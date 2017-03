Portsmouth 1-1 Morecambe

2017-02-28 20:45

Portsmouth - Morecambe

1-1



Kal Naismith (t.h.) gjorde mål med sin första bolltouch.

Ett ineffektivt Portsmouth missade chansen att kliva upp på en direktplats till League One efter ett sent kvitteringsmål från Morecambe. Skottstatistiken 26-7 talar sitt tydliga språk och det var en sån där afton när bollen helt enkelt inte ville in för hemmalaget.





Pompey tog tag i taktpinnen direkt från start och Morecambe såg ut att backa hem till en början. Först ut att pröva lyckan var Baker och därefter var det







Taktiken var tydlig från gästerna, då man backade hem och satsade allting på kontringar.



Gästerna var sedan ytterst nära att ta ledningen när man efter en



Eoin Doyle borde ha gett hemmalaget ledningen strax innan halvtidsvilan när han serverades med inlägg två gånger om, först av Baker och sedan av Bennett. Båda gångerna så lyckades han med konststycket att missa målet med pannan. När domaren blåste för halvtid så ställde sig nog många frågan hur denna match fortfarande kunde vara mållös. Med det bollinnehav och antalet chanser som hemmalaget skapat så var det rent ut av chockerande att det stod 0-0 på resultattavlan.



Portsmouth fortsatte den andra halvleken i samma anda som den första med att dominera bollinnehavet, samtidigt som gästerna hotade i kontringsspelet. De riktigt farliga chanserna utblev dock och Cook agerade genom att ersätta Baker och



Naismith fick bollen på mittplan och började driva mot straffområdet. Några meter innan straffområdeslinjen tittade han upp och la in en enkel bredsida vid den första stolpen. Det var inte speciellt hårt, och bollen hann till och med studsa innan den låg bakom Roche i nätmaskorna.



Portsmouth fortsatte att anfalla och både Chaplin och Roberts prövade, tyvärr utan framgång. Istället var det gästerna som genom en kontring skulle kvittera i matchen. Det mittbackspar i



De går båda på samma boll och krockar vilket gör att bollen letar sig fram till en framrusande Lee Molyneux som sätter bollen hårt och lågt i Fordes vänstra burgavel. Hemmalaget tryckte sedan på för ett segermål och det var ganska nära vid en serie av hörnor, men bollen ville helt enkelt inte in bakom Roche.



När domaren blåste kändes det som två tappade poäng, men de övriga resultaten gick Portsmouths väg då både andraplacerade



Jag har hyllat Eoin Doyles under de senaste matcherna, men att det endast blev en poäng i denna match får han nästan ta på sig. Han borde ha gjort tre mål i den första halvleken och visst han är på rätt plats vid rätt tid, dock är hans avslut under all kritik. Skotten vanns med 26-7, men när det kommer till skott på mål så blev den 4-2, vilket är under all kritik. Det här är tyvärr någonting som är återkommande denna säsong.



Nu väntar



Highlights



Portsmouth 1 – 1 Morecambe



1-0 Kal Naismith (64), 1-1 Lee Molyneux (83)



Pompey: Forde; Evans, Burgess, Clarke, Stevens; Linganzi, M.Doyle; Baker, Roberts, Bennett; E.Doyle



Morecambe: Roche; Wakefield, Edwards, Whitmore, Molyneux; Fleming, Rose; Turner, Wildig, Ellison; Mullin



Domare: Stephen Martin



Publik: 15,592 (71 bortasupportrar)



