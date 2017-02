Portsmouth 2 - 0 Blackpool

Blackpool hade chansen att närma sig topp sju efter en imponerande seger mot Carlisle och skulle bli ett tufft test för hemmalaget. Portsmouth har haft svårt att visa upp varför man ska flyttas upp direkt till League 1 och Blackpool hemma var ett lämpligt tillfälle att visa just detta.

Paul Cook behöll sin startelva från förra hemmamatchen och för tredje gången i rad startade man med att trycka tillbaka motståndaren. Ett 3-5-2-spelande Blackpool fick fokusera på att försvara sig från start. Redan i femte minuten var det ytterst nära ledning för hemmalaget. Eoin Doyle kom loss till vänster och spelade in bollen framför mål, men studsen gjorde det svårare för Gary Roberts svagare högerfot och avslutet från knappa tio meter träffade ribban. Strax därefter var det omvänt samarbete två gånger om, men Doyles direktskarv och nick smet utanför. Blackpool hade svårt att komma till lägen, men Kyle Vassell tvingade åtminstone David Forde till att tippa bollen till en hörna, även om skottet såg ut att gå en ganska så bra bit utanför. Dock bra att Forde inte tog någon risk där.Den rättvisa ledningen för hemmalaget kom i den 27e minuten efter ett långt anfall. Kyle Bennett och Michael Doyle hade kört fast varpå den sistnämnde skickade ut bollen till Enda Stevens . Vänsterbacken avancerade, utmanade sin försvarare och slog ett lågt inlägg mot Jamal Lowe . Anfallaren hade precis som Roberts otur med studsen och missade mottagningen. Istället nådde bollen fram till Gareth Evans som tryckte till med vänstern och satte 1-0 i det vänstra krysset. Det kunde och borde blivit ytterligare mål för hemmalaget som brände två fina lägen. Först nickade Roberts någon decimeter utanför på Matt Clarke s fina långboll innan Evans inlägg missades precis av Eoin Doyle.Blackpool lyfte spelet i andra halvlek och gjorde ett seriöst försök att komma in i matchen. Dock var det ont om målchanser och gästerna kom inte närmare än en trasslig situation efter en hörna där Evans till slut fick undan bollen. Första halvan av halvleken förflöt och Portsmouth hade god kontroll. Sedan kom första bytet då Lowe ersattes av Carl Baker. Strax efter detta bytet kom första riktigt farliga chansen för gästerna när Jordan Flores inlägg hittade förbi alla till Brad Potts till höger om målet, men Stevens stod för en uppoffrande blockering.Evans skadade sig sedan och Baker fick tillfälligt vikariera som högerback innan Kal Naismith hoppade in. För honom var det första gången som högerback, även om han spelat till vänster vid ett par tillfällen. Det var ett något märkligt byte då Jack Whatmough fanns att tillgå, men Cook tycks låta ytterbackserfarenhet gå före backerfarenhet. Med Baker åter högt upp i banan kom ett bra tillfälle att avgöra. Yttern vände in och ut på sin back i straffområdet, men fick inte iväg ett skott. Kanske skulle han skjutit innan den sista dragningen istället.Whatmough kom in till slut istället för Bennett. Blackpool kastade fram allt och avslutade matchen med en handfull anfallare, däribland Jamille Matt, men närmare en nick utanför av Tom Aldred och ett skott över av Osayi-Samuel kom man inte. Portsmouth stod emot bra och fick undan det mesta som skickades in i straffområdet. Fem långa tilläggsminuter var på väg mot slutsignal när Eoin Doyle tog emot bollen på offensiv planhalva.För någon sekund verkade anfallaren fundera på att hålla i bollen, men så satte han fart mot ende försvararen. Fratton Faithful älskar det där. Två, tre apelsiner understödde men kom inte åt bollen. Baker överlappade och satte in bollen framför mål och där var Doyle. 2-0 framför Fratton End. Hörnflaggeviftning Cook skuttade runt framför det tekniska området . Fratton Park kokade som vi vet att arenan ska koka. Den här gången hade supportrarna varit med laget hela matchen och de fick sin belöning nu. Har Portsmouth kommit runt hörnet? Jag tror faktiskt det. En stark insats och en klart rättvis seger. Solid defensiv, och en modig strategi som var perfekt utförd. Mot ett starkt motstånd som körde över Carlisle borta senast, som i sin tur slog Donny.Den här insatsen luktar League 1 lång väg.Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans (Naismith 75), Burgess, Clarke, Stevens - Linganzi, M. Doyle (k) - Lowe (Baker 68), Roberts, Bennett (Whatmough 83) - E. DoyleBlackpool (3-5-2): Slocombe - Aimson, Aldred (k), Robertson - Mellor, Potts (Osayi-Samuel 81), Payne (Matt 81), Flores, Daniel - Delfouneso, Vassell (Odelusi 81)Domare: Darren DeadmanPublik: 15132 (216 gästande)