Ravel Morrison gjorde stor succé i QPR när han lånades in från West Ham för tre år sedan. Den här gången lånas han in från Lazio, kan han väcka ett slumrande Rangers i stort behov av offensiv tändvätska?

QPR plockar in Ravel och Matt Smith

Som vanligt så väntade QPR in i det sista med sina viktigaste förvärv i januari, den svaga offensiven förstärktes med anfallaren Matt Smith från grannklubben Fulham man framför allt genom återkomsten av offensive mittfältaren Ravel Morrison som starkt bidrog till klubbens uppflyttning säsongen 2013/14. Dessutom fixade man till ett permanent kontrakt för den lysande lånespelaren Pawel Wszolek från Verona.





27-årige storvuxne anfallaren Matt Smith har haft ett par tunga år i West London och Fulham dit an flyttade en bit in på säsongen 2014/15 från Leeds. Efter att ha blivit utvisad i sin debut för Fulham så blev det bara 3 matcher under hösten innan han snabbt lånades ut för resten av säsongen till League One-klubben Bristol City. Väl där gjorde han det bra ifrån sig med vansinniga 13 mål på 20 matcher, vilket gjorde att Fulham gav honom en ny chans. Men, efter mål i säsongspremiären så blev det bara 2 mål på 21 matcher 2015/16. Trots den magra utdelningen fick Matt nytt förtroende i början av den här säsongen och gjorde också mål i de två första matcherna. Men, sedan Fulham lånat in Chris Martin från Derby i slutet av augusti så har det mest blivit inhopp för den 198 cm långe anfallaren och han avslutade tiden i Fulham med att gå mållös från plan de sista 15 matcherna.



Ravel Morrisons lånesejour våren 2014 var väldigt lycka och under april månad blev han utvald till ligans bästa spelare. QPR har ett stort behov av en anfallare som kan göra mål oftare än var 10:e match, men om Ravel har samma snitt från sin mittfältsposition (6 mål på 15 matcher) som senast så räcker det gott. I Lazio har hans karriär rasat ihop totalt och har bara fått 4 inhopp i ligan sedan han flyttade till Rom sommaren 2015. Precis som för 3 år sedan så lånar QPR 23-åringen våren ut.

2017-02-01 00:13:25

Som vanligt så väntade QPR in i det sista med sina viktigaste förvärv i januari, den svaga offensiven förstärktes med anfallaren Matt Smith från grannklubben Fulham man framför allt genom återkomsten av offensive mittfältaren Ravel Morrison som starkt bidrog till klubbens uppflyttning säsongen 2013/14. Dessutom fixade man till ett permanent kontrakt för den lysande lånespelaren Pawel Wszolek från Verona.Ett nytt transferfönster i London W12, men mönstret går igen från de senaste upplagorna: en ny manager är på plats och ska med styrelsens och Les Ferdinands tillstånd får försöka forma sen egna trupp med allt mindre medel för att anpassa sig till Championship-kostymen samtidigt som man ivrigt försöker göra sig av med dyra och/eller omotiverade spelare.Det tog fyra transferfönster, men tillslut lyckades QPR göra sig av med den sista höglönespelare från senaste Premier League-sejouren när turkiska mittlaget i Süper Lig Antalyaspor skrev ett 3 ½-års kontrakt med brassemittfältaren Sandro.Efter en som vanligt lugn inledning på januarifönstret så började det under tisdagen äntligen hända lite saker. 26-årige yttermittfältare Kazenga Lua Lua lånades in från ligaledande Brighton samtidigt som anfallaren Sebastian Polter försvann tillbaka till Union Berlin och mittfältaren Ben Gladwin återvände återigen på lån en andra vända till sin gamla klubb Swindon Town.Queens Park Rangers FC gör sig av med ännu en manager. Närmar sig 20 stycken på 10 år. Önskar vi kunde slå världsrekord i något annat...QPR lottades under måndags kvällen för tredje gången på 10 år mot Blackburn Rovers i FA Cupens tredje runda. Trots att Blackburn hemma i cupen kanske inte låter så farligt så talar det mest emot QPR: uruselt cupfacit och förlust de milleniets två tidigare cupmöten, katastrofal dagsform och inte seger på de 11 senaste matcherna lagen emellan. FA Cupens tredje omgång spelas 6:e – 9:e januari 2017.Frälsaren Ian Holloway är tillbaka i W12 och även om spelet inte alltid var glimrande i debuten så blev den en seger hemma mot Norwich (2-1). Nu väntar Ipswich, ett lag som normalt alltid är med och krigar om en playoffplats men som efter vacklande form börjat snegla på fel streck. Kan ”Ollie” inspirera sitt QPR till en ny seger mot Tractor Boys?Under landslagsuppehållet har Jimmy Floyd Hasselbaink lämnat över stafettpinnen till Ian Holloway. ”Ollie”, med fem år som spelare och fem år som manager har på kort tid blåst liv och energi i en klubb som till synes var mot ännu en slentrianmässig mellansäsong. Det har gått 20 månader sedan Holloway gjorde sin sista match som Millwallmanager mot Norwich, Norwich blir Ians första motståndare under sin andra sejour som manager för Queens Park Rangers.Det har gått snart 11 år sedan QPR med dåvarande Chairman Gianni Paladini i spetsen under märkliga omständigheter stängde av klubbikonen Ian Holloway från sin managerpost i QPR, en tjänst han aldrig fick tillbaka. 11 managers och 9 caretakers senare är han tillbaka till sin hjärteklubb för att bringa lite stabilitet i kaoset som varit i klubben sedan sist. Senaste offret var Jimmy Floyd Hasselbaink som fick 11 månader i klubbenJaha, då var det dags igen. Queens Park Rangers sparkar sin manager Jimmy Floyd Hasselbaink efter 11 månader i klubben. Facit efter 47 var tämligen jämt fördelat mellan vinster, kryss och förluster, men förmodligen var det mer än bara den uteblivna jakten på en playoffplatsen som fällde avgörandet. Senaste veckan har rykten gjort gällande att Tim Sherwood skulle vara på väg att ta över, ett namn som inte verkar vara så populärt i W12.