Inför Wycombe - Portsmouth

Portsmouth har förstärkt med Eoin Doyle och det kan mycket väl vara sista pusselbiten i en trupp som ska ta sig upp, men för att besegra Wycombe krävs markant förbättring gentemot senast. Wycombe å sin sida behöver repa sig efter två tunga förluster, först uttåg ur FA-cupen på stopptid mot Tottenham, därefter förlust i Exeter i veckan.

Jag vet inte om frustrationen blir mindre eller större med andra lags tillkortakommanden. Carlisle tappade poäng igen trots spel en man mer och ledning. Luton föll hemma och Plymouth föll i Yeovil. Plötsligt är Exeter fyra efter 4-2 hemma mot Wycombe. Det var lagets nionde seger i en rad av elva förlustfria matcher. Är detta Paul Tisdales säsong? Portsmouth passade på att vässa truppen väsentligt under fönstrets sista dag. In om Eoin Doyle på lån, ut gick Michael Smith, också på lån, och på högerbacksfronten skedde också förändringar. Unge Aaron Simpson in på lån, Adam Buxton ut på fri transfer. Ben Close , som spelade elva a-lagsmatcher förra säsongen, lånades ut till Eastleigh.Men det är Doyle som är höjdpunkten här. Den sista pusselbiten i Paul Cooks lagbygge. Ja, vi kunde dra nytta av en stor innermittfältare också, något som blev synligt i cupen mot Wycombe då Close och Danny Rose vägde alldeles för lätt, men om man bara skulle välja en position att förstärka skulle det vara just den som Doyle fyller. Tvåsiffrigt antal mål när Chesterfield vann League 2. 25 mål på 33 matcher säsongen därpå innan han lämnade för högre divisioner i januari. På en dryg halv säsong. Cook och Doyle gillar varandra. Det här kan bli riktigt bra.Wycombe har liksom Exeter, Colchester och Cambridge haft fina sviter och närmat sig toppen. Kanske börjar laget tappa lite nu. Tuff matchning med cupspel, inklusive en heroisk insats i förlusten mot Tottenham , och seriespel sliter på en tunn trupp. Det blev alltså förlust borta mot Exeter, men en sådan reaktion var nog inte oväntad bara dagar efter cupförlusten. Wycombe kan kanske ha slickat såren tills imorgon och då blir man farliga. Alex Jakubiak är inlånad från Watford . Paris Cowan-Hall (tidigare i Pompey) har signat permanent. Wycombes trupp må vara tunn, men innehåller mycket kvalitet. Matt Bloomfield (dock skadad) och Marcus Bean (också han tidigare i Pompey) är fina mittfältare, men man är också vassa framåt med Paul Hayes och Akinfenwa. Försvaret med Joe Jacobson , Anthony Stewart och Aaron Pierre är inte dumt det heller. Wycombe är framförallt väldigt starka på hemmaplan med åtta vinster på 13 matcher.Portsmouths förlust och insatsen mot Exeter frustrerar, men det har inte lämnat laget i ett jobbigt läge. Det är bara fyra poäng upp till Carlisle med en match mindre spelad och Carlisle ska vi möta. Att Exeter smitit förbi är förstås lite jobbigt, men kan de verkligen hålla hela vägen? Jag är tveksam. Portsmouth är ett av få lag som faktiskt har en starkare trupp efter januarifönstret. Med det sagt är det verkligen dags för laget att höja nivån till en punkt som är förväntad.Många fans vill se Gareth Evans högre upp i planen och jag tycker det är dags för Carl Baker att vila lite nu. Men vem skulle i så fall gå in som högerback? Det var länge sedan Drew Talbot spelade och nye Aaron Simpson går inte in i startelvan. Jag tror att Eoin Doyle och skifte till 4-2-3-1 blir ändringarna, och att Gary Roberts nu får starta. Deras samarbete i Chesterfield var lysande. Nedanstående elva är inte den jag helst ser. Jag vill få in mer fart i anfallskvartetten, så Jamal Lowe borde få starta, men räkna istället med att han kommer in. På mittfältet hade jag gärna sett Amine Linganzi mot ett mer fysiskt motstånd, men det kan räcka med att ha tre centrala mittfältare.Det funkade nämligen utmärkt i serien hemma mot Wycombe då Portsmouth vann mycket rättvist med 4-2. Wycombe var effektiva den dagen. Det var man inte i cupen då man vann med 1-2 på Fratton Park. Portsmouth kördes då över fysiskt som ovan nämnts och lika rättvist som Portsmouth vann i serien vann Wycombe i cupen. Det här är egentligen två ganska jämnstarka startelvor och vi kan räkna med en mycket tuff drabbning imorgon. Det är helt enkelt en match som kräver god karaktär.Elvan: David Forde - Gareth Evans, Christian Burgess Enda Stevens - Danny Rose, Michael Doyle - Carl Baker, Gary Roberts, Kal Naismith - Eoin Doyle