Paul Cook valde inte helt förvånande att ställa upp med samma elva som bortaslog Carlisle under föregående helg. Detta betydde att Carl Baker återigen fick förtroende till höger på det offensiva mittfältet. Det känns som att Cook har hittat en elva som han trivs med och faktum är att om vi bortser på rotationen mellan Jamal Lowe och Baker så har samma elva används i de senaste sju matcherna.Pompey tog tag i taktpinnen direkt från start och Morecambe såg ut att backa hem till en början. Först ut att pröva lyckan var Baker och därefter var det Gary Roberts tur, men båda gångerna så stod gästernas målvakt Barry Roche i vägen. Eoin Doyle borde ha öppnat målskyttet när Roberts hittade honom i djupet, men anfallaren tog för mycket tid på sig och fick se sitt skott blockeras av en uppoffrande Morecambe-försvarare. Bollen hamnade senare hos Roberts som avslutade vid straffpunkten, men avslutet var tyvärr mitt på Roche.Taktiken var tydlig från gästerna, då man backade hem och satsade allting på kontringar. Christian Burgess stod för en heroisk nick på mållinjen, men nicken skulle visa sig vara av mindre innebörd då David Forde tilldelats en frispark i skedet innan. Roberts visade återigen prov på fint passningsspel när han hittade Gareth Evans i steget. Högerbacken bröt in i straffområdet och lossade ett skott med sin lite svagare vänsterfot, men skottet från bra läge var mitt på Roche som kunde avvärja med en benparad.Gästerna var sedan ytterst nära att ta ledningen när man efter en Portsmouth hörna ställde om snabbt. Paul Mullin visade prov på snabbhet och teknik när han tog sig förbi några Portsmouthförsvarare och serverade en fri Aaron Wildig. Forde var dock med på noterna då han kom ut och gjorde sig stor och räddade med sitt vänstra ben.Eoin Doyle borde ha gett hemmalaget ledningen strax innan halvtidsvilan när han serverades med inlägg två gånger om, först av Baker och sedan av Bennett. Båda gångerna så lyckades han med konststycket att missa målet med pannan. När domaren blåste för halvtid så ställde sig nog många frågan hur denna match fortfarande kunde vara mållös. Med det bollinnehav och antalet chanser som hemmalaget skapat så var det rent ut av chockerande att det stod 0-0 på resultattavlan.Portsmouth fortsatte den andra halvleken i samma anda som den första med att dominera bollinnehavet, samtidigt som gästerna hotade i kontringsspelet. De riktigt farliga chanserna utblev dock och Cook agerade genom att ersätta Baker och Kyle Bennett med Conor Chaplin och Kal Naismith . Den sistnämnda behövde inte många sekunder innan han hade gjort det ingen klarat av hittills, nämligen mål.Naismith fick bollen på mittplan och började driva mot straffområdet. Några meter innan straffområdeslinjen tittade han upp och la in en enkel bredsida vid den första stolpen. Det var inte speciellt hårt, och bollen hann till och med studsa innan den låg bakom Roche i nätmaskorna.Portsmouth fortsatte att anfalla och både Chaplin och Roberts prövade, tyvärr utan framgång. Istället var det gästerna som genom en kontring skulle kvittera i matchen. Det mittbackspar i Matt Clarke och Christian Burgess som har varit så stabila under den senaste tiden gör egentligen bara ett felbeslut i denna match och tyvärr så straffar det sig direkt.De går båda på samma boll och krockar vilket gör att bollen letar sig fram till en framrusande Lee Molyneux som sätter bollen hårt och lågt i Fordes vänstra burgavel. Hemmalaget tryckte sedan på för ett segermål och det var ganska nära vid en serie av hörnor, men bollen ville helt enkelt inte in bakom Roche.När domaren blåste kändes det som två tappade poäng, men de övriga resultaten gick Portsmouths väg då både andraplacerade Plymouth och tredjeplacerade Carlisle förlorade. Det blev alltså en poäng som togs in på båda dessa lag, och som det ser ut nu så är Pompey två poäng ifrån en direktplats till League One, med en match mindre spelad. Det som grämer mig är dock att laget borde efter denna prestation ligga på en direktplats, men gör man inte mål på så många klara chanser så förtjänar man inte att vinna matcher.Jag har hyllat Eoin Doyles under de senaste matcherna, men att det endast blev en poäng i denna match får han nästan ta på sig. Han borde ha gjort tre mål i den första halvleken och visst han är på rätt plats vid rätt tid, dock är hans avslut under all kritik. Skotten vanns med 26-7, men när det kommer till skott på mål så blev den 4-2, vilket är under all kritik. Det här är tyvärr någonting som är återkommande denna säsong.Nu väntar Crewe på Fratton Park och en vinst där kan mycket väl ta Pompey upp på direktplats, eftersom Plymouth ställs mot Carlisle i denna omgång.1-0 Kal Naismith (64), 1-1 Lee Molyneux (83)Forde; Evans, Burgess, Clarke, Stevens; Linganzi, M.Doyle; Baker, Roberts, Bennett; E.DoyleRoche; Wakefield, Edwards, Whitmore, Molyneux; Fleming, Rose; Turner, Wildig, Ellison; MullinStephen Martin15,592 (71 bortasupportrar)

