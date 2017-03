Portsmouth 4 – 0 Grimsby

2017-03-14 20:45

Portsmouth - Grimsby

4-0



Det blev ingen rolig återkomst till Fratton Park för Ben Davies.

Pompey gjorde processen kort mot ett Grimsby som inte backade hem likt andra lag på Fratton Park. Portsmouth visade för hemmasupportrarna att laget även kan spela fin fotboll även på hemmaplan och när matchens lirare Carl Baker satte 3-0-målet strax innan halvtidsvilan så var matchen i princip avgjord.





Gästerna inledde matchen starkt och Akwasi Asante var först ut att testa, men hans skott hamnade strax utanför. Därefter var det Zak Mills som avlossade ett skott utifrån som tog i David Fordes vänstra stolpe och ut. Portsmouths målvakt stod sedan för en utmärkt räddning när han styrde Asantes skott över ribban.



Hemmalaget skulle dock öppna målskyttet redan i den tolfte minuten när



Målet gav hemmalaget energi och



Portsmouth skulle utöka sin ledning och det andra målet påminde en del om det första. Denna gång var det Danny Rose med ett skott utifrån som återigen tog på en Grimsbyförsvarare vilket i sin tur ställde McKeown i målet. Det har varit en hel del matcher där bollen inte studsat rätt för hemmalaget, det här var ingen sådan.



Målskytten Bennett tvingades utgå strax innan halvtidsvilan och han ersattes av



Den andra halvleken hann knappt med att starta innan bollen återigen låg i nätmaskorna bakom McKeown och det var Naismith som höll sig framme när McKeown inte kunde hålla Bakers långskott.

Matchen tappade något i intensitet efter målet och det var ganska tydligt att gästerna hade gett upp matchen, och möjligen hade tankarna på helgens match. Det var lite tråkigare miner på Fratton Park när nästa hemmaspelare i form av Naismith tvingades att utgå med skada. Han ersattes av



Övriga resultat gick även dem Pompeys väg och det är i nuläget sex poäng ner till Carlisle på fjärdeplatsen och sju poäng ner till Luton som dock har en match mindre spelad. Därefter är det Stevenage som även de har sju poäng mindre än Portsmouth och det är just Stevenage som står för motståndet nästkommande helg.



Pompey har i de tre senaste matcherna en målskillnad på 10-0 och det ser minst sagt bra ut. Defensiven känns väldigt stabil, Forde har verkligen spelat upp sig i målet och han står på 17 hållna nollor vilket är bäst i ligan. Det enda frågetecknet är skadesituationen som har dykt upp nu i form av Bennett och Naismiths uttåg. Det är i dagsläget oklart hur det står till med dessa spelare och i bästa fall är de åter på lördag. Nu finns det förvisso en stor bredd i årets trupp, men att åka på skador på två så pass kreativa spelare som dessa kan drabba laget hårt.



Highlights



Portsmouth 4 – 0 Grimsby



1-0 Kyle Bennett (12), 2-0 Danny Rose (35), 3-0 Carl Baker (45), Kal Naismith (46)



Pompey: Forde; Evans, Burgess, Clarke, Stevens; Rose, M.Doyle; Baker, Naismith, Bennett; E.Doyle



Grimsby: McKeown; Mills, Pearson, Collins; Davies, Jones, Maxwell, Osborne, Andrew; Vernon, Asante



Domare: Mark Haywood



Supportrar: 16,492 (527 bortasupportrar)

2017-03-16 07:54:12

