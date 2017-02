Wycombe 1 - 0 Portsmouth

Ytterligare en tung förlust med matchens enda mål. Återigen ett tursamt mål. Men till skillnad från matchen mot Exeter var det här en bra insats som lovar mycket inför slutspurten. Det är bara det att de viktigaste konkurrenterna vann, och nu är Portsmouth ända nere på en sjundeplats.

Topp tre är borta nu. Play off i bästa fall. Mittentabellsmediokritet. Ungefär så reagerar mer än ett fåtal fans på Twitter. Det är förstås inte bra för Portsmouth att ligga sjua, sju poäng från tredjeplatsen. Faktum är att det är direkt uselt, och ja, även jag tappade hoppet efter den här förlusten. Det enda positiva var att Luton inte vann. Resten av resultaten gick fel.Men den som tror att det här var ytterligare en svag insats har fel. Portsmouth var bättre och skapade fler farliga lägen, utan att få till avsluten eller få foten på de farliga inläggen. När målet kom var det ren tur. Sitter någon högre makt och håller på Plymouth ? En teori så god som någon. Bestraffas vi fortfarande för att vi "köpte" FA-cupen? Extremt hårt och orättvist i så fall. League 2 konspirerar mot Portsmouth. Fråga Bradford hur det känns. Kyle Bennett och nyförvärvet Eoin Doyle var nya i startelvan gentemot sist. Portsmouth rivstartade och skapade ett gyllene läge efter 20 sekunder. Roberts hittade in till Lowe som vände och sköt tätt utanför. I andra änden gjorde Akinfenwa detsamma, fast på sitt sätt, och sköt rakt på David Forde.Wycombe skapade sedan inte mycket medan Portsmouth var desto farligare. Christian Burgess nickade rakt på Jamal Blackman och sedan strax utanför. Doyle vände mycket elegant bort en back på mittlinjen och satte fart mot mål, men tvingades ut åt vänster en aning och från det läget blev avslutet för enkelt för Blackman. Ett än bättre läge fick Enda Stevens minuten senare. Frispelad av Bennett sköt han dessvärre rakt på Blackman. I halvlekens slutminut rann Scott Kashket igenom och fälldes av Stevens en meter utanför straffområdet. Det blev gult kort då Matt Clarke fanns till hands, annars hade det mycket väl kunnat bli rött, även om jag tyckte att det såg ut som att irländaren tog bollen först. Frisparken var ett lätt byte för Forde.Det tog bara två minuter innan Wycombe tog ledningen i andra halvlek. Kashkets skott från 20 meter var ofarligt, men en elak touch på Clarke såg till att bollen skruvade sig in precis innanför den andra stolpen. Otroligt tursamt. Bara minuter senare var det inte långt från 2-0 när Christian Burgess nickade förbi Forde, men målvakten hann upp bollen metern före mållinjen.Portsmouth gjorde vad man kunde och tryckte tillbaka Wycombe rejält. Lowe och Bennett gick ut och Carl Baker och Kal Naismith kom in. Doyle testade från snäv vinkel men Blackman var med på noterna. Det var han inte på slutet när han missbedömde en crossboll till Baker. Mittfältaren tog bollen förbi målvakten, men när han bara hade att slå in bollen från tolv meter sköt han en halvmeter över det öppna målet. Kashket hade nog vallat in bollen via en mås eller något.När domaren till slut blåste av efter nio stopptidsminuter, åtminstone sex på grund av hemmalagets maskning, fick gästerna ovationer för sin insats av sina supportrar. Flera hundra av dem stannade kvar en halvtimme efter för att fortsätta sjunga. Det är backs to the wall igen, och laget behöver sina supportrar mer än någonsin. Det är vi vana vid, men nästan uteslutande i bottenstrider. Kan den negativa stämningen på Fratton Park vändas till något positivt för laget, även i en toppstrid?Efter slutsignalen var jag luttrad och tänkte att Cook inte kommer att klara detta. Jag förstår resonemanget som förs av de som tycker det är dags för ett managerbyte. Det här är inte bra nog, faktum är att det är direkt dåligt sett till förutsättningarna, och en annan manager hade nog kunnat göra det bättre. En ny manager-effekt skulle kunna få fart på spelarna.Om det nu var där problemet låg för jag tror inte det är så enkelt. Laget uppträder ojämnt och missar mycket framför mål. Slår Baker in bollen i det öppna målet om det inte är Cook som står i det tekniska området? Skulle Neil Warnock eller någon annan fixa dessa problem? Är det inte istället en stabil grund som krävs i det här skedet, när tredjeplatsen ännu är inom räckhåll?När jag lyssnade på Cooks intervju BBC fylldes jag med hopp igen. Ett rallying cry som inspirerar och motiverar. Och det är ett mycket lättare spelschema framöver. Tre förluster på fyra senaste, men det har varit borta mot Doncaster som inte förlorat hemma, och så 0-1 mot formlaget Exeter och borta mot hemmastarka Wycombe. Bägge efter slumpmål. Det kommer att vända och det kommer att räcka till minst play off, kanske även till topp tre. 12-4-2 eller liknande på resterande matcher, kan räcka. Inget tyder på det just nu, men brukar det någonsin göra det?Wycombe (4-3-3): Blackman - Jombati, Stewart, Pierre (De Havilland 60), Jacobson - O’Nien, Gape, Wood - Kashket (Thompson 89), Akinfenwa, Hayes (k) (Saunders 46)Pompey (4-2-3-1): Forde - Evans, Burgess, Clarke, Stevens - Linganzi, M. Doyle (k) - Lowe (Baker 72), Roberts (Chaplin 86), Bennett (Naismith 72) - E. DoylePublik: 6028 (1800 gästande)