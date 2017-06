QPR möter Northampton i ligacupen

På onsdag kommer det efterlängtade spelschemat 2017/18 för The English Football League, dvs de tre ligorna under Premier League. Men redan idag kom en liten teaser i form av lottningen till ligacupens, eller Carabao Cup som den från och med i år heter, första omgång. QPR lottades att spela hemma mot Northampton andra veckan i augusti.





Även om QPR har ett riktig mediokert cupfacit senaste 20 åren så har de små små framgångarna man haft i cupspelet har kommit ligacupen. Ifjol lyckades faktisk överleva 2 omgångar efter segrar mot Swindon och Rochdale innan



Senast QPR och Northampton möttes senast i ligacupen 2005/06 och 2006/07. Säsongen 2005/06 förlorade borta med 0-3, men lyckades ta revansch säsongen efter på Loftus Road (3-2). Säsongen 2016/17 slutade Northampton på 16:e plats i League One, 4 pinnar från nedflyttning. Lottdragning sändes live från Thailand, energidryckstillverkaren Carabaos hemland. QPR skulle paras ihop med ett lag från League One eller Two hemmahörande Englands södra delar och det blev alltså Northampton från League One.Även om QPR har ett riktig mediokert cupfacit senaste 20 åren så har de små små framgångarna man haft i cupspelet har kommit ligacupen. Ifjol lyckades faktisk överleva 2 omgångar efter segrar mot Swindon och Rochdale innan Sunderland blev för svåra.Senast QPR och Northampton möttes senast i ligacupen 2005/06 och 2006/07. Säsongen 2005/06 förlorade borta med 0-3, men lyckades ta revansch säsongen efter på Loftus Road (3-2). Säsongen 2016/17 slutade Northampton på 16:e plats i League One, 4 pinnar från nedflyttning.

2017-06-16 14:27:00

På onsdag kommer det efterlängtade spelschemat 2017/18 för The English Football League, dvs de tre ligorna under Premier League. Men redan idag kom en liten teaser i form av lottningen till ligacupens, eller Carabao Cup som den från och med i år heter, första omgång. QPR lottades att spela hemma mot Northampton andra veckan i augusti.Efter en bedrövlig vår tog sig QPR till slut samman och säkrade kontraktet i säsongens sista hemmamatch. 2-0 mot Nottigham Forest innebär att avslutningen borta mot Norwich blir betydelselös men Ian Holloway kommer förmodligen ställa upp med ett starkt lag efter en lång period av roterande i startelvorna.Så var det då äntligen dags för Swedish Hoops årliga medlemsresa.Årets medlemsresa är dusted and done in i minsta detalj.SLUTSTÄLLNINGEtt nytt transferfönster i London W12, men mönstret går igen från de senaste upplagorna: en ny manager är på plats och ska med styrelsens och Les Ferdinands tillstånd får försöka forma sen egna trupp med allt mindre medel för att anpassa sig till Championship-kostymen samtidigt som man ivrigt försöker göra sig av med dyra och/eller omotiverade spelare.Som vanligt så väntade QPR in i det sista med sina viktigaste förvärv i januari, den svaga offensiven förstärktes med anfallaren Matt Smith från grannklubben Fulham man framför allt genom återkomsten av offensive mittfältaren Ravel Morrison som starkt bidrog till klubbens uppflyttning säsongen 2013/14. Dessutom fixade man till ett permanent kontrakt för den lysande lånespelaren Pawel Wszolek från Verona.Det tog fyra transferfönster, men tillslut lyckades QPR göra sig av med den sista höglönespelare från senaste Premier League-sejouren när turkiska mittlaget i Süper Lig Antalyaspor skrev ett 3 ½-års kontrakt med brassemittfältaren Sandro.Efter en som vanligt lugn inledning på januarifönstret så började det under tisdagen äntligen hända lite saker. 26-årige yttermittfältare Kazenga Lua Lua lånades in från ligaledande Brighton samtidigt som anfallaren Sebastian Polter försvann tillbaka till Union Berlin och mittfältaren Ben Gladwin återvände återigen på lån en andra vända till sin gamla klubb Swindon Town.Queens Park Rangers FC gör sig av med ännu en manager. Närmar sig 20 stycken på 10 år. Önskar vi kunde slå världsrekord i något annat...