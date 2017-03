Portsmouth 0 - 1 Crewe

Portsmouth hade chansen att gå upp till direktuppflyttningsplats i händelse av seger, men man kunde inte alls hantera pressen och gav istället över initiativet till Luton.





Första halvlek var händelsefattig men med ett hemmalag som dominerade.



Men det ville sig inte och Crewe hade farligare lägen. David Forde fick göra ett par räddningar och med de burop som följde efter 45 minuter kunde Crewe gå stärkta till pausvilan.



Fem minuter in på andra halvlek gjorde Paul Cook ett förkastligt byte. In med







Återigen så nära, men så långt borta. 0-1 och nu har Luton smitit förbi. 1-0 istället och Portsmouth hade varit trea. Återigen får vi det bevisat att det här laget inte kan hantera pressen när topp tre hägrar. Precis tvärtemot vad jag trodde före matchen.



Efter alla år av förluster, misskötsel av klubben och hån från supportrar till en präktig och ofelbar klubb förtjänar vi framgång. Men den framgången rycks undan från oss precis när vi ska ta tag i den. Och det är spelarna som gör det. Samma spelare som ger oss hopp med en jättefin seger i Carlisle. Det här gör ont på riktigt.



Jag vet att tre poäng mot Crawley på tisdag innebär tredjeplats och nytt hopp, men i ärlighetens namn orkar jag inte med hopp just nu. Vi kommer ju bara bli besvikna igen. Ja, ibland är det bara svart, men fotbollen går också vidare och snart ser vi fram emot att laget ska närma sig tredjeplatsen. Jag räknar med att göra det på tisdag eftermiddag eller så.



Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Linganzi (Chaplin 50), M. Doyle (k) - Naismith, Roberts (Hunt 79), Bennett (Baker 63) - E. Doyle



Crewe (4-4-2): Garrett - Turton, Ray (k), Nugent, Baraboo - Wintle, Jones, Bingham, Cooke (Cooper 80) - Kiwomya (Ainley 90+3), Bingham



2017-03-04

