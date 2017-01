En resa i jultider till England

Årets supporter resa till England gick i jultider och årets match var mot Northampton som numera tränas av Robert Page som tränade Port Vale så sent som ifjol somras. Det var alltså ett intressant möte som stod för dörren för de tre svenskar som hade rest över till England för matchen. Det var Johan Karlsson, Morgan Davidsson och undertecknad som var årets deltagare. Det var första gången som Johan följde med på en gemensam supporterresa och han hade sett en match tidigare där Port Vale vunnit s

Årets supporter resa till England gick i jultider och årets match var mot Northampton som numera tränas av Robert Page som tränade Port Vale så sent som ifjol somras. Det var alltså ett intressant möte som stod för dörren för de tre svenskar som hade rest över till England för matchen. Det var Johan Karlsson, Morgan Davidsson och undertecknad som var årets deltagare. Det var första gången som Johan följde med på en gemensam supporterresa och han hade sett en match tidigare där Port Vale vunnit så hoppades att hans lyckliga omen skulle hålla isig Morgan och jag var mer luttrade då vi ofta sett Port Vale förlora genom åren.Hann själv jobba under fredagen och kunde ta ett plan från Arlanda vid 17-tiden till Manchester. Börjar kunna rutten nu när man kommer till Manchesters flygplats. Tåg till Manchester Picadilly där man får byta för ett tåg till Stoke-on-Trent. Lyckades denna gång komma med ett tåg som inte stannade vid en massa olika stationer utan detta tåg tog mig snabbt till Stoke.Ett regnigt Stoke mötte mig när jag kom till tågstationen i Stoke. Hoppade in i en taxi och den drygt 10 minuter långa taxiresan kostade bara 5 pund. Checkade in på Quality Inn i Hanley och gjorde mig hemmastadd. Ringde Johan Karlsson och vi bestämde oss för att gå och äta middag tillsammans.Vi gick till den utsökta italienska restaurangen Portofino som bara ligger några kvarter från hotellet. Det blev en hel del fotbollssnack under middagen.Det visade sig att Johan också spelat fotboll i Halmia och har en säsong med klubben i division 1 bakom sig. Efter middagen drog vi oss tillbaka till hotellet för nattvila.Lördag morgon ägnades åt en morgonpromenad genom Hanley inför uppladdningen för dagens match. Klockan 11:30 sattes vi oss i en taxi till Burslems centrum. Vi gick in på Bulls Head där Morgan Davidsson så småningom mötte upp oss.Två timmar innan avspark började vi traska mot Vale Park. Regntunga moln började sig in över Burslem, men vi höll tummarna för att det inte skulle bli något regn. Första anhalten blev att köpa matchbiljetter i kiosken och vi valde att sätta oss i The Railway Stand där klubbens klack håller till.Sedan gick vi in i klubb shopen och för att köpa på oss lite souvenirer. Där träffade vi på klubbens maskot Boomer alias Gavin Yorke, ett kärt gammalt återseende.En timme innan avspark fick vi ta våra bilder tillsammans med svenske Christopher Mbamba som spelar i Port Vale sedan i somras. Det är inte ofta en svensk spelar i klubben (Mbamba är den fjärde) så vi ville absolut heja på honom innan matchen.Klubben hade också blivit varse om vi tre svenskar skulle komma till matchen för på den elektroniska anslagstavlan ute på Vale Park hälsades vi välkomna. Port Vale är en verklig familjär klubb där man alltid känner sig välkommen.Första halvleken var ganska jämn och Port Vale borde ha kunnat göra något mål med tanke på alla chanser som de hade, men det var gästererna som ledde med 1-0 när man gick in i halvtidsvilan. I början av den andra halvleken började regnet att ösa ner och planen började bli tungsprungen.Port Vale kunde dock kvittera genom Ryan Taylor i den 52 minuten och nu började Port Vale pressa allt mer för ett ledningsmål. Men det var Northampton som tog ledningen med 2-1 i den 78:e minuten och utöka ledningen till 3-1 i den 90:e minuten och nu var matchen slut. Men Cicilia ville visa att att han kan utnyttja sin längd på hörnor och kunde nicka in en reducering till 2-3 i den 92:a minuten. Närmare än så kom dock inte Port Vale utan man fick se sig besegrade med 2-3. Med tanke på spelövertaget och alla hörnor man hade så hade ett oavgjort resultat varit mer rättvist.Efter matchen väntade vi på Mbamba i klubbens reception för att höra lite grann om matchen och hur det är att spela i England. Han trivs i England även om omställningen har varit stor då det är lite annat spel här. Man har sin egen lägenhet och släktingar som bor i närheten så han trivs bra.Han gav oss lift ner till Burslems centrum så vi slapp bli blöta då regnet hade börjat ösa ner efter matchens slut. Kvällen ägnades åt att diskutera dagens match och den uteblivna utvisningen på en pub. Kvällen blev inte längre än att man hann hem och titta på BBC’s ”Match of the Day”. Alltid lika bra med Gary Lineker som suverän programledare rakt på sak och inget flamsade som många svenska studioprogram brukar vara.Söndag morgon skildes vi åt lite olika håll. Johan och jag flög hem via Manchester och Morgan flög hem via Birmingham . Vi stötte ihop med Mike Hall och hans hustru som varit på besök hos Morgan och Peter i Norrköping på tågstationen.Johan och jag åkte som sagt var tåg till Manchester där det både på tåget och i centrala Manchester var fullt av folk som var på jakt efter julklappar. German Market är en ett par kvarter stor utomhusmarknad som besökte vi under ett par timmar.Vi tog sedan tåget ut till flygplatsen där vi åt middag på Radison Blu Hotel. Mitt flyg gick ett par timmar senare än Johans flyg så jag satt kvar någon timme på restaurangen och kollade dagens match på TV. Fick så småningom gå ut till flyget och påbörja resan hem till Stockholm som gick utan problem. En kul fotbollsresa till England var till ända.Fotnot: Northamptons manager Robert Page fick sparken i helgen efter det att man förlorat 9 av de 11 senaste matcherna. Och 1 av de 2 matcherna som man inte förlorade var tyvärr mot Port Vale denna helg !