Inför Yeovil - Portsmouth

Hemma bra men borta bäst gäller när Portsmouth avslutar 2016 med en kort utflykt till Yeovil i afton. I bagaget har man ingen förlust på bortaplan sedan i september.





På annandag jul vändes ett 0-2-underläge till seger med 3-2 borta mot jumbolaget Newport. Mittenlaget Yeovil å sin sida kommer närmast från en chansfattig 0-0-match hemma mot Exeter och är utan seger i de senaste tre matcherna. Men formen deras är överlag ganska god och på hemmaplan är man skapliga.



Lagen har i ligaspel mötts bara fyra gånger tidigare, alla nu på senare år, och inget särskilt sticker ut i statistiken lagen emellan med varsin seger och två oavgjorda möten. Man har också redan mötts här i innevarande säsongs begynnelse fast då i den oansenliga turneringen EFL Trophy. Yeovil vann då med 4-3 och noterbart från den matchen är att Michael Smith gjorde Portsmouths samtliga tre mål.



Med anledning av skador får Yeovil klara sig utan sin mycket rutinerade lagkapten Darren Ward samt offensive Ryan Hedges som är inlånad från Swansea. Portsmouth saknar anfallaren Curtis Main på grund av skada och viktige Gary Roberts som fått ledigt ett par matcher för att återhämta sig.



Paul Cook frångick senast sin 4-2-3-1-formation för att spela 4-4-2 och frågan inför den här matchen är om han fortsätter med det. Jag tror starkt att det blir så igen då Noel Hunt imponerade senast i sin första match från start och Michael Smith gjorde hattrick på denna arenan sist. Även frånvaron av Gary Roberts talar för 4-4-2.



Portsmouth har svårt att vinna flera matcher i följd men med den utmärkta bortaformen ska man ses som klara favoriter till denna matchen. För att slå sig in bland de topp tre krävs det lite mer än att vinna bara varannan match. Oavsett hur det går idag kommer Portsmouth ligga kvar på fjärdeplatsen efter denna omgången men förhoppningen är förstås att minska det poängmässiga gapet om fem respektive sju poäng till lagen ovanför just nu.



Portsmouth (4-4-2): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Baker, Rose, Doyle, Naismith - Hunt, Smith



