland första avslutet och ibland har det gått in via en försvarare. Stevenage tog tre poäng på Fratton Park på det sättet. Stolpträff av Bennett, internt bråk i paus, Christian Burgess och Michael Doyle utbytta, och sedan 0-1 och 0-2, två avslut som inte tog raka vägen in om man säger så. Michael Smith reducerade och Jack Whatmough nickade i stolpen precis vid slutsignalen. Just då fanns det inget stort hopp om direktuppflyttning, men nu skiljer det sex poäng till Carlisle och sju till Stevenage och Luton, de sistnämnda med en match mindre spelad. Det finns förstås ingen anledning att lätta på gasen, men pressen ligger nu på de jagande lagen. Stevenage måste vinna för att ha en rimlig chans till direktuppflyttning. Luton och Carlisle, som inte är i någon toppform, har knappast råd att halka efter ytterligare.Det är två lag i god form. Portsmouths 6-2-2 på senaste tio kan ställas mot Stevenages 8-1-1. Även om flera av Stevenages matcher innan förlustern mot Blackpool spelats mot svagare motstånd imponerade så klart segern i Luton. Stevenage har sex raka hemmasegrar medan Portsmouth har tre raka bortasegrar. Stevenage har dock haft problem mot de bättre lagen på hemmaplan då Carlisle, Plymouth och Doncaster lämnat Broadhall Way med tre poäng.Stevenage har ändå hög kapacitet och toppspelare som målfarliga Matt Godden och Ben Kennedy, medan Steven Schumacher dirigerar på mittfältet. Men mot Blackpools starka defensiv kammade man noll, och imorgon blir det ytterligare en stark försvarsmur att ta sig an. Forde har hållit 17 nollor hittills och på de tio senaste matcherna har Portsmouth släppt in fyra mål. Stevenage har å andra sidan lyckats släppa in hela 52 mål, och vi får gå ända ner till 15e-platsen för att hitta ett mer läckande försvar. De 28 mål som de släppt in på hemmaplan är delat fjärde sämst i serien.Portsmouth har gått bra ett tag, men det var andra toner efter 0-1 hemma mot Crewe . Det kan vända för de jagande lagen också så det är för tidigt att ropa hej. Jag tror att 15 poäng till räcker, vilket motsvarar 5-0-4, 4-3-2 eller 3-6-0 på sista nio. Det klarar Portsmouth av normalt sett, men frågan är hur mycket nerv det blir. Ett par poängtapp nu och till synes lätta matcher blir svåra uppgifter.Båda managers tycks hålla sina kort tätt intill bröstet. Paul Cook vill inte avslöja något om skadeläget. Både Kal Naismith och Bennett klev av sist med skador och är frågetecken, men Cook har hintat om att fler spelare bär på skavanker. Det har varit veckomatcher alla veckor utom en sedan segern mot Accrington och om jag räknar rätt blir det tionde matchen på 35 dagar imorgon. Med det i åtanke kan vi nog räkna med en, två eller tre ändringar imorgon. Jag hoppas i alla fall på att det är intakt i de bakre regionerna. Trolig elva: David Forde - Gareth Evans , Christian Burgess, Matt Clarke Enda Stevens - Danny Rose, Michael Doyle - Carl Baker, Gary Roberts Kan Pompey bygga vidare på de senaste insatserna, eller blir det ett fiasko likt den senaste matchen på Fratton Park?Colchester hade vunnit sju av de åtta senaste hemmamatcherna trots en diger skadelista. Portsmouth hade gått som en hyfsat fungerande maskin. Inte lysande hemma eller borta, men jobbet hade blivit gjort för det mesta. Det var svårt att veta på förhand hur det här skulle sluta. Vilket Portsmouth skulle dyka upp?Efter att ha jagat länge är Portsmouth jagat. Nu har man en tredjeplats att försvara inför en tuff bortamatch mot hemmaformstarka Colchester.Bouncebackability.Portsmouth tar sig den korta vägen till Crawley för att lägga lördagens usla insats bakom sig och ta sig upp på tredje plats. Hoppas jag.Portsmouth hade chansen att gå upp till direktuppflyttningsplats i händelse av seger, men man kunde inte alls hantera pressen och gav istället över initiativet till Luton.Portsmouth kröp en poäng närmare topp tre sist, men hade varit där om det inte varit för en sen försvarsmiss mot Morecambe. Eller om ett av övriga 25 avslut hade gått in. Förhoppningsvis går detta ut över Crewe som kommer från en storförlust i Hartlepool.Ett ineffektivt Portsmouth missade chansen att kliva upp på en direktplats till League One efter ett sent kvitteringsmål från Morecambe. Skottstatistiken 26-7 talar sitt tydliga språk och det var en sån där afton när bollen helt enkelt inte ville in för hemmalaget.