0 KOMMENTARER 42 VISNINGAR 0 KOMMENTARER42 VISNINGAR ANTON JONASSON

2017-03-02 18:00:50

ANNONS:

Fler artiklar om Portsmouth

Portsmouth

2017-03-02 18:00:50

Portsmouth

2017-02-27 17:48:18

Portsmouth

2017-02-27 13:47:07

Portsmouth

2017-02-24 19:14:06

Portsmouth

2017-02-19 19:03:50

Portsmouth

2017-02-16 22:50:14

Portsmouth

2017-02-16 15:49:15

Portsmouth

2017-02-13 15:35:53

Portsmouth

2017-02-13 09:45:13

Portsmouth

2017-02-10 18:05:00

ANNONS:

Ett ineffektivt Portsmouth missade chansen att kliva upp på en direktplats till League One efter ett sent kvitteringsmål från Morecambe. Skottstatistiken 26-7 talar sitt tydliga språk och det var en sån där afton när bollen helt enkelt inte ville in för hemmalaget.Efter en heroisk insats mot toppkonkurrenten Carlisle väntar nu en ny tuff utmaning i form av Morecambe på Fratton Park. Gästerna har endast förlorat en av de tio senaste matcherna, så det kommer inte bli någon lätt uppgift för Paul Cooks mannar.En jämn och händelsefattig första halvlek, sedan kopplade Portsmouth greppet. Toppmötet slutade med en klar bortaseger efter en styrkedemonstration.Trean mot femman i en ren sexpoängare i kampen om direktuppflyttning. Det här är en av säsongens absolut viktigaste matcher.Det bjöds inte på någon vidare underhållning på The Hive denna lördagseftermiddag. Om det berodde på den slitna gräsmattan eller lagens prestationer låter jag vara osagt. Pompey-supportrarnas favorit Conor Chaplin såg till att laget åtminstone fick åka hem med en poäng i bagaget efter att han kvitterat med ett långskott i matchens slutskede.Efter två raka segrar på Fratton Park beger sig Pompey till Barnet i hopp om att bygga vidare på denna fina svit. Om laget kan komma upp i samma nivå som i de senaste matcherna så bör samtliga poäng följa med hem till sydkusten, dock är inte kontinuitet något som vi är bortskämda med denna säsong.Blackpool hade chansen att närma sig topp sju efter en imponerande seger mot Carlisle och skulle bli ett tufft test för hemmalaget. Portsmouth har haft svårt att visa upp varför man ska flyttas upp direkt till League 1 och Blackpool hemma var ett lämpligt tillfälle att visa just detta.Två lag som vann senast möts på Fratton Park. För Blackpool är det en chans att haka på topp sju, för Portsmouth är det ytterligare en viktig match i jakten på topp tre.Trots en perfekt start blev det en nervös afton för Portsmouth som gjorde det mesta laget kunde för att inte avgöra matchen. Accrington skapade förvisso inte mycket, men risken för ett drömmål finns ju alltid.Två raka förluster har skickat Portsmouth till en sjundeplats, men med fortsatt god chans att nå tredjeplatsen vid säsongens slut. Ska det ske krävs dock en sådan svit av raka segrar som laget hade inför höstens möte med Accrington.