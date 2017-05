Inför Norwich v QPR

Efter en bedrövlig vår tog sig QPR till slut samman och säkrade kontraktet i säsongens sista hemmamatch. 2-0 mot Nottigham Forest innebär att avslutningen borta mot Norwich blir betydelselös men Ian Holloway kommer förmodligen ställa upp med ett starkt lag efter en lång period av roterande i startelvorna.

Den 18 mars skickade QPR ner Rotherham till League One med en förnedrande 5-1-seger. Med 8 omgångar kvar, med 10 poäng och ett halvdussin lag mellan sig och the relegation zone bestämdes sig Ian Holloway och QPR för att säsongen 2016/17 var över eftersom man med 16 poäng på 7 senaste matcherna var man Champions formstarkaste lag.En ordentlig spelarrotation inleddes, truppen skulle hållas nöjd och en inventering inför säsongen 2017/18 påbörjades, playoff var inte att tänka på. Men, man borde förstått sommarlovet startar i maj och inte i mitten av mars.Efter överkörningen mot stackars Rotherham tog QPR 6 raka förluster och med bara två omgångar kvar hade de flesta livlinorna sprungit om QPR och med sin urusla form utgjorde fortfarande Blackburn under strecket ett växande hot. Men till säsongens sista hemmamatch fick Ian Holloway till slut nog och ställde upp med vad som kan liknas vid säsongens ordinarie startelva, om än utan skadade Grant Hall och Jordan Cousins.Kontraktet räddades tack vare en stabil 2-0 seger mot bottenkonkurrenten Nottingham Forest och nu kan man slappna av borta mot Norwich . Gissningsvis vill Holloway avslutat starkt efter en bedrövlig vår och startelvan blir nog starkast tänkbara precis som mot Forest.I mål har Alex Smithies nyligen blivit, med all rätt, vald till säsongens spelare och är ensam om att ha spelat samtliga ligamatcher. Även om han skakat till lite mellan varven senaste halvåret och inte längre plockar alla straffar så är han klubbens jämnaste spelare senaste 18 månaderna och ingen i W12 saknar landslagsmålvakterna Robert Green eller Julio Cesar.Backlinjen har precis som förra säsongen varit darrig hela från första avspark och varierat i form och skepnad från 3, 4 eller 5 man beroende på vilken dag i veckan det var matchdag. Kvartetten Nedum Onuoha (43 av 45 matcher), Jake Bidwell (36), skadade Grant Hall (34) och John Lynch (29) har varit kärnan som vuxit fram under säsongen, även om de ger upphov till magsår mellan varven. "Stjärnan" Steven Caulker har gjort bort sig på så väl som utanför plan och lär aldrig mer dra på sig en tvärrandig tröja.Inför säsongen var det tänkt att Darnell Furlong skulle ta James Perch plats på högerbacken, men efter en darrig försäsong blev det istället utlåning och 27 matcher för League One-laget Swindon. Han togs till nåder igen när Ian Holloway kom tillbaka till QPR och fick spela 14 matcher efter jul med blandad framgång. Perch har trots sin rutin fortfarande inte visa kvaliteterna han hade i Wigan , men tack vare skador, Furlongs ungdomliga misstag och det faktum att QPR ofta startat med fem backar har Perch fått ihop 31 matcher i Championship under 2016/17, vilket känns lite märkligt.Mittfältet har en del potential med Massimo Luongo (34 matcher), Pawal Wszolek (28), Ryan Manning (17) och Luke Freeman (15), men det har inte alltid klickat. Manning fick chansen efter jul och var rent magisk under sina första seniormatcher när han satte gång den formtopp under februari-mars som räddade QPRs kontrakt. Freeman kom från Bristol City i januari och kommer bli en tillgång. Skadade Jordan Cousins har inte spelat sedan januari.Framåt har det varit lite tunt och ingen av alla strikers QPR har ställt upp med under 2016/17 har spelat bra under än längre period. Conor Washington har mellan varven blivit ganska bespottad, men var den som fick mest speltid (39 matcher var av 25 från start), januari kom Matt Smith från Fulham och gav anfallet en ny dimension med sitt fina huvudspel. På bänken börjar förmodligen säsongens bästa målskytt Idriss Sylla (10 mål på 28 matcher varav 14 från start). Yeni Ngbakoto är också en offensiv kraft som inte riktigt kommit in i laget än och men det krävs och två att dess fyra spelare lyfter sig en klass till nästa säsong och blir stabila starters för att QPR ska ha någon chans på en playoffplats och förmodligen måste man se sig om efter en pålitlig målskytt under sommarens transferfönster.COME ON YOU R’s, avsluta snyggt nu…