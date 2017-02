Portsmouth 2 - 0 Accrington Stanley

Trots en perfekt start blev det en nervös afton för Portsmouth som gjorde det mesta laget kunde för att inte avgöra matchen. Accrington skapade förvisso inte mycket, men risken för ett drömmål finns ju alltid.

Paul Cook gjorde som väntat inga förändringar då Gareth Evans gav klartecken till spel. Och precis som senast rivstartade laget, den här gången med bättre utdelning. Mot Wycombe hade Jamal Lowe ett fint läge redan efter 20 sekunder, men sköt då utanför. Den här gången hade klockan inte tickat upp mot en minut när Gary Roberts tvingade fram en kvalificerad räddning av Marek Rodak, med hörna som resultat. En U-löpning mot hörnläggaren Roberts av Lowe skapade oro i gästernas försvar i ett första skede, varpå Roberts lade bollen kort till mötande Eoin Doyle . Doyle tog bollen från målet, klackade till Roberts som satte ett perfekt inlägg på pannan på Matt Clarke . En smart och perfekt utförd variant gav 1-0 efter 75 sekunder. Drömstart.Det var ett lag som försökte göra mål, men 1-0 stod sig trots försök från Kyle Bennett från distans och Clarke efter en frispark. Lowe dribblade sig fram till ett fint läge, men hans skott tappade fart på en back och blev ett enkelt byte för Rodak. Stanleys enda chans värd att nämna var Sean McConvilles totalt ofarliga avslut från ett bra läge. David Forde behövde inte höja något ögonbryn där eller vid något annat tillfälle i första halvlek. Det enda han hade att göra var att skicka iväg insparkar.Andra halvlek blev händelsefattig med två lag som inte lyckades speciellt bra i sista tredjedelen. Portsmouth hade inga problem med att försvara sitt mål dock så 1-0 kändes säkert, men man vet ju aldrig när någon spelare på den här nivån får till ett kanonskott från ingenstans. Portsmouth ändrade om lite till publikens missnöje och förtjusning. Det buades för att fjärdedomaren först höll upp Lowes nummer och jublades när det visade sig att det var Roberts som skulle gå ut. Oförsvarligt agerande igen av en minoritet av icke-supportrar som förväntar sig 5-0 i varje hemmamatch. Kal Naismith och Carl Baker kom in istället för Roberts och Bennett.Det blev hårigt vid något tillfälle för hemmaförsvaret. Bästa kvitteringschansen kom när Janoi Donaciens nick ledde till lite röra framför Fordes mål, men Evans kunde hacka undan bollen från mållinjen. Lowe byttes sedan ut till fina ovationer och Noel Hunt sattes in, en perfekt spelare att ha på plan för att hålla i bollen på rätt planhalva. Minuterna senare var Clarke ytterst nära att avgöra, men Rodak gjorde en fin fotparad på en i stort sett perfekt nick på en hörna. De tre poängen säkrades istället på stopptid sedan Eoin Doyle snyggt skarvat fram bollen till Hunt som frispelade Naismith. Skotten, med förflutet i Stanley, var hur kall som helst när han nonchalant placerade in en bredsida så nära Rodaks utsträckta ben som gick utan att målvakten kunde nå bollen. Naismith kupade handen i en demonstration mot någon icke-supporter som hoppat på honom verbalt tidigare under matchen, tillsammans med målet ett perfekt svar på tal.Eftersom Carlisle föll hemma mot Blackpool, Exeter borta mot Plymouth och Wycombe borta mot Stevenage, alla med tre bollar, tog Portsmouth in viktiga poäng och mål på tre tunga konkurrenter. Nu är det fyra poäng upp till Carlisle, en match mindre spelad, och möjligheten att åka upp dit och vinna. Något hörn har laget ännu inte kommit runt, det här var trots allt en seger alla förväntade sig och den togs inte på något imponerande sätt. Men den var professionell och byggde på solitt försvarsspel. Den tolfte nollan hölls och med det är Portsmouths defensiv bland de absolut starkaste i divisionen.Det behövs en stark defensiv imorgon när Blackpool kommer på besök. Laget satte fyra bollar i Carlisle och är ett av två lag som gjort tre mål på Portsmouth i en match den här säsongen i ligaspelet. Det är dock skillnad på Portsmouth när Christian Burgess och Clarke spelar ihop än när de inte gör det. Det gjorde de inte i förlusten på Bloomfield Road.Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Linganzi, M. Doyle (k) - Lowe (Hunt 85), Roberts (Naismith 66), Bennett (Baker 66) - E. DoyleAccrington (4-1-2-1-2): Rodak - Rodgers (McCartan 60), Beckles, Hughes, Donacien - Conneely (k) - Clare (Clark 60), McConville - Husin (Boco 86) - Kee, EdwardsDomare: Gavin WardPublik: 15955 (48 gästande)