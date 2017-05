Sommarfönstret 2017: Doyle lämnar för Coventry

Den här artikeln samlar rykten och klara övergångar som rör Portsmouth FC.

12/5: Doyle ut, Stevens på väg och lösa rykten om inkommande spelareMichael Doyle var missnöjd över att inte ha ett nytt kontraktsförslag på bordet när han kom in till träning i veckan och skrev följaktligen på för Coventry, som han spelat många matcher för i en tidigare sejour. Portsmouth tappar en ledare och den elake typen på mittfältet som antagligen är viktigare att ha i League 2 än League 1, och Paul Cook får möjligheten att få in en något yngre ersättare.Enda Stevens kommer med stor sannolikhet att gå till Sheffield United . Vänsterbacken är för bra för League 1 och endast sentimentala skäl kan få honom att stanna. Portsmouth kan inte matcha lön eller utmaning.Förutom Calvin Davies har alla spelare med utgånget kontrakt erbjudits förlängningar Flera spelare ryktas vara på Cooks radar. Mark McNulty är en av dem, Swindons nu släppte försvarare Nathan Thompson en annan.Mark McNulty (OM/A, C - fri transfer)Nathan Thompson (B, H/C - fri transfer)Enda Stevens (B, V - Sheffield U - fri transfer)Calvin Davies (B, H - ej nytt kontrakt)David Forde (MV - utgånget lån)Aaron Simpson (B, H - utgånget lån)Michael Doyle (DM, C - Coventry - fri transfer)Eoin Doyle (A, C - utgånget lån)Alex Bass (MV - 2017)Liam O'Brien (MV - 2017)Drew Talbot (B/M/A, H/C/V - 2018)Gareth Evans (B/OM, H - 2017)Jack Whatmough (B/DM, C - 2017)Christian Burgess (B/DM, C - 2018)Matt Clarke (B, C - 2019)Tom Davies (B, C - 2018)Enda Stevens (B, V - 2017)Brandon Haunstrup (B, V - 2017)Theo Widdrington (B/DM/M, C - 2018)Ben Close (DM, C - 2017)Stanley Aborah (DM/M/OM, C - 2017)Danny Rose (M, C - 2018)Adam May (M, C - 2017)Amine Linganzi (M, C - 2017)Carl Baker (OM, H/C - 2018)Kyle Bennett (OM, H/C/V - 2017)Christian Oxlade-Chamberlain (B/OM, H/C - 2017)Gary Roberts (OM, C/V - 2018)Milan Lalkovic (OM, V - 2018)Kal Naismith (B/OM/A, H/C/V - 2018)Conor Chaplin (OM/A, C - 2018)Jamal Lowe (OM/A, H/C/V - 2018)Jez Bedford (OM, H/C/V - 2018)Michael Smith (A, C - 2018)Curtis Main (A, C - 2018)Noel Hunt (A, C - 2017)Nicke Kabamba (A, C - 2018)Uppdaterad: 12/5 2017