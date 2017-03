Kal Naismith inledde säsongen som transferlistad och leder nu den interna skytteligan med tio mål i liga och cup.

Portsmouth 2 - 1 Newport

Portsmouth skaffade sig ett kraftigare grepp om den sista direktuppflyttningsplatsen med en programenlig men knapp seger hemma mot Newport. En reducering med 20 minuter kvar skapade ordentlig nerv i en match som verkade avgjord vid 2-0, men Portsmouth höll undan.

2017-03-27 17:18:02

Det satt hårt åt i slutändan, men segern mot Newport innebär ökat avstånd till play off då inget av de jagande lagen vann. Stevenage fick 0-0 borta mot Cambridge, Luton föll i Colchester och Carlisles ras fortsatte med förlust hemma mot Crewe . Exeter klappade ihop hemma mot Yeovil och var på väg mot en klar 0-3-förlust med minuter kvar av ordinarie tid, men gjorde tre snabba mål och fick med sig en pinne. Carlisles play off-plats har nu intagits av Blackpool. Portsmouth var Kyle Bennett och Kal Naismith åter men Gary Roberts saknades. Det blev 4-2-3-1 igen och laget tog genast kommandot. Gästerna, med Ryan Bird och Dan Butler från start, inledde defensivt. Trots dominansen hade Portsmouth svårt att bryta ned försvaret. Naismith hade två fina inlägg som Eoin Doyle nästan nådde. Doyle testade sedan Joe Day från en snäv vinkel, men sparkade i marken och det blev ett tamt avslut. Det såg ut som att anfallaren skadade sig i just det skedet och mycket riktigt tvingades han utgå efter halva första halvleken med en ljumskskada. Conor Chaplin ersatte.Newport kom att skapa ett farligt läge i första halvlek. Bird slog in ett lågt inspel från vänstra delen av straffområdet. Matt Clarke fick foten på bollen som sedan hamnade hos en Newport-spelare med ryggen mot målet. Michael Doyle satsade vanskligt mot bollen och lyckades med konststycket att inte dra på sig en straff. Frågan är hur mycket boll och hur lite motståndare han träffade med tacklingen. Newports manager var övertygad om att det var en solklar straff.Portsmouth återtog taktpinnen och tog ledningen strax innan paus. Carl Baker bröt en passning från Bird, dribblade till sig en yta och satte ett smörpass till Bennett. Den formstarke yttern lurade målvakten och satte sitt fjärde mål på lika många matcher. 1-0 i paus.Newport gjorde ett dubbelbyte i paus och inledde med att trycka tillbaka Portsmouth något, men sedan tog hemmalaget över igen utan att skapa några heta chanser. När timmen så var spelad kom 2-0 efter att Portsmouth tråcklat sig fram med en serie snabba, korta passningar och förflyttningar av boll och spelare i offensiv tredjedel. Chaplins inlägg hittade Naismith som distinkt nickade in bollen i nättaket. Just då kändes det klart, men Newport kom tillbaka. Portsmouth hade haft utmärkta lägen till fler mål, men normalt skjutdugliga Baker och Naismith hade fått dålig träff. Det hade kunnat straffa sig.Marlon Jacksons avslut från vänster tvingade fram en fin räddning av David Forde med hörna som resultat. Den slogs kort och hemmaförsvaret stod och sov en aning när Mark Randall tog emot bollen. Randall fipplade dock en del med bollen och var ytterst nära att bli av med den mot en framstormande Lowe men lyckades få ut en passning till Sean Rigg. Riggs inlägg var perfekt och det räckte med en liten touch för att Alex Samuel skulle kunna nicka in från nära håll.Sedan var det mycket Newport och Tom Davies bjöd Jackson på ett friläge genom att missa en hög boll med någon meter, men Forde kom ut, gjorde sig stor och stod upp och räddade ungefär som en handbollsmålvakt. Rutinerat och matchavgörande. Cooks drag var att sätta in Jack Whatmough istället för Naismith och det gjorde att hemmalaget kunde vädra stormen. Newport anföll enbart genom att skicka långt och Whatmough vann varenda luftduell.Avslutningen blev nervös och ovan för Portsmouth som förvisso vunnit med uddamålet ganska ofta, men inte tappat tvåmålsledning till ettmålsledning den här säsongen. Fyra minuters stopptid var generöst, särskilt med tanke på att tre byten hade gjorts innan andra halvlek sparkades igång, men det löste hemmalaget. Precis som man inte brukade göra förra säsongen när åtta eller tio poäng rök på stopptid.Med sju omgångar kvar är det sex poäng ner till Stevenage. Om Stevenage fortsätter med ett poängsnitt på ca 2,3 tar de 17 poäng till, vilket motsvarar 5-2-0. Det vore en fin avslutning som nog inte är orimlig, men de ska bland annat möta Colchester och Carlisle på bortaplan. 0-0 borta mot Cambridge skvallrar för att det kan bli tufft och pressen ökar förstås med varje seger Portsmouth tar. Men om de tar dessa 17 poäng räcker det med elva poäng för Portsmouth, givet att Luton eller Blackpool inte vinner alla återstående matcher. Oavgjort i deras möte vore tacksamt.Och apropå press. Portsmouth har haft svårt att prestera inför publiksiffror på 17000+. Strax under 17000 går dock bra. Den här gången blev det vinst inför en av säsongens största publiksiffror, vilket är välkommet inför Plymouth i påsk. Ett annat trendbrott var mål och seger hemma mot Newport, det var ett tag sedan sist. Avståndet nedåt ökade med två poäng medans det uppåt till Plymouth består. Plymouth utnyttjade sin enda målchans och blev första laget att bortabesegra Doncaster . Nu kan det bli så att Plymouth får chansen att säkra uppflyttning på Fratton Park. Efter fjolårets semifinalförlust på Home Park är detta ett scenario som vi förstås väldigt gärna undviker, men det blir i så fall ingen lätt uppgift mot ett hemmalag som kommer vara mer än taggat till tänderna.Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Davies, Clarke, Stevens - Rose, M. Doyle (k) - Baker, Bennett (Lowe 71), Naismith (Whatmough 83) - E. Därefter en utvisning och en straffmiss. Det här var en dålig dag på jobbet.Portsmouth gjorde ett litet ryck i tisdags och parkerar nu på tredjeplatsen med sex poäng till fyran Carlisle. Ytterligare en poäng bakom ligger Stevenage, som efter åtta vinster och en oavgjord åkte på stryk i Blackpool.Pompey gjorde processen kort mot ett Grimsby som inte backade hem likt andra lag på Fratton Park. Portsmouth visade för hemmasupportrarna att laget även kan spela fin fotboll även på hemmaplan och när matchens lirare Carl Baker satte 3-0-målet strax innan halvtidsvilan så var matchen i princip avgjord.Ett Portsmouth stärkt av två imponerande segrar på bortaplan måste nu visa att laget även kan leverera på Fratton Park, då Grimsby Town gästar under tisdagskvällen. Kan Pompey bygga vidare på de senaste insatserna, eller blir det ett fiasko likt den senaste matchen på Fratton Park?Colchester hade vunnit sju av de åtta senaste hemmamatcherna trots en diger skadelista. Portsmouth hade gått som en hyfsat fungerande maskin. Inte lysande hemma eller borta, men jobbet hade blivit gjort för det mesta. Det var svårt att veta på förhand hur det här skulle sluta. Vilket Portsmouth skulle dyka upp?Efter att ha jagat länge är Portsmouth jagat. Nu har man en tredjeplats att försvara inför en tuff bortamatch mot hemmaformstarka Colchester.Bouncebackability.