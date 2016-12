Newport 2 - 3 Portsmouth

Portsmouth vände ett tvåmålsunderläge till en rättvis seger mot jumbon Newport. Detta trots missad straff vid ställningen 2-1.

På grund av usel plan, som delas med två rugbylag, valde Paul Cook att byta taktik och elva. Mer direkt i en 4-4-2-uppställning och med Kal Naismith istället för Kyle Bennett och Noel Hunt istället för Gary Roberts . För att undvika irritation över psykningar såsom låsta omklädningsrum och avstängda duschar, sånt som Newport tydligen sysslar med, anlände truppen sent till matchen.Newport är ingen favoritmotståndare. Laget brukar spela grisfotboll och de få tusen supportrarna sitter nära planen och tar alla chanser till att sätta press på motståndare och domare. Protest mot domslut och uteblivet domslut är regel. Även om det gäller jumbon krävs det karaktär för att vinna borta mot det enda lag som hittills besegrat Carlisle. Portsmouth inledde bra och borde tagit ledningen tidigt. Naismith och Enda Stevens samarbetade snyggt och vänsterbacken slog ett lågt inlägg som Michael Smith oförklarligt styrde utanför den bortre stolpen fem meter från mållinjen och rakt framför det öppna målet. Strax därefter var Hunt nära att utnyttja en positioneringsmiss av målvakten Joe Day, men nicken gick över.Gästerna fortsatte att dominera, men i mitten av halvleken kom Christian Burgess snett och orsakade en billig frispark i vänster innerposition, cirka 25 meter från målet. Josh Sheehan drog till med en välplacerad frispark som gled in strax innanför stolpen. David Forde agerade något passivt men det var en fin frispark. Gästernas första avslut gick in.Portsmouth svarade och var ytterst nära kvittering när Danny Rose skott räddades på mållinjen av Jennison Myrie-Williams . Strax därefter var Scot Bennett nära att styra in Stevens inlägg i eget mål. När halvleken led mot sitt slut hade gästerna ytterligare två fina lägen. Burgess lyfte en boll precis utanför innan Stevens låga skott räddades på mållinjen av Bennett. Tursamt 1-0 till hemmalaget i paus.Smith missade ännu en fin chans innan uppförsbacken blev brantare. En frispark rensades inte undan bra nog och Sheehan fick på ett hårt skott som Forde inte kunde hålla. På returen högg Rhys Healey och Newport hade satt två mål på lika många chanser. Avståndet uppåt hade växt i och med att Plymouth ledde och Carlisle och Doncaster hade oavgjort.Portsmouth fick den nödvändiga snabba reduceringen. Ett långt anfall som inleddes till vänster avslutades med att Gareth Evans spelade snett inåt bakåt från höger till Rose som rakade in 2-1. Nu var det Portsmouth för hela slanten och Evans testade Day med ett hårt skott. Ett gyllene läge gavs sedan Naismith efter att denne knuffats omkull i ett bra nickläge. Det var en ganska billig straff men det spelade mindre roll för Naismith slog den flera decimeter över, ovanligt svagt av en spelare som är i målform och har ett utmärkt tillslag.Mycket av Portsmouths anfallsspel kretsade kring skotten som var en av få som dribblade med framgång på åkern. Han sköt över från distans och sedan rakt på Day från närmare håll efter att ha sprungit med bollen från mittlinjen. Revanschen skulle komma.Mellan de ovan nämnda chanserna hade Cook ersatt den anonyme Carl Baker med Conor Chaplin . 4-4-2 blev 4-3-3 och dominansen fortsatte. Så dags hade även Donny tagit ledningen och en förlust skulle blivit kostsam. Men Portsmouth fick in en kvittering till slut efter en magisk passning av Rose. Stevens löpning var perfekt och han tog med sig bollen på uppstuds innan han skickade in 2-2 i första krysset. Hans första mål för Portsmouth i tävlingssammanhang, efter 75 matcher.Portsmouth var inte nöjt med oavgjort. Tre minuter efter kvitteringsmålet borde Evans fått straff efter att han blivit fälld på väg igenom mot mål. Domaren friade och nog får man säga att en straff på dessa två situationer var rättmätig utdelning.Med fyra minuter kvar av ordinarie tid fick gästerna frispark långt ute till höger. Naismith slog ett inlägg som studsade in vid bortre stolpen, sådär retligt som det alltid blir när en inåtskruvad frispark slås som den ska. Enligt målskytten touchade bollen på en hemmaspelares huvud och därmed var det självmål, men Naismith står alltjämt som målskytt.Portsmouth spelade av de återstående minuterna samt fyra minuters stopptid utan problem. I Plymouth fick Wycombe in en skottstatistiskt sett rättvis kvittering i 89e minuten och det innebär att Portsmouth tagit in två poäng på två lag framför, och nu har fem poäng upp till trean Carlisle. Förlust för Luton innebär tre poäng ner till femteplatsen.Sett över en längre period går Portsmouth bra. 17 poäng på åtta senaste matcherna totalt och lika många poäng på sju senaste på bortaplan är starka siffror. Nu väntar vi bara på att det ska lossna på hemmaplan.Newport (3-5-1-1): Day - Meite (Green 90), Jones, Bennett (k) - Barnum-Bobb, Tozer (Randall 90), Owen-Evans (Jackson 85), Rigg, Myrie-Williams - Sheehan - HealeyPompey (4-4-2): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Baker (Chaplin 74), Rose, Doyle (k), Naismith - Hunt (Linganzi 89), Smith