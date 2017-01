Portsmouth 2 - 1 Leyton Orient

Ett offensivt Portsmouth hade full kontroll från början till slut när man vann hemma över ett mycket defensivt Orient. Gästerna gjorde ett drömmål på sin enda chans men blev spelmässigt överkörda och borde vara rätt tillfreds med bara 2-1.

Till glädje fick vi se ett Portsmouth i 4-4-2 för dagen och det innebar att Conor Chaplin var med från start igen på topp tillsammans med Michael Smith. Förändringen gjorde att Kyle Bennett fick börja på bänken. Orient hade en tydlig defensiv inriktning med sitt 5-1-2-1-1-spel men det hade Portsmouth inga problem att bemästra och dominerade direkt från start.Efter tjugo minuter tilldelades Portsmouth en straff när Enda Stevens bröt in i straffområdet och stoppades av Sammy Moore. Vid en första anblick kunde det tyckas att Stevens bara sprang in i Moore men det var en solklar foul och straff. Conor Chaplin sköt straffen medelhögt ganska så i mitten av målet och det är som enklast för målvakten att rädda vilket Cisak gjorde.Chaplin skulle ändå bli målskytt bara ett par minuter senare. Baker skickade in bollen utmed marken från höger. Den gick förbi ett par försvarare och målvakten Cisak och Chaplin kunde enkelt raka in den vid bortre stolpen. Portsmouth bibehöll sedan sin klara dominans, bland annat hade Smith en bra nick som räddades på mållinjen. Inte förvånande skulle ändå Orient få ett kvitteringsmål på sitt enda avslut på mål. Pompey-bekanta Nigel Atangana serverade snyggt Gavin Massey som ännu snyggare från utkanten straffområdet skruvade in bollen i krysset till 1-1 framför Fratton End.Andra halvlek var inte gammal när Portsmouth återtog ledningen i matchen. Baker igen nu med ett inlägg från höger som lilla Chaplin omarkerad bland sju passiva spelare i Orient-försvaret kunde nicka i mål. Nyförvärvade Jamal Lowe hade bytts in och gjorde därmed debut. Han placerades som höger mittfältare och Carl Baker som högerback istället för Evans som utgick.Portsmouth hade sedan kontroll matchen ut och Orient gjorde ett offensivt försök i och med att gå över till 4-4-2 men det hjälpte inte för gästerna. Åtminstone första halvlek var en av Portsmouths bästa insatser för säsongen så långt och 2-1 speglar inte riktigt matchbilden. Det gör desto mer bollinnehavet 62-38 och skottstatistiken 18-3.Orients interim-manager Andy Edwards, som är lagets tredje manager för säsongen och nionde på drygt två år, var efteråt besviken på det mesta och menade framförallt att domarteamet var dem emot. Han borde bara tillstå att hans lag var minst ett nummer för litet och att Portsmouth hade vunnit vilken dag som helst helt oavsett domare eller med hjälp av eventuella offside-mål.Resultatet innebär att Portsmouth ligger kvar som fyra, tio poäng efter serieledande Doncaster, medan Orient avancerade en placering till tjugonde.1-0 Chaplin (22) 1-1 Massey (37) 2-1 Chaplin (47)Forde – Evans (Lowe 45), Clarke, Burgess, Stevens – Baker, Rose, Doyle, Naismith (Linganzi 76) – Smith, Chaplin (Bennett 87)DoyleBrett Huxtable, Devon16 564 (607 away)