Notts County 1 – 3 Portsmouth

Efter fyra säsonger i League Two är Portsmouth återigen ett Leage One-lag. Två sena mål från inhopparen Jamal Lowe säkrade Pompeys avancemang till tredjedivisionen.

Eftersom Luton inte klarade av att vinna i bortamötet med Mansfield så räckte en Portsmouth vinst för att säkra en uppflyttning. Det såg länge ut som att Pompey-supportrarna skulle få vänta med firandet till helgen, men en yngling vid namn Jamal Lowe ville annat och avgjorde därför matchen nästan helt på egen hand.Paul Cook var tvungen till att göra två förändringar i startelvan från Plymouth matchen. Det var inte de förändringar som jag förutspådde, eftersom både Gary Roberts och Carl Baker återfanns i startelvan. Istället var det Danny Rose och Matt Clarke som inte kom till start på grund av de smällar de fått ta emot under fredagsmatchen. Ersatte gjorde Jack Whatmough samt Amine Linganzi , och jag måste säga att det var extra roligt att få se Whatmough som gjorde sin första start sedan augusti.Matchen började bra för Portsmouths del då laget tilldelades en straff i den 14:e minuten efter att den forne Pompeyspelaren Richard Duffy på ett klumpigt sätt fällt Kal Naismith i straffområdet. Fram klev Gareth Evans och han gjorde på samma sätt som senast när han skickade bollen till höger och målvakten till vänster.Hemmalaget måttade ett par inlägg som tvingade David Forde till att agera och när inte han nådde bollen så var det uppoffrande spel från Portsmouthförsvarare som såg till att nollan var intakt när lagen gick till halvtidsvila.Adam Campbell hade ett bra läge att kvittera direkt i den andra halvleken, men hans volleyskott hamnade ovanför överliggaren. Det skulle heller inte dröja särskilt länge innan Notts County hade kvitterat.Målet kom till efter att två Portsmouth-spelare, där Christian Burgess var den ena gått på samma boll, vilket resulterade i att Elliott Hewitt med en fin passning kunde hitta Jorge Grant vid straffområdeskanten. Grant gjorde inget misstag utan smekte in bollen i den högre burgaveln, vilket lämnade Forde helt chanslös.Likt matchen mot Plymouth så ersätter Conor Chaplin Gary Roberts efter dryga timmen, vilket även denna gång medförde att Kal Naismith tog klivet ner på det offensiva mittfältet. Nästa chans föll till Carl Baker, men hans avslut hamnade i famnen på Adam Collin.Gästerna tryckte på för ett segermål och efter fint samarbete mellan Chaplin och Baker så hamnade bollen hos Naismith som dock fick se sitt avslut avvärjas genom en benparad från Collin. Paul Cook väljer i den 69:e minuten att göra det byte som ska visa sig vara matchavgörande när han byter in Jamal Lowe till förmån för Baker.Portsmouth får i och med bytet mer energi och Kyle Bennett får se sitt skott utifrån tippas till hörna. Gästernas tryck ska tillslut löna sig och det är ingen mindre än inbytte Lowe som hittar målet från nästan ingenting. Ynglingen får bollen från Naismith strax utanför straffområdet och bröt in från vänster och avlossade ett skott som letade sig in vid den bortre stolpen. Collin var på bollen men kunde inte förhindra den från att hamna i nätmaskorna.Hemmasupportrarna skrek på straff strax därefter när bollen såg ut att ta på Burgess arm, men domaren valde att fria. Det var en svår situation för domaren där Burgess tappar balansen och bollen tar på den arm som han använder för att stödja sig med.Lowe var sedan på rätt ställe även i defensivt straffområde när han i sista stund blockerar Rob Milsoms skott. Lowe skulle även stänga matchen i den 90:e minuten när han efter ha blivit frispelad av Michael Doyle , chippar bollen över Collin, 1-3 och matchen är avgjord och vild glädje utbryter på bortasektionen.När domaren blåser i visslan så stormas planen av hysteriskt glada bortasupportrar som äntligen efter alla motgångar på senare år har fått något att glädjas över. Det har varit fyra långa säsonger, men nu är vi äntligen på väg till dit vi hör hemma.0-1 Gareth Evans (14), 1-1 Jorge Grant (51), 1-2 Jamal Lowe (77), 1-3 Jamal Lowe (90)Collin; Tootle, Duffy, Hollis, Bola; O’Connor (c), Milson; Hewitt, Grant, A.Campbell; SteadForde; Evans, Burgess, Whatmough, Stevens; Linganzi, M.Doyle (c); Baker, Roberts, Bennett; NaismithGraham Salisbury12,184 (4,366 Pompeysupportrar)