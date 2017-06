Äntligen lite nyheter från W12

Efter en iskall silly-sommar så fick QPRs supportrar under veckan äntligen sig lite nyheter till livs. Spelschemat för säsongen 2017/18 avslöjades, ny tröjsponsor presenerades och under midsommarafton levererades det nya matchstället från nya tröjleverantören Errea.





Men den stora leverantören blev en stor stor besvikelse. Man gav Premier League-klubben QPR samma tröjor man erbjudit Sunday League-klubbar säsongen innan och begick ett helgerån när man kapade de klassiska hoopsen med en stor ful ryggplatta. Efter massivt supportermissnöje sa QPR upp avtalet efter bara 2 år och skrev ett 10-årigt avtal med den kanadensiska nykomlingen Dryworld.



Redan innan Dryworld levererared sitt första ställ kom rapporter från Sydamerika, där Dryworld skrivit kontrakt med en rad ganska stora klubbar, att Dryworld hade svårt att leverera i tid och brottades med ekonomiska problem.

Problemen till trots så gav man QPR tre riktigt snygga ställ. Tyvärr fortsatte problemen med leverans och framför allt betalningar från Dryworld och i december ifjol sa QPR upp sitt avtal med Dryworld.



En månad senare skrevs ett "flerårigt" avtal med italienska Errea. Under midsommarafton kom så första ställen, enkla, stilrena om än kanske lite tråkiga och inte i klass med Dryworld och Lotto men inte alls så katastrofala som Nike. Tröjorna pryds med onlinecasinot The Royal Panda som nyligen skrev ett treårigt avtal med QPR.



2017-06-24 10:50:30

