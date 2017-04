Portsmouth 3 – 1 Yeovil

Portsmouth tog ett stort steg närmare direktuppflyttning när Yeovil besegrades på ett soligt Fratton Park.

Paul Cook gjorde två förändringar i startelvan från vinstmatchen mot Hartelpool föregående helg. Carl Baker var tillräckligt hel för att starta och han tog plats till höger på det offensiva mittfältet till förmån för Jamal Lowe som förpassades till bänken. I Noel Hunt s frånvaro fick Kal Naismith ta klivit upp på topp samtidigt som Gary Roberts fick chansen centralt på det offensiva mittfältet.Matchens första chans gick till gästerna och Tom Eaves borde även gett sitt lag ledningen när han helt omarkerad tilläts nicka Kevin Dawsons inlägg från högerkanten. Som tur var för hemmalaget så hamnade nicken ovanför ribban, men hade bollen gått några decimeter lägre så hade David Forde varit chanslös.Nästa chans fick Matt Clarke för hemmalaget när han nådde högst på en hörna. Tyvärr blev det ingen riktig kraft i nicken och Liam Shepard höll sin stolpe och kunde rensa undan relativt enkelt. Portsmouth skulle dock ta ledningen efter femton minuter efter att Roberts gått ner i straffområdet. Det var ett klumpigt agerande från Bevis Mugabi då han inte hade koll på att Roberts låg honom hack i häl. Det var ett rensningsförsök som istället för att träffa bollen träffade Roberts ben och domaren pekade på staffpunkten.För Portsmouths del denna säsong så har straffskyttet varit allt under all kritik. Faktum är att innan denna match har sex av de sju senaste straffarna i ligan missats, vilket måste ses som häpnadsväckande. Därför var det nu dags för en nya straffskytt att kliva fram i form av numera ordinarie högerbacken Gareth Evans . Han gjorde inget misstag utan skickade bollen till höger och målvakten till vänster.Roberts var verkligen på spelhumör och han var ytterst nära att utöka ledningen när hans inlägg tog i insidan av stolpen efter att bollen tagit på en Yeovil-försvarare. Naismith prövade med ett skott strax utanför straffområdet, men han fick ingen kraft i avslutet och Artur Krysiak kunde freda sitt mål utan några större bekymmer.Mugabi var verkligen i händelsernas centrum och han var ytterst nära att kvittera strax innan halvtid när han mötte Matty Dolans hörna med pannan. Nicken från nära håll hamnade dock utanför Fordes målbur.Roberts hittade Kal Naismiths panna, men Krysiak stod för en fin räddning. Från egentligen ingenting så lyckades gästerna få till ett kvitteringsmål några minuter in på den andra halvleken. Francis Zoko, Enda Stevens och Clarke kämpade alla om samma boll och det hela slutade med att Stevens rensade bollen på Clarkes ben vilket resulterade i att bollen gick i en båge över Forde in i målet.Hemmalaget la nu in en ytterligare växel och både Kyle Bennett och Evans fick se sina skottförsök blockeras. Cook gör sitt första byte i den 67:e minuten när Conor Chaplin ersätter Roberts. Bytet gav effekt direkt, men det var inte Chaplin som hittade målet utan lagets bästa målskytt Naismith.Målet kom till från vänsterkanten när Bennett med en utsökt passning i djupet hittade Stevens som la in bolen snett inåt bakåt till Naismith som tog emot bollen och la placerade in den vid den första stolpen. Krysiak var på bollen, men kunde inte hindra den från att hamna i nätmaskorna. Det är svårt att tänka sig att Naismith innan säsongen var uppsatt på transferlistan och nu leder han den interna skytteligan med sina elva mål från sin mittfältsposition (i denna match var han förvisso anfallare, men det var första gången).Gästernas manager Darren Way slängde in Otis Kahn och han var nära direkt, men han skott tog i ovansidan av nättaket. Cook ville inte vara sämre han och valde därför att byta in Jamal Lowe till förmån för Baker. Ynglingen behövde inte många sekunder på planen innan han hade stängt matchen med sitt 3-1-mål. Han tog emot bollen på högerkanten och tog sig lite turligt förbi en försvarare innan han från snäv vinkel fick in bollen vid den första stolpen. Hemmalaget spelade sedan av de sista minuterna relativt komfortabelt.Ett extra plus till Gary Roberts som var på riktigt fint spelhumör denna eftermiddag. Så pass bra att han även blev uttagen i omgångens lag i League Two. Sen kan vi även passa på att gratulera Enda Stevens som blev uttagen i årets lag i Football League.Positivt för Portsmouths del så slog Colchester fjärdeplacerade Stevenage med 4-0 vilket medför att det numera är Luton som hotar Portsmouth om den sista direktplatsen. Med fem matcher kvar behöver Pompey plocka åtta poäng för att vara matematiskt säkra för League One givet att Luton går rent. Det ser med andra ord väldigt bra ut för Portsmouths del. Jag vill inte ta ut något i förskott, men jag har svårt att se att laget ska kunna tappa detta.På fredag väntar en tv-sänd match på ett fullsatt Fratton Park när andra placerade Plymouth kommer på besök.1-0 Gareth Evans p. (15), 1-1 Självmål, 2-1 Kal Naismith (68), 3-1 Jamal Lowe (78)Forde; Evans, Burgess, Clarke, Stevens; Rose, M.Doyle (c); Baker, Roberts, Bennett; NaismithKrysiak; Mugabi, Lacey, Butcher; Shephard, Dawson (c), Dolan, James; Goodship, Zoko, EavesGraham Horwood17,564 (443 bortasupportrar)