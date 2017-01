Loftus Roads ypperliga gräsmatta är som skapt för Kazenga Lua Luas gymnastiska målgester

Kazenga Lua Lua lånas in, Polter säljs

Efter en som vanligt lugn inledning på januarifönstret så började det under tisdagen äntligen hända lite saker. 26-årige yttermittfältare Kazenga Lua Lua lånades in från ligaledande Brighton samtidigt som anfallaren Sebastian Polter försvann tillbaka till Union Berlin och mittfältaren Ben Gladwin återvände återigen på lån en andra vända till sin gamla klubb Swindon Town.





Han har tillhört Brighton i 9 säsonger och har spelat totalt 183 matcher för klubben utan att bli riktigt ordinarie och med Brightons framgångar så har utrymmet för speltid minskat drastiskt och en spökande knä har inte underlättat heller.



Tyske anfallaren



Slutligen så återvänder Kazenga föddes i Zaire men kom tidigt till England och tillhörde mellan 2005-2011 Newcastle United även hans mer kände storebror Lomana Lua Lua. Han debuterade i A-laget bara 17 år gammal i Premier League i januari 2008 , men mer än en dussin matcher för the Magpies blev det aldrig. Istället lånades han först ut till Doncaster och sedan i tre omgångar till Brighton 2010-2011 och i slutet av 2011 bytte han permanent norr mot sydkostlaget.Han har tillhört Brighton i 9 säsonger och har spelat totalt 183 matcher för klubben utan att bli riktigt ordinarie och med Brightons framgångar så har utrymmet för speltid minskat drastiskt och en spökande knä har inte underlättat heller.Tyske anfallaren Sebastian Polter lämnar alltså QPR efter 1 ½ säsong. När han väl under Jimmy Floyd Hasselbaink fick lite speltid blev han något av en fan favourite, men när Ian Holloway tillbaka till Rangers deklarerade han tidigt att han tyckte de få anfallarna som fanns i klubben var på tog för lika och trots att Polter levererade med 11 mål på 56 matcher betydligt bättre än exempelvis anfallskollegan Conor Washington (blott två mål på 38 Championship matcher) så var det tydligt att Polter var den som Holloway var mest villig att släppa för att kunna göra plats för nytillskott i januari.Slutligen så återvänder Ben Gladwin till Swindon, därifrån han köptes tillsammans med Massimo Loungo sommaren 2015 av tidigare managern Chris Ramsey. Gladwin ansågs lovande när han kom, men har nu alltså ratats av tre olika managers i QPR så man får misstänka att hans dagar i klubben är räknade. Ramsey lånade tillbaka honom till Swindon redan efter ett par månader i klubben, Hasselbaink skickade honom till Bristol City på lån och nu är det alltså Holloways tur att skicka tillbaka honom till the Robins.

2017-01-11 02:16:44

