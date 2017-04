Portsmouth 2 - 1 Cambridge

Det var fantastisk stämning på Fratton Park när nyss League 1-klara Portsmouth slog ett blekt Cambridge.

Stämningen och bilderna som förmedlades från Fratton Park denna lördag eftermiddag var underbara och ramades in av ett härligt soligt väder. Än mer än vanligt kände man ett kraftigt sug efter att vara där. Portsmouth gjorde tre förändringar i laget gentemot senaste matchen och som manager Paul Cook hintat om innan så fick både Nicke Kabamba och Stanley Aborah chansen från start. Matt Clarke var tillbaka och spelade för första gången (?) mittbackspar tillsammans med Jack Whatmough.



Tjugo minuter in i matchen kom Enda Stevens farandes med bra fart på vänsterkanten och spelade in bollen lågt i straffområdet där Carl Baker disciplinerat avslutade i mål ungefär från straffpunkten. Portsmouth dominerade klart men Cambridge var nära att kvittera. Det var David Forde som inte kunde ta hand om ett inlägg men Jack Whatmough blockerade Uche Ikpeazus avslut och räddade Pompey den gången. Kabamba fick sedan en fin möjlighet att utöka ledningen men omarkerad nickade han utanför från nära håll i ett läge där det nästan var svårare att missa mål än att sätta det. 1-0 i halvtid var mycket rättvist.



Fem minuter in i andra halvlek ordnade för dagen mycket pigge Stanley Aborah frispark 20 meter från mål. Den frisparken klippte Kai Naismith med ackuratess in vid närmsta stolpen till 2-0, snyggt. Cambridge hade absolut ingenting i andra halvlek förrän man tio minuter från slutet fick ett reduceringsmål genom Luke Berry som satte en frispark i mål närmast identiskt med Naismiths tidigare mål.



Som jag skrev inför matchen så finns det faktiskt anledning att blicka uppåt i tabellen och inte ta ut någon semester i förskott. Vare sig Doncaster eller Plymouth vann sina matcher denna helgen och det skiljer nu fyra respektive två poäng upp till dessa. Saken är att Doncaster härnäst har Exeter hemma och avslutar sedan med Hartlepool borta. Det är två matcher som de faktiskt mest troligt inte kommer att vinna. Det är nämligen ganska tydligt att Doncaster redan tagit semester medan dessa motståndare kommer att vara högt motiverade.



För Pompey väntar nästa lördag Mansfield borta och det ska bli en mycket intressant match. Mansfield är liksom Cambridge ett i högen av lag som har möjlighet att nå playoff och en seger är mer eller mindre ett måste för dem om de har för avsikt att komma dit.



Portsmouth - Cambridge 2-1 (1-0)

1-0 Baker (20) 2-0 Naismith (51) 2-1 Berry (80)



Portsmouth (4-2-3-1): Forde - Evans, Whatmough, Clarke, Stevens - Aborah, Doyle - Baker (Lowe 67), Naismith, Bennett (Roberts 72) - Kabamba (Chaplin 63)



Varningar: Forde, Whatmough, Baker



Publik: 18 165 (622 U's supportrar)

Domare: Gavin Ward, Surrey

2017-04-24 07:32:00

